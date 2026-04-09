Ảnh góc nghiêng hoàn hảo khiến gái xinh trở thành Go Youn Jung Việt Nam

Bâu Krysie (Nguyễn Ngọc Phương Vy) là một trong những hot girl nổi tiếng trên MXH nhờ ngoại hình nổi bật và phong cách hình ảnh cuốn hút. Nhan sắc của cô nàng từng không ít lần viral cõi mạng, và mới đây nhất, 2 bức hình góc nghiêng của Bâu tiếp tục khiến dân tình phải tấm tắc khen ngợi bởi những đường nét quá đỗi hoàn hảo và thần thái trong trẻo, gương mặt không góc chết. Thậm chí, nhan sắc của hot girl sinh năm 2000 còn được so sánh với Go Youn Jung - mỹ nhân Hàn nổi tiếng với gương mặt đạt tỷ lệ kim cương.

Bâu khoe tóc đã dài để kẹp, tiện "flex" luôn gương mặt đẹp như tượng tạc. Chưa đầy 24 giờ đăng tải, nhan sắc của cô đã hút hơn 300 nghìn lượt xem. (Ảnh: Threads)

Bâu Krysie gây ấn tượng mạnh với góc nghiêng gần như hoàn hảo. Sống mũi cao, thẳng kết hợp với phần cằm gọn và đường viền hàm sắc nét tạo nên tổng thể gương mặt thanh thoát, có chiều sâu. Làn da của người đẹp trắng, căng bóng và bắt sáng tốt, càng làm nổi bật những đường nét vốn đã rất “ăn ảnh”.

Xuất hiện với gương mặt không trang điểm cầu kỳ nhưng vẻ đẹp tự nhiên của Bâu vẫn vô cùng rạng rỡ và cuốn hút. Đặc biệt, kiểu tóc búi thấp gọn gàng để lộ hoàn toàn đường nét khuôn mặt và phần cổ thon dài, khiến diện mạo hot girl sinh năm 2000 trông càng siêu thực, vừa mong manh vừa nữ tính. Tổng thể diện mạo vừa mềm mại, vừa có độ “sắc” cùng khí chất nhẹ nhàng tạo nên sức hút không thua kém các mỹ nhân xứ Hàn.

Góc nghiêng hoàn hảo cùng đường nét sắc bén của Bâu. (Ảnh: Threads)

Cộng đồng mạng choáng ngợp trước visual của Bâu, thoạt nhìn còn tưởng Go Youn Jung vì quá đẹp.

Góc nghiêng của hot girl sinh năm 2000 hoàn hảo đến độ được so sánh với Go Youn Jung. Từ gương mặt V-line, sống mũi cao đến đôi môi căng mọng của 2 người đẹp đều có điểm tương đồng.

Bâu Krysie nổi tiếng trên MXH nhờ nhan sắc pha trộn giữa vẻ ngọt ngào và cá tính. Gương mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao, làn da mịn cùng nụ cười tươi tắn từng giúp nhan sắc cô nàng nhiều lần viral. Điều đáng chú ý là vẻ đẹp của Bâu hoàn toàn tự nhiên khi ngay từ thời còn đi học, hot girl này đã sở hữu visual ấn tượng, khiến nhiều người "nhìn là nhớ". Chính nền tảng nhan sắc sẵn có này giúp Bâu Krysie giữ vững phong độ hình ảnh đến hiện tại, dù theo đuổi phong cách nhẹ nhàng hay cá tính, diện mạo của cô nàng đều vô cùng hút mắt. Năm 2023, Bâu cũng tạo dấu ấn khi tham dự The Face 2023, được ví là "thí sinh có gương mặt đẹp nhất" chương trình.

Bức hình chụp trộm giúp tên tuổi Bâu Krysie trở nên nổi tiếng. (Ảnh: Facebook)