Là fan của Victoria's Secret Fashion Show bạn sẽ không còn lạ lẫm với Miranda Kerr - một trong những siêu mẫu hàng đầu thế giới, được xếp vào hàng thiên thần đẳng cấp nhất của thương hiệu nội y đình đám. Sở hữu thần thái cuốn hút, vóc dáng đầy sức sống và đôi chân dài miên man từ chiều cao 1,75m, bên ngoài sàn diễn, street style của Miranda Kerr từng một thời oanh tạc làng thời trang với những chiếc quần skinny jeans ôm sát. Sau nhiều năm thoái trào, skinny jeans "tội nghiệp" đã bị cho vào danh sách đen của nhiều người, đặc biệt là Gen Z nhưng với nữ siêu mẫu 42 tuổi thì không.

Trên trang cá nhân, mới đây cựu thiên thần Victoria's Secret vừa chia sẻ dòng caption đáng chú ý: When Gen Z decides skinny jeans are back but you never stopped wearing them (Tạm dịch: Khi Gen Z quyết định đưa skinny jeans trở lại, còn bạn thì chưa bao giờ ngừng mặc chúng). Cùng với đó, cô vui vẻ thả dáng bên bộ outfit tối giản, đậm màu sắc thời trang thập niên trước với áo t-shirt phối cùng skinny jeans xanh và sandals cao gót.

Siêu mẫu Miranda Kerr bất ngờ thể hiện tình yêu với món đồ thời trang yêu thích của mình thông qua việc đề cập skinny jeans đang được Gen Z mang trở lại. Video này của cô nhanh chóng viral với gần 2 triệu lượt xem trên TikTok (Nguồn @mirandakerr).

Ở ngưỡng U45, body của bà mẹ 4 con vẫn vô cùng thon gọn và bốc lửa. Đó là lý do vì sao những chiếc skinny jeans chưa bao giờ biến mất khỏi tủ đồ của Miranda Kerr.

Vào giai đoạn thịnh hành của kiểu quần này hơn 10 năm trước, skinny jeans chính là biểu tượng của phong cách street style thời thượng. Miranda Kerr khi ấy cũng đã góp phần đưa xu hướng này lên một tầm cao mới với cách phối đồ tinh tế. Chiếc quần jeans ôm sát giúp cô khoe trọn đôi chân dài đáng mơ ước khi kết hợp với blazer, sơ mi denim hay áo jacket, tạo nên vẻ ngoài vừa thanh lịch lại quyến rũ. Những hình ảnh này của người đẹp sinh năm 1983 đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho các tín đồ yêu thích thời trang tối giản nhưng không kém phần đẳng cấp.

Mỉanda Kerr là fan lớn của những chiếc quần skinny jeans - trợ thủ cho đôi chân thon, dài, thẳng tắp.

Trước dòng quan điểm của cựu thiên thần nổi tiếng, netizen quốc tế chia làm 2 nửa, đại diện cho 2 nhóm có cảm xúc đối lập dành cho chiếc quần skinny jeans. Những người dành tình yêu cho món đồ này giống Miranda Kerr bộc lộ sự phấn khích đến bất ngờ. Mặt khác, số còn lại vẫn hứa sẽ chẳng bao giờ đội trời chung với skinny jeans, đồng thời bác bỏ nhận định của nữ siêu mẫu về xu hướng này.

- Tôi mặc skinny jeans rất đẹp, siêu vui khi chúng đang hồi sinh.

- Bạn có thể mặc bất cứ cái gì cũng được vì bạn là Miranda Kerr kia mà.

- Không bao giờ tôi quay lại với nó.

- Skinny jeans không hề quay lại, nếu bạn nhìn vào các xu hướng thời trang của 2025.

Chiếc quần skinny jeans "thị phi" vẫn luôn khiến netizen đưa ra quan điểm trái chiều về nó.

Hiện tại xu hướng quần ống rộng vẫn đang là tình yêu to bự, khó lòng xoay chuyển của công chúng đặc biệt là Gen Z - thế hệ đã cho skinny jeans 1 vé "ra đảo" vì sự gò bó và chật chội. Thế nhưng, sự thật là từ nửa sau 2024 đến nay cơ hội tái xuất của chiếc quần skinny jeans đã có thể được nhìn thấy, từ các sàn runway chuyên nghiệp của Miu Miu, Acne Studio hay Balenciaga đến ảnh OOTD của người nổi tiếng.

Câu chuyện thời trang có tính xoay vần mãi không đổi, nhưng thực tế skinny jeans có thể làm nên cú xoay chuyển ngoạn mục được hay không? 2025 sẽ là lúc món đồ này có thêm thời gian để minh chứng.