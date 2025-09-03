Ảnh yêu nước của dàn sao bóng đá gây sốt: Nhà Văn Hậu-Hải My đẹp đỉnh, Văn Thanh "cực ngọt" bên bạn gái hotgirl
Hoà chung không khí kỉ niệm 80 năm Quốc khánh, hội sao bóng đá và dàn WAG nổi tiếng nô nức tung ảnh đầy tình yêu nước.
Trong không khí cả nước vui mừng với đại lễ kỉ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9, hội sao bóng đá cũng thể hiện tình yêu nước, niềm tự hào to lớn khi là người Việt Nam cũng như niềm hạnh phúc khi được sống và yêu thương dưới bầu trời hoà bình của Tổ quốc.
Gương mặt xinh đẹp của Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 Doãn Hải My, vẻ ngoài điển trai, cao lớn của tuyển thủ Văn Hậu và cậu nhóc Minh Đăng (biệt danh Lúa) với visual sáng bừng, thừa hưởng "gen trội" của bố mẹ... tất cả tại nên bộ ảnh được khen "đẹp như tranh" mừng Tết độc lập
"Ngoài tình yêu em anh còn tình yêu nước"...
Quế Ngọc Hải và các con gái cưng trong ngày Quốc khánh
Vợ chồng Phan Văn Đức - Võ Nhật Linh cũng dạy hai bé Dâu Tây - Khoai Tây tình yêu với màu cờ sắc áo