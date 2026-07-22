Bà ngoại 60 tuổi mặc đẹp như quý cô Pháp, chỉ nhờ một chiếc khăn choàng

Nhiều người vẫn nghĩ khăn lụa hay khăn choàng họa tiết là món phụ kiện đã lỗi thời, khó diện. Thế nhưng, chỉ cần biết cách biến tấu, một chiếc khăn nhỏ lại có thể trở thành "vũ khí" giúp tổng thể trang phục trông sang trọng, tinh tế và trẻ trung hơn hẳn. Điều này được minh chứng rõ qua phong cách của mẹ tôi - năm nay đã bước sang tuổi 60 nhưng vẫn luôn là hình mẫu mặc đẹp khiến tôi học hỏi mỗi ngày.

Mỗi lần cùng mẹ đi cà phê hay du lịch, tôi đều bất ngờ vì chỉ với một chiếc khăn họa tiết, bộ trang phục đơn giản lập tức trở nên cuốn hút hơn. Mẹ thường chọn những gam màu ấm như cam đất, be, trắng ngà hay họa tiết hoa lá thanh lịch, rất dễ kết hợp với váy linen, áo sơ mi hoặc những bộ đồ tối giản. Đặc biệt, mẹ có tới 6 cách sử dụng khăn choàng khác nhau, mỗi cách lại mang đến một diện mạo hoàn toàn mới.

1. Khoác ngoài như một chiếc áo choàng

Đây là cách mẹ áp dụng nhiều nhất khi đi du lịch hoặc dạo phố vào mùa hè. Chỉ cần khoác hờ chiếc khăn lụa bản lớn lên vai, bộ váy trắng tối giản lập tức trở nên nổi bật và sang trọng hơn. Không chỉ tạo điểm nhấn về màu sắc, chiếc khăn còn giúp che bớt phần bắp tay, đồng thời bảo vệ làn da khỏi nắng gắt. Những lúc có gió nhẹ, khăn bay theo từng bước chân cũng khiến tổng thể trông mềm mại và rất "điện ảnh". Đây là cách phối đồ được nhiều quý cô Pháp yêu thích vì vừa thanh lịch vừa rất tự nhiên.

2. Quàng quanh đầu để chống nắng

Khăn lụa quàng đầu từng là biểu tượng thời trang của những minh tinh Hollywood thập niên 1950, và đến nay vẫn chưa bao giờ lỗi mốt. Mẹ tôi thường kết hợp khăn như một chiếc mũ khi đi biển hoặc tham quan ngoài trời. Cách buộc khá đơn giản nhưng mang lại hiệu quả bất ngờ. Chiếc khăn giúp che tóc, bảo vệ da đầu khỏi ánh nắng, đồng thời tạo cảm giác rất cổ điển và nữ tính. Chỉ cần thêm đôi kính mát và khuyên tai ngọc trai là tổng thể đã toát lên vẻ sang trọng mà không cần đến bất kỳ món đồ hàng hiệu nào.

3. Thắt quanh eo trẻ trung

Ít ai nghĩ một chiếc khăn lại có thể thay thế thắt lưng, nhưng đây lại là cách phối đồ khiến tôi thích nhất. Khi mặc váy trắng hoặc đầm suông đơn giản, mẹ thường gấp khăn thành dải dài rồi buộc nhẹ quanh eo. Chi tiết nhỏ này vừa tạo điểm nhấn màu sắc, vừa giúp vòng eo trông gọn gàng hơn. Đặc biệt với những chiếc váy một màu, khăn họa tiết giúp bộ trang phục bớt đơn điệu mà vẫn rất tinh tế. Nếu không muốn buộc nút, bạn cũng có thể chỉ vắt nhẹ khăn qua hông để tạo hiệu ứng mềm mại, phóng khoáng.

4. Choàng cổ và cố định bằng vòng giữ khăn

Một trong những bí quyết giúp mẹ luôn trông thanh lịch chính là sử dụng vòng giữ khăn bằng kim loại. Thay vì buộc nút thông thường, mẹ luồn khăn qua chiếc vòng nhỏ rồi điều chỉnh độ dài theo ý thích. Cách này giúp khăn ôm cổ gọn gàng, tạo điểm nhấn tinh tế mà không làm tổng thể bị rối mắt. Chiếc vòng giữ khăn tuy nhỏ nhưng mang đến cảm giác chỉn chu, giống như một món trang sức cao cấp. Khi kết hợp cùng áo sát nách hoặc áo cổ chữ V, phần cổ áo trở nên nổi bật hơn hẳn.

5. Biến tấu thành khăn quàng cổ nhỏ

Đây là cách phù hợp nhất với trang phục công sở hoặc những buổi gặp gỡ nhẹ nhàng. Mẹ thường gấp khăn thành bản hẹp rồi buộc một nút nhỏ trước cổ hoặc lệch sang một bên. Chi tiết tưởng chừng đơn giản này lại giúp chiếc áo sơ mi trắng hay áo gile linen trở nên sang trọng hơn rất nhiều. Ngoài tác dụng làm đẹp, khăn còn giúp phần cổ trông đầy đặn, cân đối và tạo cảm giác trẻ trung. Chính vì vậy, nhiều phụ nữ ngoài 50 tuổi rất yêu thích kiểu phối đồ này.

6. Vắt hờ qua cổ đầy phóng khoáng

Không cần buộc hay cố định, đôi khi chỉ cần vắt chiếc khăn qua cổ là đã đủ tạo nên điểm nhấn. Đây là cách mẹ thường áp dụng khi mặc váy liền hoặc áo không tay trong những ngày thời tiết mát mẻ. Hai đầu khăn buông tự nhiên giúp tổng thể trông mềm mại, thanh thoát và rất nhẹ nhàng. Kiểu diện này đặc biệt phù hợp với những chiếc khăn có chất liệu lụa hoặc chiffon mỏng, bởi độ rủ tự nhiên sẽ tạo cảm giác bay bổng mà không hề nặng nề.

Điều tôi học được từ mẹ không chỉ là cách sử dụng khăn choàng, mà còn là tư duy mặc đẹp ở mọi độ tuổi. Phụ kiện không cần quá đắt tiền, quan trọng là biết cách kết hợp để làm nổi bật phong cách cá nhân. Nếu muốn áp dụng bí quyết này, bạn nên ưu tiên những chiếc khăn có chất liệu lụa, satin hoặc chiffon mềm mại, kích thước khoảng 70-90 cm để dễ biến tấu. Màu sắc nên hài hòa với tủ đồ sẵn có như trắng, kem, be, nâu, cam đất hoặc xanh olive. Khi diện khăn họa tiết, hãy giữ trang phục ở mức tối giản để tổng thể thanh lịch và không bị rối mắt.

Dưới đây là 1 số mẫu khăn dễ sử dụng mà bạn có thể tham khảo ngay:

Khăn choàng lụa cao cấp Tòhe 85x85, khoăn lụa quàng cổ nữ, khăn choàng đi biển họa tiết từ tranh vẽ làm quà tặng ý nghĩa

Nơi mua: Tòhe

Khăn lụa vuông thiết kế thanh lịch sang trọng thương hiệu Thiều Hoa KH0110

Nơi mua: Thiều Hoa

GENENIC Y2K Khăn quàng cổ in hình chó Dachshund Hình dạng hình học

Nơi mua: Peace

Khăn Lụa Vuông Satin Cao Cấp Minh Anh Classic – Phụ Kiện Nữ Họa Tiết Sang Trọng, Mềm Mịn 66x66cm

Nơi mua: Minh Anh

Ở tuổi 60, mẹ tôi vẫn chứng minh rằng thời trang không phụ thuộc vào tuổi tác. Chỉ với một chiếc khăn choàng nhỏ, bà có thể biến hóa thành nhiều phong cách khác nhau, từ quý phái, cổ điển đến trẻ trung, hiện đại. Và có lẽ đó cũng là lý do khiến những cách phối khăn của mẹ không chỉ truyền cảm hứng cho tôi, mà còn đủ tinh tế để ngay cả các cô gái trẻ cũng muốn học theo.