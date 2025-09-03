Fanpage aFamily

Ảnh yêu nước của dàn sao bóng đá gây sốt: Nhà Văn Hậu-Hải My đẹp đỉnh, Văn Thanh "cực ngọt" bên bạn gái hotgirl

Tú Tú,
Chia sẻ
Thích0

Hoà chung không khí kỉ niệm 80 năm Quốc khánh, hội sao bóng đá và dàn WAG nổi tiếng nô nức tung ảnh đầy tình yêu nước.

Trong không khí cả nước vui mừng với đại lễ kỉ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9, hội sao bóng đá cũng thể hiện tình yêu nước, niềm tự hào to lớn khi là người Việt Nam cũng như niềm hạnh phúc khi được sống và yêu thương dưới bầu trời hoà bình của Tổ quốc.

Ảnh yêu nước của dàn sao bóng đá gây sốt: Nhà Văn Hậu-Hải My đẹp đỉnh, Văn Thanh

Gia đình hậu vệ Đoàn Văn Hậu gây gấn tượng với bộ ảnh "gấp ba visual" đầy không khí yêu nước. Văn Hậu - Hải My cùng con trai cưng Minh Đăng diện áo cờ đỏ sao vàng, sau lưng có in dòng chữ "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" đầy ý nghĩa

Ảnh yêu nước của dàn sao bóng đá gây sốt: Nhà Văn Hậu-Hải My đẹp đỉnh, Văn Thanh
Ảnh yêu nước của dàn sao bóng đá gây sốt: Nhà Văn Hậu-Hải My đẹp đỉnh, Văn Thanh
Ảnh yêu nước của dàn sao bóng đá gây sốt: Nhà Văn Hậu-Hải My đẹp đỉnh, Văn Thanh

Gương mặt xinh đẹp của Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 Doãn Hải My, vẻ ngoài điển trai, cao lớn của tuyển thủ Văn Hậu và cậu nhóc Minh Đăng (biệt danh Lúa) với visual sáng bừng, thừa hưởng "gen trội" của bố mẹ... tất cả tại nên bộ ảnh được khen "đẹp như tranh" mừng Tết độc lập

Ảnh yêu nước của dàn sao bóng đá gây sốt: Nhà Văn Hậu-Hải My đẹp đỉnh, Văn Thanh

Trong khi đó, hậu vệ Vũ Văn Thanh lại khiến netizen rần rần với bộ ảnh tay trong tay cùng bạn gái xuất thân "trâm anh thế phiệt" Trần Bích Hạnh

Ảnh yêu nước của dàn sao bóng đá gây sốt: Nhà Văn Hậu-Hải My đẹp đỉnh, Văn Thanh
Ảnh yêu nước của dàn sao bóng đá gây sốt: Nhà Văn Hậu-Hải My đẹp đỉnh, Văn Thanh
Ảnh yêu nước của dàn sao bóng đá gây sốt: Nhà Văn Hậu-Hải My đẹp đỉnh, Văn Thanh

"Ngoài tình yêu em anh còn tình yêu nước"...

Ảnh yêu nước của dàn sao bóng đá gây sốt: Nhà Văn Hậu-Hải My đẹp đỉnh, Văn Thanh

Vợ chồng trung vệ Quế Ngọc Hải đón Tết độc lập tại Thủ đô thân yêu, nắm tay nhau dưới bàu trời hoà bình của Tổ quốc

Ảnh yêu nước của dàn sao bóng đá gây sốt: Nhà Văn Hậu-Hải My đẹp đỉnh, Văn Thanh
Ảnh yêu nước của dàn sao bóng đá gây sốt: Nhà Văn Hậu-Hải My đẹp đỉnh, Văn Thanh
Ảnh yêu nước của dàn sao bóng đá gây sốt: Nhà Văn Hậu-Hải My đẹp đỉnh, Văn Thanh
Ảnh yêu nước của dàn sao bóng đá gây sốt: Nhà Văn Hậu-Hải My đẹp đỉnh, Văn Thanh

Quế Ngọc Hải và các con gái cưng trong ngày Quốc khánh

Ảnh yêu nước của dàn sao bóng đá gây sốt: Nhà Văn Hậu-Hải My đẹp đỉnh, Văn Thanh
Ảnh yêu nước của dàn sao bóng đá gây sốt: Nhà Văn Hậu-Hải My đẹp đỉnh, Văn Thanh

Vợ chồng Phan Văn Đức - Võ Nhật Linh cũng dạy hai bé Dâu Tây - Khoai Tây tình yêu với màu cờ sắc áo

Ảnh yêu nước của dàn sao bóng đá gây sốt: Nhà Văn Hậu-Hải My đẹp đỉnh, Văn Thanh

Hot girl ĐT nữ Việt Nam Thanh Nhã tinh nghịch với biểu cảm đáng yêu ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Ảnh yêu nước của dàn sao bóng đá gây sốt: Nhà Văn Hậu-Hải My đẹp đỉnh, Văn Thanh

Phạm Xuân Mạnh yêu nước bằng những khoảnh khắc cống hiến cho đội tuyển Quốc gia

Ảnh yêu nước của dàn sao bóng đá gây sốt: Nhà Văn Hậu-Hải My đẹp đỉnh, Văn Thanh

Với "chú bộ đội" Bùi Tiến Dũng, yêu nước là những khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng bằng động tác chào cờ đầy tự hào

Ảnh yêu nước của dàn sao bóng đá gây sốt: Nhà Văn Hậu-Hải My đẹp đỉnh, Văn Thanh

Trang chủ FIFA World Cup cũng ôn lại kỉ niệm những chiến thắng của ĐT Việt Nam nhân ngày toàn dân đón tết độc lập tháng 9 lịch sử


Theo Phụ Nữ Số Copy link 09/02/2025 15:55 (GMT +7)
Link bài gốc Lấy link https://phunuso.baophunuthudo.vn/anh-yeu-nuoc-cua-dan-sao-bong-da-gay-sot-nha-van-hau-hai-my-dep-dinh-van-thanh-cuc-ngot-ben-ban-gai-hotgirl-193250902155437267.htm
Đại gia đình 4 thế hệ nhà Minh Nhựa hưởng ứng đại lễ 2/9: Bất ngờ nhất là nhan sắc của "cụ ngoại" - phu nhân ông trùm ngành nhựa
Chia sẻ
Thích0