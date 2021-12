Áo khoác dài có nhiều mẫu mã nhưng đây là 5 kiểu trẻ trung nhất

Vì độ ấm áp, kín gió mà áo khoác dáng dài trở thành một trong những items phổ biến nhất của mùa đông. Đó còn chưa kể, khi khoác ngoài một chiếc áo dáng dài, outfit của chị em sẽ auto thời thượng và sang xịn mịn hơn. Dù sành điệu và phủ sóng mạnh mẽ đến thế nhưng áo dáng dài vẫn có nhược điểm, đó là dễ khiến vẻ ngoài bị già đi, nếu chị em lựa chọn không khéo. Và để không phải suy nghĩ quá nhiều trong khoản mix&match, chị em cứ sắm 5 mẫu áo khoác dài trẻ trung dưới đây, mặc thế nào cũng không lo "dừ".

Áo dạ màu be

Có lý do để áo dạ màu be chiếm sóng street style của các quý cô mặc đẹp. Item này trang nhã, hài hòa để mix với mọi items mùa đông, tạo nên tổng thể trang phục chuẩn sành điệu. Sự xuất hiện của áo khoác màu be còn có tác dụng thắp sáng cả bộ đồ, nên cho hiệu quả hack tuổi tốt. Đặc biệt, nếu chị em kết hợp áo màu be với quần jeans xanh, outfit sẽ còn trẻ trung và thời thượng hơn nữa. Đây cũng là cách mix đồ đơn giản, nàng nào cũng có thể áp dụng được.

Áo màu xanh pastel

Áo màu pastel nói chung đều có khả năng trẻ hóa diện mạo; tuy nhiên áo xanh pastel là sành điệu và dễ mặc hơn cả. Áo màu xanh pastel không chỉ toát lên sự ngọt ngào, mà còn ghi điểm trang nhã, thanh lịch. Diện mẫu áo này, các quý cô sành điệu thường layer bên trong áo thun trắng, hoặc váy trắng. Cách phối màu sắc này vô cùng hợp lý, đem đến hiệu quả hack tuổi cao nhất, và giúp chị em có được vẻ ngoài tinh tế.

Áo dạ xám

Màu xám thực chất không "dừ" hay buồn tẻ như chúng ta vẫn tưởng. Ngược lại, áo dạ màu xám còn toát lên sự cá tính, thời thượng nhưng vẫn đảm bảo cho chị em vẻ thanh lịch và sang trọng.

Cách diện áo dạ xám không hề khó, chị em có thể mix cùng những items màu trung tính khác như là đen, trắng hay be để tạo nên tổng thể trang phục thanh lịch, nhã nhặn. Muốn nổi bật hơn, hãy thử layer bên trong áo sơ mi họa tiết, áo len màu mè, hoặc kết hợp cùng quần jeans, váy kẻ…, chị em chắc chắn sẽ có được vẻ ngoài ấn tượng.

Áo trench coat

Áo trench coat là item quá sức kinh điển của mùa lạnh. Và vừa khéo, trech coat cũng là một trong những kiểu áo dáng dài hack tuổi hiệu quả. Áo trench coat toát lên sự phóng khoáng nhưng đồng thời cũng có vẻ thanh lịch, trang nhã nên hợp diện từ công sở ra phố. Sắm áo trench coat về, chị em có thể tự do sáng tạo với muôn kiểu mix đồ. Trong trường hợp không muốn suy nghĩ quá nhiều, chị em layer bên trong trench coat một chiếc áo len màu đen hoặc trắng, kết hợp với quần jeans hoặc quần âu, vậy là chuẩn đẹp.

Áo màu trắng

Item màu trắng luôn hữu ích trong khoản hack tuổi và áo khoác trắng cũng không phải là ngoại lệ. Áo khoác trắng, dáng dài sẽ đem đến vẻ sáng sủa cho bộ đồ, bảo đảm vẻ ngoài của chị em không bị "dừ" đi. Áo khoác trắng, dáng dài còn được đánh giá cao ở sự trang nhã, tinh tế nên nếu muốn xây dựng phong cách thời trang thanh lịch, chị em không nên bỏ qua áo khoác trắng khi đi shopping.

Gợi ý những địa chỉ mua áo khoác dáng dài Tuna

The Pure

Myan



Ảnh: Instagram