Angelababy tái xuất lộng lẫy ở Paris Fashion Week, nhưng khi ngồi cạnh Kylie Jenner thì sao?

Khoảnh khắc chung khung hình gây sốt của Kylie Jenner và Angelababy. Nếu sét về nhan sắc, visual của 2 người đẹp "một 9 một 10" nhưng so đến outfit, trang phục Kylie Jenner diện "chặt đẹp" đại diện Châu Á. Nhiều ý kiến cho rằng bộ cánh của Angelababy có phần an toàn, hơi kín đáo so với dàn sao tham dự sự kiện