Sau hôn lễ kín đáo diễn ra vào ngày 11/8 vừa qua, ấn phẩm Vogue Weddings (trang bìa kỹ thuật số mùa hè của tạp chí Vogue) đã chính thức tung ra trọn bộ ảnh cưới độc quyền cùng bài phỏng vấn chuyên sâu với vợ chồng danh thủ Cristiano Ronaldo và Georgina Rodríguez.

Suốt nhiều tuần trước đó, cộng đồng mạng bùng nổ hàng loạt tin đồn đoán về ngày cưới, địa điểm tổ chức lẫn dàn khách mời siêu sao (được cho là kéo dài từ Rio Ferdinand cho đến Rihanna). Tuy nhiên, cặp đôi sở hữu tổng cộng hơn 750 triệu người theo dõi trên Instagram lại lựa chọn một kịch bản bất ngờ: kết hôn ngay tại phòng khách nhà riêng nhân kỷ niệm đúng 10 năm ngày đầu tiên họ chạm mặt nhau.

"Mọi thứ diễn ra đúng như những gì tôi từng hình dung", Georgina bộc bạch trong bài phỏng vấn độc quyền với cây viết Gaby Wood của Vogue.

Đúng như dự đoán của giới mộ điệu, toàn bộ thời trang cưới của cặp đôi và các con đều đến từ nhà mốt Gucci. Vậy là tròn 1 thập kỷ kể từ ngày còn là một cô nhân viên bán hàng khiêm tốn tại cửa hàng Gucci ở Madrid, Georgina Rodríguez đã chính thức khoác lên mình bộ trang phục cưới thiết kế riêng từ chính thương hiệu này, sánh đôi bên ngôi sao sân cỏ hàng đầu thế giới.

Sự riêng tư xa xỉ và cột mốc 10 năm định mệnh

Nói về cơ duyên của lễ cưới, con số 7 biểu tượng của Cristiano Ronaldo vẫn xuất hiện đầy tinh tế: căn biệt thự mùa hè tại Cascais (Bồ Đào Nha) được cặp đôi nhận bàn giao vào tháng 7 - tháng thứ 7 trong năm - sau đúng 7 năm xây dựng. Dù vậy, họ quyết định chọn ngày 11/8 làm ngày trọng đại để đánh dấu tròn 10 năm "Cris y Gio" lần đầu gặp gỡ vào tháng 8/2016.

Trái ngược với những đồn đoán về một siêu đại tiệc xa hoa kiểu Dua Lipa hay Taylor Swift, cặp đôi chọn cử hành hôn lễ ngay tại góc phòng khách quen thuộc ở nhà riêng - nơi cả gia đình vẫn ăn sáng, ăn trưa và sinh hoạt hằng ngày. Georgina trải lòng:

"Khi còn là một cô bé, tôi từng mơ về lâu đài lớn nhất, cỗ xe ngựa lộng lẫy nhất, chiếc váy dài nhất và vương miện đính đầy kim cương. Nhưng giờ đây, tôi nhận ra mình chỉ cần một điều ấm cúng bên người bạn đời và các con ngay tại nhà. Bởi lâu đài, nhà cửa, đảo tư nhân hay siêu xe chúng tôi đều có thể chạm tới mỗi ngày. Nhưng một không gian riêng tư đúng nghĩa mới là điều hiếm hoi và vô giá đối với chúng tôi."

Quay ngược thời gian về tháng 8/2016, siêu sao 31 tuổi khi đó bước vào cửa hàng Gucci trên phố Calle Serrano (Madrid) cùng con trai Cristiano Jr. 6 tuổi. Georgina (khi đó 22 tuổi) vừa từ Anh trở về Tây Ban Nha và làm nhân viên bán hàng tại đây. Hôm đó, cô vốn không có ca trực nhưng đã đi làm thay cho một người bạn. "Đó chính là định mệnh", cô nhớ lại.

Ronaldo tiếp lời: "Tôi đang quay lưng lại thì xoay người và nhìn thấy cô ấy. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau và từ khoảnh khắc đó..."; "Nó như một giấc mơ", Georgina tiếp lời.

"Đúng vậy, một giấc mơ", siêu sao Bồ Đào Nha mỉm cười. "Tôi biết cô ấy là tình yêu của đời mình, và tôi nghĩ cô ấy cũng coi tôi là tình yêu của đời cô ấy."

Thời trang cưới Gucci: Vòng tròn khép lại một chuyện tình cổ tích

Nhằm tôn vinh nơi tình yêu bắt đầu, toàn bộ trang phục cưới của gia đình đều do nhà mốt Gucci thiết kế riêng. Georgina xuất hiện thanh lịch trong bộ suit váy chất liệu lụa faille màu trắng tinh khôi, kết hợp cùng giày cao gót satin mang chi tiết khóa horsebit bạc biểu tượng. Ronaldo diện bộ suit cotton màu be nhạt cắt may thủ công phối cùng giày loafers đồng điệu.

Nói về bộ trang phục cưới đặc biệt này, Demna - Giám đốc Nghệ thuật của Gucci xúc động chia sẻ: "Thật đặc biệt khi được thiết kế trang phục cho Georgina và Cristiano trong khoảnh khắc này, khi biết câu chuyện tình yêu của họ bắt đầu từ chính cửa hàng Gucci tại Madrid. Nó giống như một vòng tròn khép lại đầy lãng mạn của một câu chuyện cổ tích hiện đại."

Dù chọn trang phục tối giản, gọn gàng đúng tinh thần không khí gia đình, Georgina vẫn khẳng định đẳng cấp xa xỉ khi kết hợp cùng chiếc nhẫn cầu hôn kim cương cắt dáng oval kích thước "khủng" cùng chiếc vòng cổ Garden of Kalahari từ thương hiệu Chopard, nổi bật với viên kim cương nước D hoàn hảo nặng 50 carat làm tâm điểm.

Đáng chú ý, toàn bộ album ảnh cưới không được thực hiện theo phong cách truyền thống mà do chính nhiếp ảnh gia huyền thoại Juergen Teller bấm máy - người nổi tiếng với những góc máy chân thực, góc cạnh và mang đậm tính nghệ thuật. Georgina nhấn mạnh: "Tôi không muốn một album gia đình tẻ nhạt thông thường. Tôi muốn những bức ảnh thực sự là nghệ thuật và trường tồn mãi mãi."

Khép lại hành trình sân cỏ để bước vào "phân hạng" mới

Sau lễ tuyên thệ tại nhà, cặp đôi cùng các con di chuyển đến Đền thờ Đức Mẹ Fatima để nhận lời ban phước từ linh mục tại Nguyện đường Đức Mẹ Sầu Bi (Chapel of Our Lady of Sorrows). Họ không tổ chức tuần trăng mật ngay sau đó vì Ronaldo phải di chuyển về Riyadh chuẩn bị cho mùa giải mới vào ngày 15/8. "Với chúng tôi, mỗi ngày đều là một chuyến trăng mật", siêu sao Bồ Đào Nha dí dỏm.

Chia sẻ về chương mới của cuộc đời, Ronaldo bộc bạch: Bước vào cuộc sống vợ chồng chính thức là bạn đã bước sang một 'phân hạng' hoàn toàn khác. Đây có thể là năm cuối cùng trong sự nghiệp bóng đá của tôi, và tôi muốn để lại một di sản tuyệt vời. Tôi sẵn sàng dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, đi du lịch và tiếp tục tận hưởng những gì chúng tôi đã đánh đổi bằng 25 năm cống hiến.

Một ngày sau hôn lễ, Georgina gửi tin nhắn ngắn gọn nhưng đong đầy cảm xúc cho phóng viên Vogue: "Mọi thứ diễn ra đúng như những gì tôi từng hình dung. Ấm cúng, tràn ngập tình yêu và gia đình đóng vai trò quan trọng nhất. Tôi đã không thể ngăn được những giọt nước mắt hạnh phúc."

Theo Vogue

Chhrist