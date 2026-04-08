Bà trùm thời trang lần đầu tiên làm điều này sau 37 năm

Sau hơn 37 năm làm tổng biên tập của Vogue Mỹ, Anna Wintour lần đầu tiên xuất hiện trên bìa tạp chí danh tiếng này. Đây là sự kiện gây chấn động giới thời trang và điện ảnh, khi bà xuất hiện cùng nữ diễn viên huyền thoại Meryl Streep (trong hình tượng nhân vật Miranda Priestly) trên bìa số 5/2026.

Bức ảnh trang bìa Vogue số 5/2026 làm xôn xao cộng đồng những người yêu thời trang. Ảnh: Vogue

Bức ảnh bìa do nhiếp ảnh gia Annie Leibovitz thực hiện, với stylist Grace Coddington. Cả hai bà trùm Anna Wintour và Meryl Streep đều mặc trang phục Prada, toát lên vẻ sang trọng, mạnh mẽ và đầy quyền lực. Đây chính là cặp đôi hoàn hảo để kỷ niệm phần tiếp theo của bộ phim kinh điển The Devil Wears Prada 2 – dự kiến ra rạp vào đầu tháng 5/2026, ngay trước Met Gala.

Anna Wintour vốn nổi tiếng với việc luôn đứng sau hậu trường, kiên quyết không bao giờ tự lên bìa. Chính vì vậy, việc bà ý xuất hiện lần này được coi là bất ngờ lớn. Theo Chloe Malle – Trưởng ban Nội dung Biên tập của Vogue – chính Meryl Streep là người thuyết phục được Anna. Ban đầu, khi được hỏi, Anna chỉ mỉm cười và nói "rất khen ngợi, nhưng không phải phong cách của tôi". Cuối cùng, sự kiên trì của Meryl đã tạo nên khoảnh khắc lịch sử này.

Cuộc trò chuyện được Greta Gerwig - nữ đạo diễn đứng sau Little Women (2019), Barbie (2023) - dẫn dắt, mang không khí gần gũi, hài hước và sâu sắc giữa hai người phụ nữ quyền lực. Tại đây, Meryl Streep đã chia sẻ một số câu chuyện về Devil Wears Prada 2. Nữ diễn viên cho biết ban đầu bà do dự nhưng rất hứng thú với kịch bản phần tiếp theo. Miranda Priestly giờ già hơn, khôn ngoan hơn, phải đối mặt với thế giới thay đổi mạnh mẽ: mạng xã hội, Gen Z, AI và sự "phá hủy" của các thể chế truyền thống. Anna Wintour tiết lộ bà là người đầu tiên gọi cho Meryl khi nghe tin đồn về phần 2, và hoàn toàn tin tưởng Meryl sẽ làm tốt. Meryl nói bà không bao giờ muốn làm công việc của Anna ("Tôi sẽ sợ đôi giày đó"), còn Anna thì không thể tưởng tượng được việc làm diễn viên.

Không chỉ về chủ đề thời trang xoay quanh bộ phim, hai bà trùm còn đưa ra những ý kiến của bản thân về ngành thời trang và quyền lực xoay quanh nó. Họ thảo luận sâu về cách phụ nữ dùng trang phục để thể hiện bản thân và quyền lực. Anna cho rằng không cần phải mặc "power suit", mà quan trọng là phải "là chính mình" như Michelle Obama hay Melania Trump. Meryl phân tích rằng phụ nữ thường phải "xin lỗi" qua cách ăn mặc (vai trần, giày cao gót khó đi…), trong khi đàn ông thì được che chắn đầy đủ. Họ nhắc lại đoạn thoại kinh điển về "chiếc áo len màu xanh cerulean" và cách thời trang trở nên dân chủ hơn ngày nay.

Bên cạnh đó, 2 người phụ nữ đồng niên (đều 77 tuổi) cũng có những chia sẻ xoay quanh chủ đề tuổi tác và di sản của phụ nữ. Cả Anna và Meryl đều chia sẻ rằng tuổi 77 mang lại lợi thế: kinh nghiệm giúp dẫn dắt dễ dàng hơn, giữ được sự tò mò và hứng thú với cuộc sống. Anna nói bà thích học hỏi từ con cái và đội ngũ toàn cầu. Meryl nhấn mạnh chìa khóa để sống trọn vẹn là "luôn phá vỡ làn sóng mới". Họ cùng ca ngợi nhiếp ảnh gia Annie Leibovitz – cũng 77 tuổi – người đứng sau hàng loạt bộ hình thời trang huyền thoại.

Bức ảnh tái hiện cảnh thang máy huyền thoại trong bộ phim The Devil Wears Prada. Ảnh: Vogue

Cuối cùng Meryl Streep và Anna Wintour chia sẻ về hình tượng nhân vật Miranda Priestly và thực tế. Meryl thừa nhận đã lấy cảm hứng từ Anna khi xây dựng nhân vật, nhưng Miranda vẫn là phiên bản phóng đại. Tổng biên tập Vogue lại coi việc được Meryl thủ vai là "món quà lớn nhất", dù bà khẳng định Miranda khá xa vời với tính cách thật của mình. Bộ phim đầu tiên đã giúp thời trang trở nên gần gũi và phổ biến hơn với công chúng, đặc biệt là nam giới.

Cuộc phỏng vấn kết thúc trong không khí ấm áp, tôn trọng và đầy tiếng cười, khẳng định sức mạnh của hai người phụ nữ xuất sắc ở độ tuổi U80, đồng thời đánh dấu sự giao thoa thú vị giữa hư cấu và hiện thực.

Đáng chú ý, đây cũng không phải lần đầu tiên mà "Miranda thật" và "Miranda phim" gặp nhau ngoài đời thật. Vào tháng 9/2025 tại Milan Fashion Week, trong lúc quay phần 2 của The Devil Wears Prada, Meryl Streep đã hóa thân hoàn toàn thành Miranda Priestly – mái tóc bob bạch kim óng, kính mát đen lớn, trang phục quyền lực – và ngồi front row tại show Dolce & Gabbana Spring/Summer 2026. Và ngồi ở hàng ghế đối diện với bà chính là nữ tổng biên tập Vogue - Anna Wintour.

Sau buổi trình diễn, hai biểu tượng đã gặp nhau backstage. Anna Wintour và "Miranda Priestly" ôm nhau ấm áp, cùng đeo kính mát đặc trưng, vừa cười vừa trò chuyện thân mật. Meryl (vẫn giữ giọng Miranda) hài hước nói với Anna: "This is my first fashion show" (Đây là show thời trang đầu tiên của tôi). Anna mỉm cười, gật đầu hài lòng và trò chuyện vui vẻ với cả Stanley Tucci (Nigel). Ảnh: Instagram.

Khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành viral, được Vogue đăng tải trên Instagram, khiến người hâm mộ reo hò vì "cuộc chạm trán lịch sử giữa người thật và nhân vật huyền thoại". Đó cũng là lần hai người thân thiết trò chuyện công khai sau nhiều năm, góp phần thuyết phục Anna đồng ý xuất hiện trên bìa Vogue cùng Meryl sau này.