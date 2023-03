Ba nhà thiết kế nữ khiến làng thời trang châu Á tự hào

Khi nhắc đến các nhà thiết kế châu Á, người ta thường nghĩ đến những thiên tài sáng tạo đã thách thức quy ước về cái đẹp trong nhiều thập kỷ, có thể kể đến như: Rei Kawakubo, Issey Miyake, Guo Pei, Nigo,... Và gần đây là những cái tên mới đã xuất hiện, tạo ra các thiết kế với nền tảng văn hóa đa dạng và phức tạp, đồng thời góp phần vào sự phát triển đáng kinh ngạc của thời trang tại khu vực này.



Celine Kwan

Nhà thiết kế Celine Kwan

Celine Kwan là người sáng lập và giám đốc sáng tạo của nhãn hiệu riêng cùng tên.

Cô theo học trường Central Saint Martins ở London (Anh), nơi cô theo học ngành Fashion Print và tốt nghiệp vào năm 2021. Trải qua quá trình giáo dục đa dạng ở Hồng Kông và Vương quốc Anh đã cho phép Celine điều chỉnh tác phẩm của mình cho phù hợp với các chủ đề và đối tượng khán giả khác nhau.



Các thiết kế của Celine Kwan

Celine đã có thời gian làm việc tại Viktor & Rolf, Roksanda và Shrimps. Kể từ khi tốt nghiệp, nhà thiết kế trẻ đã thu hút được sự chú ý của các tạp chí thời trang lớn như Vogue UK và Madame Figaro Hong Kong. Các thiết kế của Celine mang tới những "cú twist" đầy màu sắc và tràn đầy năng lượng cho trang phục nữ cổ điển. Bên cạnh đó, tài năng của Celine cũng đã khiến cô được các ngôi sao Hollywood chú ý và đặt cho riêng mình những thiết kế custom-made.



Yueqi Qi

Nhà thiết kế Yueqi Qi

Nhà thiết kế người Trung Quốc, Yueqi Qi đã cho ra mắt thương hiệu cùng tên vào năm 2020 sau khi tốt nghiệp trường Central Saint Martins. Những thiết kế thêu và đính kết của cô được lấy cảm hứng từ văn hóa dân gian Trung Quốc, và hiện được bán tại 43 nhà bán lẻ bao gồm Browns, Machine A, Net-a-Porter China. Ngoài ra, Yuequi Qi cũng lọt vào vòng chung kết Giải thưởng LVMH năm 2022.

Các thiết kế của Yueqi Qi

"Tình yêu" chính là điều nằm ở trung tâm sáng tạo của Yueqi Qi. Tại buổi triển lãm "The Love Of Couture: Artisanship In Fashion Beyond Time", nhà thiết kế Quảng Châu đã tập trung bộ sưu tập mini của mình xung quanh một mô-típ duy nhất:「爱」- chữ Hán có nghĩa là tình yêu. Các ký tự「爱」bằng kim loại được cắt bằng laser đã được liên kết thành chuỗi để tạo thành áo choàng và váy, thể hiện ranh giới giữa thời trang ứng dụng và avant-garde.

Đối với Yueqi Qi, thời trang cao cấp là biểu hiện của một loại tình yêu khác: tình yêu của một nhà thiết kế dành cho nghề thủ công. "Quần áo ready-to-wear là những thứ thường được thương mại hóa, nhưng một nhà thiết kế nói lên trái tim và tâm hồn của họ thông qua thời trang cao cấp"- nữ nhà thiết kế chia sẻ.

Câu chuyện đằng sau thương hiệu của Yueqi Qi có thể làm tan chảy bất cứ trái tim nào. Cô chia sẻ: "Tôi đã thành lập thương hiệu của mình khi đại dịch mới bắt đầu. Tất cả các nhà máy đều đóng cửa và tôi không thể tiến hành sản xuất hàng may mặc đính cườm của mình. Một ngày nọ, tôi đang mua đồ ăn sáng thì tôi hoảng hốt hét to với một người dì làm việc ở quầy hàng. 'Cháu nên làm gì đây?' Tôi nói, 'Không có ai có thể giúp cháu sản xuất.' Và dì ấy hỏi tôi, "Nếu cháu để cô thử thì sao?"

Hiện nay, thương hiệu cùng tên của Yueqi Qi đang được hỗ trợ bởi một "đội ngũ bất khả chiến bại" gồm hơn 300 người phụ nữ, từ những người bán hàng ăn sáng, các bà nội trợ cho đến những phụ nữ khuyết tật có khả năng làm đồ thủ công.

Sohee Park

Nhà thiết kế Sohee Park

Sohee Park là nữ nhà thiết kế 26 tuổi người Hàn Quốc. Sinh ra và lớn lên ở Seoul, hiện tại nữ nhà thiết kế đồ Couture đang sinh sống tại London sau khi tốt nghiệp trường đại học danh giá Central Saint Martins. Bị mê hoặc bởi cảm giác thoát ly mà công việc minh họa mang lại cho mình, Sohee Park bắt đầu hiện thực hóa những bức phác thảo để tạo ra những thiết kế mang hình bóng và hình thêu sống động.



Tại Milan Fashion Week mùa Fall/Winter 2022, Sohee Park đã cho ra mắt BST vô cùng ấn tượng được hỗ trợ bởi Stefano Gabbana và Domenico Dolce. Bộ sưu tập của nữ nhà thiết kế được đánh giá cao bởi giới mộ điệu khi thể hiện rõ tầm nhìn và tài năng của cô trong việc phát triển thời trang bền vững. Mới đây, cô cũng đã có màn ra mắt tại Paris Couture Week Spring Summer 2023 với một màn tiếp cận vô cùng kịch tính và siêu thực đồng thời mang nét quyến rũ và bí ẩn.

Những thiết kế của Sohee Park

Sohee Park luôn hướng tới thời trang bền vững. Một trong các vật liệu được nữ NTK ưu ái chính là Hansan Mosi, một loại vải dệt từ gai mịn có nguồn gốc địa phương từ vùng Hansan của Hàn Quốc. Bên cạnh đó, loại chất liệu này cũng là một trong những loại vải lâu đời nhất được ghi vào Di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO. Hansan Mosi cùng các vật liệu tái chế từ kho lưu trữ của Dolce&Gabbana đã được sử dụng để tạo nên BST Fall/Winter 2022 được ra mắt tại Milan của Sohee Park.

Miley Cyrus, Ariana Grande và Jisoo (BLACKPINK) trong các thiết kế của Sohee Park

Chia sẻ cùng với tạp chí Vogue, Sohee Park lý giải vì sao cô muốn gắn bó với thời trang cao cấp: "Trở nên bền vững là trách nhiệm của các nhà thiết kế trẻ và đang phát triển. Đó là lý do tại sao tôi bị thu hút bởi Haute Couture - không sản xuất hàng loạt và chỉ những gì cần thiết mới được sử dụng". Các thiết kế của nữ NTK nhận được đánh giá cao từ giới mộ điệu cũng như các ngôi sao Hollywood.