Bá khí ngút trời của cậu bé SN 2013 thi xoay Rubik: Bị dẫn trước 1-4 vẫn lội ngược dòng vô địch quốc tế, hé lộ profile

Màn đối đầu giữa hai thần đồng Rubik Yiheng Wang (Vương Nghệ Hành, sinh năm 2013) và Xuanyi Geng (Gặng Huyên Nhất, sinh năm 2018) tại chung kết Monkey League Season 6 vừa qua đang là một trong những màn so tài đáng chú ý của cộng đồng speedcubing (Rubik tốc độ) quốc tế. Không chỉ bởi cả hai đều sở hữu tốc độ giải Rubik đáng kinh ngạc, trận chung kết còn gây ấn tượng với kịch bản lội ngược dòng đầy căng thẳng của nhà vô địch.

Diễn ra ngày 23/8/2026 tại New York, Mỹ, trận chung kết được tổ chức theo thể thức đấu tối đa 9 set, người thắng 5 set trước sẽ giành chức vô địch. Xuanyi Geng khởi đầu tốt hơn, liên tục giành chiến thắng và vươn lên dẫn trước 4-1. Khi đối thủ chỉ còn cách chức vô địch đúng một set, Yiheng Wang đứng trước nguy cơ đánh mất danh hiệu.

Yiheng Wang gây ấn tượng với màn giải Rubik tốc độ (Ảnh chụp màn hình)

Thế nhưng, cậu bé sinh năm 2013 đã không để trận đấu kết thúc theo kịch bản đó. Sau quãng nghỉ giữa trận, Yiheng liên tiếp giành chiến thắng, san bằng tỷ số 4-4 và đưa cuộc đối đầu vào set quyết định.

Cao trào nằm ở lượt giải cuối cùng. Xuanyi hoàn thành khối Rubik với thời gian 5,56 giây, đặt áp lực lên đối thủ. Yiheng sau đó dừng đồng hồ ở mốc 3,84 giây, chính thức giành chiến thắng chung cuộc 5-4. Ngay khi biết mình vô địch, cậu bật dậy ăn mừng đầy phấn khích trong tiếng reo hò của khán giả.

Từ thế bị dẫn sâu đến chiến thắng ở lượt giải cuối, Yiheng cho thấy bản lĩnh đáng nể ngay cả khi phải đối mặt với áp lực lớn. Đáng chú ý, đây cũng là chức vô địch Monkey League thứ hai liên tiếp của cậu, sau khi đánh bại Tymon Kolasiński tại mùa giải trước.

Bên cạnh đó, thần thái của Yiheng Wang khi tập trung giải Rubik và khi giành chiến thắng khiến cộng đồng mạng dành nhiều sự ngưỡng mộ. Không ít người cho rằng, dù còn nhỏ tuổi nhưng cậu bé này đã có aura “bá khí” ngút ngàn, gương mặt cool cùng thần thái đầy cuốn hút.

Màn lội ngược dòng khiến Yiheng Wang chiến thắng (Ảnh chụp màn hình)

Được biết, Yiheng Wang là một trong những gương mặt nổi bật của bộ môn speedcubing. Thay vì chỉ xem Rubik như một trò chơi giải trí, cậu bé đã sớm tham gia các giải đấu chuyên nghiệp và liên tục thiết lập những thành tích đáng chú ý.

Tháng 3/2023, khi mới 9 tuổi, Yiheng từng lập kỷ lục thế giới về thời gian giải Rubik 3x3 trung bình với thành tích 4,69 giây tại giải Yong Jun KL Speedcubing ở Malaysia. Thành tích này vượt qua kỷ lục 4,86 giây trước đó, đưa tên tuổi của thần đồng Trung Quốc đến với cộng đồng speedcubing quốc tế.

Đến năm 2025, Yiheng tiếp tục ghi dấu ấn khi giành chức vô địch thế giới nội dung Rubik 3x3 tại giải World Cube Association World Championship tổ chức ở Seattle, Mỹ. Đây là một trong những danh hiệu lớn nhất trong sự nghiệp thi đấu của cậu tính đến thời điểm đó.

Theo dữ liệu của World Cube Association, Yiheng sở hữu thành tích trung bình 3,51 giây ở nội dung Rubik 3x3, đồng thời có lượt giải đơn nhanh nhất đạt 2,77 giây. Những con số này cho thấy tốc độ xử lý đáng kinh ngạc của một tuyển thủ vẫn đang ở độ tuổi thiếu niên.

Một số hình ảnh khác của Yiheng Wang (Ảnh: worldcubeassociation)

Điều khiến Yiheng trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở những con số trên bảng thành tích. Tại Monkey League Season 6, cậu bé còn cho thấy khả năng giữ tinh thần thi đấu, điều chỉnh nhịp độ và bứt lên ở thời điểm quyết định. Việc thắng liền nhiều set sau khi bị dẫn 1-4 là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh đó.

Ở tuổi 13, Yiheng Wang đã sở hữu chức vô địch thế giới, nhiều kỷ lục và hai danh hiệu Monkey League liên tiếp. Với cộng đồng yêu Rubik, cậu bé không còn đơn thuần là một thần đồng nhí có tốc độ giải Rubik siêu nhanh, mà đã trở thành đối thủ đáng gờm trong những cuộc đua đỉnh cao của bộ môn này.

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