Áo hồng phấn phối quần xanh pastel: Công thức mặc đẹp mềm mại mà không “bánh bèo”

Loạt ảnh này gợi ra một tinh thần rất riêng: mềm mại, lãng mạn nhưng không hề yếu đuối; có chút phóng khoáng của những buổi dạo chợ hoa, đi bộ bên bờ kênh hay ngắm phố xá vào buổi chiều nắng dịu.

Tâm điểm của bản phối là sự gặp gỡ giữa hồng phấn và xanh pastel. Một bên ấm áp, nữ tính; một bên mát lành, thanh thoát. Khi đi cùng nhau, hai gam màu tạo nên hiệu ứng dịu mắt, mang cảm giác như một bức tranh màu nước hơn là một set đồ thời trang quá khuôn mẫu.

Áo voan hồng: Nữ tính theo cách không cần gắng gượng

Chiếc áo sơ mi voan màu hồng phấn với phom dáng rộng, tay áo bồng nhẹ và các chi tiết đính kết hoa là mảnh ghép tạo nên chất thơ cho tổng thể. Chất liệu mỏng nhẹ khiến trang phục chuyển động theo từng bước chân, đồng thời tạo độ bay bổng vừa đủ thay vì ôm sát cơ thể.

Điểm đáng học hỏi ở đây là cách chọn sắc hồng không quá ngọt. Hồng phấn, hồng đào nhạt hoặc hồng đất pha be thường dễ mặc hơn hồng cánh sen. Những gam màu này không chỉ tôn da mà còn mang vẻ trưởng thành, phù hợp cả khi đi cà phê, hẹn hò, dạo phố hay dự một buổi tiệc thân mật.

Nếu áo đã có chi tiết hoa, ngọc trai hoặc hạt đính kết nổi bật, bạn không cần chọn thêm quá nhiều món cầu kỳ. Vẻ đẹp của set đồ nằm ở cảm giác "có chút ngẫu hứng", như thể người mặc chỉ chọn những món mình yêu thích rồi ghép chúng lại một cách tự nhiên.

Quần xanh rủ: Cân bằng vẻ điệu đà của áo voan

Thay vì phối áo hồng cùng chân váy trắng quen thuộc, quần ống rộng màu xanh xám hoặc xanh pastel tạo ra một bất ngờ thú vị hơn. Phom quần mềm, dài và có độ rủ giúp tổng thể thanh thoát, đồng thời cân bằng với phần áo bồng bềnh phía trên.

Thiết kế pha mảng denim trong ảnh cũng là một gợi ý hay cho những ai sợ trang phục pastel trở nên quá dịu dàng. Denim mang lại nét đời thường, khỏe khoắn; trong khi phần vải rủ giữ lại sự nữ tính. Sự đối lập này khiến bộ đồ có chiều sâu, phù hợp với tinh thần phóng khoáng của thời trang đường phố.

Với trang phục ứng dụng hằng ngày, bạn có thể thay bằng quần ống rộng xanh khói, jeans xanh bạc dáng suông hoặc chân váy maxi xanh nhạt. Điều quan trọng là ưu tiên chất liệu có độ rủ và phom dáng thoải mái, để mỗi bước đi đều tạo cảm giác nhẹ nhàng.

Phụ kiện là mảnh ghép tạo nên câu chuyện

Không chỉ quần áo, phụ kiện trong loạt ảnh cũng góp phần hoàn thiện bầu không khí lãng mạn: giỏ cói, bó hoa tươi, giày mũi nhọn màu kem, hoa tai ngọc trai và vòng cổ nhiều lớp. Chúng không đơn thuần để làm đẹp mà còn khiến bộ trang phục có câu chuyện hơn.

Giỏ cói là lựa chọn hoàn hảo khi phối cùng voan, satin, linen hoặc denim sáng màu. Chi tiết thủ công của giỏ giúp trung hòa độ bóng và mềm của trang phục. Trong khi đó, giày mũi nhọn màu nude hoặc kem tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân mà vẫn giữ được vẻ nhẹ nhàng.

Với trang sức, hãy chọn một điểm nhấn chính. Nếu đã đeo vòng cổ ngọc trai nhiều lớp, hoa tai nên nhỏ gọn. Nếu áo có đính kết rực rỡ, chỉ cần vòng cổ mảnh và một chiếc vòng tay kim loại là đủ. Sự tiết chế sẽ khiến các chi tiết trở nên đắt giá hơn.