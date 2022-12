Bác sĩ da liễu chỉ ra 4 cặp hoạt chất không nên kết hợp với nhau mà chị em cần lưu ý cận Tết

Cùng là dưỡng da, nhưng một số người suôn sẻ thì da căng mướt mịn trong khi vài người khác lại chật vật, chăm mãi mà da chẳng đẹp lên. Nguyên nhân rất có thể nằm ở việc chị em đang kết hợp sai các hoạt chất chăm sóc da. Mỗi sản phẩm skincare đều có từng thành phần riêng biệt, kết hợp không đúng sẽ khiến da tổn thương cần rất nhiều thời gian để phục hồi.

Tết 2023 đang đến rất gần rồi, chị em lúc này lại càng cần skincare cẩn trọng hơn nếu không muốn gặp phải những vấn đề về da khi bước sang năm mới. Theo bác sĩ da liễu David Lortscher chia sẻ trên trang làm đẹp uy tín Instyle, đây là những cặp hoạt chất phổ biến nên/ không nên kết hợp với nhau.

*Không nên kết hợp:

Retinol và AHA/BHA: Tổn thương da, khiến da sưng tấy và mẩn đỏ

Cả Retinol và AHA/BHA đều nổi tiếng với công dụng làm chậm quá trình lão hóa nhưng chúng thực tế lại không nên kết hợp với nhau. Bởi cả 3 thành phần này đều có tính tẩy rửa mạnh, AHA/ BHAgiúp loại bỏ tế bào chết còn retinol có tính chống oxi hóa mạnh, dùng chung sẽ khiến da bị quá tải, gây tổn thương và sưng tấy, mẩn đỏ. Ngoài ra, bản chất của retinol là chất chuyển hóa cao nên kết hợp BHA sẽ gây xung đột trong quá trình chuyển hoá.

Benzoyl Peroxide và Retinol: mất hoạt tính của Retinol, gây kích ứng da

Benzoyl Peroxide và Retinol là 2 hoạt chất có khả năng trị mụn, trị vết thâm và sẹo mụn hiệu quả. Benzoyl Peroxide hoạt động bằng cách đưa oxygen vào sâu bên trong lỗ chân lông, tiêu diệt vi khuẩn p.acnes gây mụn. Còn xâm nhập tiêu diệt môi trường yếm khí chứa các vi khuẩn P.acnes gây mụn. Còn retinol giúp đẩy nhanh quá trình tái tạo tế bào, giúp làn da được thay mới, căng khỏe và ít vấn đề hơn. 2 chất này đều là hoạt chất mạnh, kết hợp với nhau có thể gây khô, bong tróc da, khiến da mất nước, gây kích ứng cho da nếu không biết cách kiểm soát tốt.

Niacinamide và vitamin C: da đỏ, ngứa rát

L-Ascorbic Acid - dẫn xuất vitamin C phổ biến nhất muốn hoạt động hiệu quả trên da cần có độ pH nhỏ hơn 3.5, nếu cao hơn nó sẽ mất đi tác dụng. Trong khi đó, Niacinamide lại không cần độ pH thấp như vậy để phát huy tác dụng. Niacinamide ở điều kiện pH thấp sẽ chuyển hóa thành Niacin - một dạng vitamin B3 giúp làm trắng sáng da tuy nhiên dễ khiến da đỏ, ngứa rát. Làn da đang bị viêm mụn hoặc ban đỏ nhất định không được sử dụng chung 2 thành phần này.

Axit salycylic và axit glycolic: Da khô, bong tróc

Axit salycylic và axit glycolic đều là các hoạt chất phổ biến trong nhiều sản phẩm chăm sóc da bởi chúng đem đến công dụng tốt. Axit salicylic thường được tìm thấy trong các sản phẩm trị mụn, còn axit glycolic lại là thành phần giúp tẩy tế bào chết, tái tạo da. Kết hợp 2 hoạt chất này khiến da trở nên khô, căng rát và gây khó chịu. Sử dụng chung 2 thành phần này trong thời gian dài còn có thể khiến da nhăn nheo, bong tróc nặng.

*Nên kết hợp:

Axit hyaloronic (HA) và retinol: Bổ sung độ ẩm, giảm sưng viêm

Như đã nói ở trên, retinol với đặc tính chống oxi hóa mạnh sẽ khiến da khô hơn rất nhiều khi sử dụng. Lúc này, da cần được cấp ẩm để được căng bóng, mịn màng. Axit hyaloronic (HA) có công dụng dưỡng ẩm tuyệt vời, bên cạnh đó còn làm dịu làn da, giảm tổn thương da hiệu quả. Do đó, retinol và HA rất nên kết hợp với nhau.

AHA/ BHA và Caramides: Bảo vệ, làm đều màu da

Tương tự như sự kết hợp của HA và retinol, chúng ta cũng có bộ đôi tẩy tế bào chết - cấp ẩm AHA/ BHA và Caramides. Caramides ngoài khả năng cân bằng độ ẩm và lớp dầu tự nhiên trên da thì còn giúp da sáng mịn, đều màu và tươi trẻ hơn.

Niaciniamide và Retinol: Cấp ẩm, giảm kích ứng da

Niaciniamide là một trong các hoạt chất ít gây kích ứng, cấp ẩm nhẹ nhàng và giúp cải thiện màu da. Sử dụng niaciniamide chung với retinol giúp giảm tình trạng khô da, kích ứng da, bảo vệ hàng rào da và giảm thiểu các dấu hiệu lão hóa. Sự kết hợp này an toàn và có hiệu quả trên cả tình trạng da bị mụn, mụn trứng cá.

Vitamin C và SPF: Gấp đôi hiệu quả chống nắng

Hẳn là các chị em chăm da đã lâu đều quá quen thuộc với bộ đôi vitamin C + kem chống nắng. Vitamin C với khả năng đánh bật các gốc tự do hình thành từ tác hại ô nhiễm môi trường, kết hợp với công dụng chống lại tia UVA/ UVB của kem chống nắng sẽ dựng nên lớp rào bảo vệ da kiên cố. Kết hợp 2 hoạt chất vitamin C và SPF trong kem chống nắng giúp bảo vệ, tái tạo cấu trúc da, giảm thiểu tình trạng tổn thương collagen, ngừa lão hóa... Vitamin C nên dùng vào buổi sáng, trước khi bôi kem chống nắng để tăng hiệu quả bảo vệ da.

Theo: InStyle