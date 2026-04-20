Audemars Piguet giới thiệu Atelier des Établisseurs, dự án kết hợp giữa kỹ nghệ chế tác thủ công và tự do sáng tạo

Được sản xuất với số lượng cực kỳ giới hạn, dự án không chỉ góp phần bảo tồn các savoir faire thủ công, mà còn làm nổi bật tinh thần cộng tác đã nuôi dưỡng ngành chế tác đồng hồ qua nhiều thế hệ. Atelier des Établisseurs kế thừa hệ thống établissage, mô hình tổ chức lao động hình thành từ cuối thế kỷ XVIII, vốn là nền tảng khai sinh nên Audemars Piguet. Khái niệm này giờ đây được hiện thực hóa qua ba sáng tạo đặc biệt, kết tinh tài năng của các nghệ nhân đến từ nhiều lĩnh vực, nơi kỹ nghệ truyền thống, công nghệ hiện đại và tư duy thiết kế tiên phong giao thoa một cách hài hòa.

TÔN VINH CỘNG ĐỒNG CHẾ TÁC ĐỒNG HỒ

Ra mắt trong khuôn khổ Watches and Wonders Geneva 2026, Atelier des Établisseurs tôn vinh tài năng và sức sáng tạo, đồng thời bảo tồn những kỹ nghệ thủ công vốn là cốt lõi của nghệ thuật chế tác đồng hồ truyền thống. Dự án phản ánh tinh thần cộng tác đã giúp ngành đồng hồ Thụy Sĩ phát triển bền vững qua nhiều thế kỷ.

Từ thế kỷ XVIII, ngành chế tác đồng hồ tại Vallée de Joux phát triển dựa trên mô hình établissage độc đáo. Trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, những người nông dân địa phương tận dụng mùa đông để chế tác các chi tiết đồng hồ tinh vi ngay tại trang trại của mình. Mỗi nghệ nhân chuyên sâu vào một bộ phận cụ thể như bánh răng, cầu máy hay ốc vít, và toàn bộ các thành phần này được tập hợp bởi một établisseur, người chịu trách nhiệm hoàn thiện chiếc đồng hồ cuối cùng. Trong những năm đầu lịch sử, Audemars Piguet từng đảm nhiệm vai trò này.

Bước sang thế kỷ XX, cấu trúc này dần phát triển, thúc đẩy thương hiệu xây dựng năng lực chế tác nội bộ toàn diện, đồng thời vẫn duy trì tinh thần hợp tác cốt lõi. Trải qua thời gian, thương hiệu không ngừng mở rộng giới hạn kỹ thuật và nâng tầm nghệ thuật chế tác thông qua sức mạnh tập thể. Với Atelier des Établisseurs, đặt tại ngôi nhà lịch sử của thương hiệu, nay là Musée Atelier Audemars Piguet, Audemars Piguet hướng tới việc hồi sinh tinh thần sáng tạo nguyên bản của hệ thống établissage.

“Atelier des Établisseurs thể hiện tinh thần cộng tác và nghiên cứu sáng tạo vốn luôn là triết lý cốt lõi của Audemars Piguet. Đồng thời, dự án mang đến sức sống mới cho di sản chế tác đồng hồ cũng như góp phần bảo tồn các kỹ nghệ truyền thống quý hiếm của ngành”, bà Ilaria Resta, Giám đốc điều hành Audemars Piguet chia sẻ.

KHÔNG GIAN HỘI TỤ TINH HOA KỸ NGHỆ

Trung thành với truyền thống établissage, đội ngũ chuyên trách của Audemars Piguet hợp tác chặt chẽ cùng các nghệ nhân bậc thầy nhằm tôn vinh những kỹ nghệ cổ truyền, đôi khi đứng trước nguy cơ mai một do chủ yếu được lưu truyền bằng hình thức truyền khẩu. Được sản xuất với số lượng cực kỳ giới hạn, các sáng tạo thuộc Atelier des Établisseurs tái khẳng định một phương thức chế tác đòi hỏi thời gian, sự kiên nhẫn và độ chính xác tuyệt đối để mang đến những cỗ máy thời gian phi thường.

Nhiều lĩnh vực thủ công truyền thống từ chạm khắc, tráng men, openworked, đính đá đến chế tác đá quý cùng hội tụ trong một dự án chung, song hành với các ngành nghề hiện đại như thiết kế và kỹ thuật. Mỗi nghệ nhân đóng góp dấu ấn riêng về kỹ năng và cảm quan thẩm mỹ, qua đó biến mỗi chiếc đồng hồ trở thành một tác phẩm độc bản.

Vượt lên trên những diễn giải từ quá khứ, các sáng tạo của Atelier des Établisseurs là những tác phẩm đương đại, nơi công nghệ tiên tiến giao thoa cùng kỹ nghệ thủ công truyền thống, góp phần tôn vinh và gìn giữ những giá trị đã làm nên di sản phong phú của nghệ thuật chế tác đồng hồ.

KHO TÀNG SÁNG TẠO KHÔNG GIỚI HẠN

Trong những năm đầu hình thành, Audemars Piguet chuyên tâm vào các cỗ máy thời gian phức tạp, được chế tác dưới dạng độc bản hoặc với số lượng cực kỳ giới hạn. Cách tiếp cận này, đi ngược lại xu hướng công nghiệp hóa, đã mở ra nhiều chân trời sáng tạo nhờ việc ứng dụng các kỹ nghệ thủ công không thể triển khai trong sản xuất đại trà. Chính tinh thần ấy ngày nay tiếp tục được củng cố thông qua Atelier des Établisseurs .

Dự án nuôi dưỡng tự do sáng tạo bằng cách kết hợp trí tưởng tượng và chuyên môn của nhiều nghệ nhân, cả trong và ngoài Audemars Piguet, nhằm tôn vinh sự đa dạng của tài năng chế tác đồng hồ và mang đến cho giới sưu tầm những ngôn ngữ thẩm mỹ phong phú. Tiếp nối truyền thống hợp tác lâu đời với nhiều lĩnh vực vượt ra ngoài phạm vi chế tác đồng hồ, Atelier des Établisseurs khuyến khích tinh thần táo bạo và savoir faire, đồng thời mở ra cách tiếp cận mới trong thiết kế và công năng.

Đầy bất ngờ và giàu tính tiên phong, các cỗ máy thời gian thuộc Atelier des Établisseurs kết hợp hài hòa giữa độ chính xác cơ học, sự tinh tế thẩm mỹ và tính công thái học, tạo nên sự cân bằng giữa di sản và đương đại. Mỗi chiếc đồng hồ được trang trí, hoàn thiện và lắp ráp thủ công tại xưởng đặt ở trung tâm Musée Atelier Audemars Piguet, nơi giao thoa giữa kỹ nghệ truyền thống và công nghệ tiên tiến. Lấy cảm hứng từ những mẫu đồng hồ đa dạng đã làm phong phú di sản qua nhiều thế kỷ, từ đồng hồ thu nhỏ đến đồng hồ bí mật (secret watch), các sáng tạo này là lời tri ân dành cho những nghệ nhân đã góp phần định hình lịch sử chung của ngành.

“Atelier des Établisseurs hiện thực hóa một giấc mơ lâu đời, đó là thiết kế, phát triển và hoàn thiện đồng hồ ngay tại trung tâm Musée Atelier Audemars Piguet. Dự án đầy tham vọng này quy tụ các nghệ nhân của thương hiệu cùng mạng lưới những xưởng thủ công độc lập, để cùng tạo nên những cỗ máy thời gian phi thường, đúng với tinh thần của các établisseurs trong quá khứ ”, Sébastian Vivas, Giám đốc Bảo tàng và Di sản chia sẻ.

NHỮNG SÁNG TẠO ĐẦU TIÊN TÔN VINH DI SẢN CHẾ TÁC

Nhân dịp ra mắt dự án hợp tác này, Audemars Piguet giới thiệu ba cỗ máy thời gian tiêu biểu, thể hiện trọn vẹn chiều sâu thẩm mỹ và kỹ thuật của di sản chế tác đồng hồ. Dù mỗi thiết kế có thể được phát triển qua nhiều biến thể, từng chiếc đồng hồ thuộc Atelier des Établisseurs vẫn mang tính độc bản, phản ánh giá trị của lao động thủ công và dấu ấn cá nhân của nghệ nhân.

Sáng tạo đầu tiên, Établisseurs Galets, được khơi nguồn từ vẻ đẹp tự nhiên của Vallée de Joux, nơi những viên đá được dòng nước Lac de Joux mài giũa qua thời gian. Được chế tác từ vàng vàng 18 carat, mẫu đồng hồ giờ và phút này nổi bật với mặt số oval bằng đá tự nhiên, kết hợp cùng dây đeo gồm các mắt xích mang hình thái đa dạng cũng được nạm đá. Mỗi mắt xích sở hữu một hình dáng riêng biệt, liên kết bằng các khớp cầu vàng nhỏ, tạo nên chuyển động mềm mại gợi nhớ đến những viên sỏi chuyển mình trong làn nước. Mặt số được tinh giản tối đa, không sử dụng cọc giờ, để tôn vinh trọn vẹn vẻ đẹp nguyên bản của chất liệu đá, điểm xuyết bởi logo và kim baton bằng vàng vàng.

Lấy cảm hứng từ mẫu Arabella năm 1972, thiết kế được vận hành bởi Calibre 3098, phát triển từ Calibre 3090, bộ máy đầu tiên được thương hiệu nghiên cứu và sản xuất nội bộ vào năm 1999. Calibre 3098 được điều chỉnh để ôm trọn hình dáng hữu cơ của bộ vỏ và hoàn thiện với các cầu máy vân hạt thủ công, một kỹ nghệ đặc biệt độc đáo. Toàn bộ chiếc đồng hồ được lắp ráp bởi một nghệ nhân duy nhất, nơi chế tác đồng hồ, nghệ thuật kim hoàn và kỹ thuật cắt đá hội tụ trong một tổng thể hài hòa. Năm phiên bản với các tổ hợp đá khác nhau sẽ được giới thiệu trong năm 2026.

Tiếp nối là Établisseurs Nomade, một sáng tạo tôn vinh tính linh hoạt trong trải nghiệm thời gian. Được thiết kế để thích ứng với nhiều cách sử dụng khác nhau, từ mang theo bên mình đến trưng bày như một vật phẩm để bàn, mẫu đồng hồ kết hợp kim loại dạng facet, titanium hoặc vàng, cùng các loại đá tự nhiên được tuyển chọn khắt khe. Bản chất mong manh của đá đòi hỏi quá trình gia công với độ chính xác cao, từ cắt, tạo hình đến đánh bóng, tất cả đều được thực hiện một cách tỉ mỉ và chậm rãi.

Thiết kế có thể chuyển đổi giữa ba trạng thái đóng, mở hoặc để bàn, đi kèm dây xích chế tác riêng bằng titanium hoặc vàng. Trái tim của sáng tạo là Calibre 7501, phát triển từ bộ máy siêu mỏng Calibre 7121 ra mắt năm 2022. Hiệu ứng trong suốt và đối xứng được khai thác tinh tế, với các cầu máy đóng vai trò như cọc giờ. Kỹ thuật openworked thủ công đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối và tính kiên nhẫn cao, đặc biệt trong công đoạn hoàn thiện các góc cạnh, một savoir faire đã được Audemars Piguet gìn giữ từ thập niên 1930. Mặt số ngoài bằng đá tự nhiên được đặt trong bộ vỏ mang tính kiến trúc, nơi lưới kim loại vát cạnh kết hợp cùng các chi tiết đá facet, tạo nên một tổng thể giàu chiều sâu thị giác. Năm phiên bản Établisseurs Nomade khác nhau sẽ được giới thiệu trong năm 2026.

Mang tính trình diễn đầy ấn tượng, Établisseurs Peacock là lời tri ân dành cho nghệ thuật chế tác đồng hồ bí mật. Khi ở trạng thái đóng, thiết kế gợi hình một sinh thể bằng vàng trắng được chạm khắc tinh xảo. Chỉ với một thao tác nhấn, phần cánh và đầu mở ra, hé lộ một chú công thu nhỏ được chế tác thủ công với độ chi tiết đáng kinh ngạc. Mặt số tráng men bán trong suốt, được chạm khắc tinh vi, xuất hiện giữa hai cánh, tái hiện vẻ đẹp rực rỡ của đuôi công. Trong một ô cửa nhỏ, giờ được hiển thị theo cơ chế dragging hour, vận hành bởi Calibre 3098. Dựa trên nền tảng Calibre 3090 lịch sử, bộ máy được thiết kế riêng cho sáng tạo này và hoàn thiện thủ công với họa tiết sunburst. Toàn bộ được kết hợp với dây đeo vàng trắng linh hoạt, cấu thành từ hàng chục mắt xích rỗng, chạm khắc hình lông vũ. Sự cộng hưởng giữa nghệ nhân kim hoàn, thợ tráng men, thợ chạm khắc và nghệ nhân đồng hồ đã tạo nên một tác phẩm giàu tính biểu đạt, được hoàn thiện bằng những viên đá quý điểm xuyết tại đôi mắt của chú công. Ba biến thể của thiết kế này sẽ được giới thiệu trong năm 2027.

Ba sáng tạo đầu tiên của Atelier des Établisseurs không chỉ là lời tôn vinh những ngành nghề đã góp phần làm nên danh tiếng của Haute Horlogerie Thụy Sĩ, mà còn là tuyên ngôn rõ nét cho cam kết của Audemars Piguet trong việc bảo tồn savoir faire, thúc đẩy tinh thần hợp tác sáng tạo và không ngừng mở rộng giới hạn kỹ thuật, để nghệ thuật chế tác đồng hồ tiếp tục chạm đến cảm xúc và truyền cảm hứng qua thời gian.