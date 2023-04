Angela Baby biến hóa chóng mặt với 3 tạo hình đẹp đỉnh, lại nhận đãi ngộ đặc biệt của Tiffany & Co. khiến nhiều người đặt hi vọng về danh phận

Xuất hiện tại sự kiện diễn ra ở New York, Angela Baby được c. trao cho chiếc vòng cổ cao cấp nằm trong BST Blue Book lưu trữ từ năm 2015. Chiếc vòng này được làm bằng đá sapphire và kim cương, trông vô cùng tinh xảo và sang trọng đến từng chi tiết. Việc Tiffany&Co. ''mở kho'' để Angela Baby được diện món đồ quý giá thực sự đã khiến người ta phải hi vọng về mối nhân duyên của cả hai