Ăn gì kích thích tóc mọc khỏe và bóng mượt? Nàng tóc gãy rụng cần bổ sung 7 món này

Mái tóc thưa mỏng, gãy rụng nhiều cũng ảnh hưởng không nhỏ đến diện mạo của chị em, khiến vẻ ngoài trở nên thiếu sức sống. May mắn là, chị em có thể khắc phục được tình trạng này bằng nhiều cách khác nhau, trong đó bao gồm cải thiện chế độ ăn. Cụ thể, hãy bổ sung 7 loại thực phẩm dưới đây vào thực đơn ăn uống hàng ngày, mái tóc của chị em sẽ mọc dày dặn và bóng mượt một cách tự nhiên.

Trứng

Trứng là nguồn cung cấp protein và biotin tuyệt vời. Hai chất dinh dưỡng này rất cần thiết cho quá trình mọc tóc.

Cụ thể, việc bổ sung đủ protein cho cơ thể sẽ giúp tóc mọc khỏe hơn bởi nang tóc được cấu thành chủ yếu từ protein. Sự thiếu hụt protein sẽ gây ra tình trạng rụng tóc.

Biotion thì cần thiết cho việc sản xuất một loại protein của tóc, được gọi là keratin. Đây chính là lý do vì sao, viên uống chứa keratin xuất hiện nhiều trên thị trường sản phẩm kích thích mọc tóc.

Quả mọng

Các loại quả mọng chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết giúp hỗ trợ mọc tóc, trong đó nổi bật là vitamin C.

Vitamin C là chất chống oxy hóa giúp bảo vệ nang tóc khỏi những yếu tố có hại, điển hình là các gốc tự do. Chưa kể vitamin C còn giúp tăng sinh collagen - một loại protein làm khỏe mái tóc, ngăn tình trạng khô xơ, gãy rụng.

Chưa hết, vitamin C còn giúp cơ thể của bạn hấp thụ sắt tốt hơn từ chế độ ăn. Điều này rất tốt cho việc kích thích mọc tóc. Bởi lẽ, tiêu thụ ít sắt sẽ dẫn đến thiếu máu - một trong những nguyên nhân gây rụng tóc.

Cải bó xôi

Cải bó xôi là loại rau lá xanh cực kỳ lành mạnh, chứa những chất dinh dưỡng quan trọng như là: acid folic, sắt, vitamin A và C. Đây đều là các chất quan trọng đối với việc kích thích mọc tóc.

Vitamin A rất tốt trong việc nuôi tóc mọc nhanh và khỏe. Tuy nhiên, dùng thực phẩm chức năng chứa vitamin A quá nhiều lại gây tác dụng ngược, có thể dẫn đến rụng tóc. Do đó, bạn vẫn nên nạp vitamin A cho cơ thể qua chế độ ăn uống thì tốt hơn.

Khoảng 30gr cải bó xôi sẽ cung cấp đến gần 20% lượng vitamin A mà bạn cần hàng ngày. Chưa hết, cải bó xôi còn là nguồn cung cấp sắt - thứ giúp các tế bào máu vận chuyển oxy trong cơ thể để nạp nhiên liệu cho quá trình trao đổi chất, giúp tóc mọc khỏe và sửa chữa những tổn thương tóc.

Cá béo

Các loại cá béo như là: cá hồi, cá trích, cá thu chứa các chất dinh dưỡng giúp kích thích mọc tóc. Đây là nguồn cung cấp acid béo omega-3 rất hoàn hảo để tóc mọc chắc khỏe hơn. Ngoài ra, dưỡng chất khác trong cá béo như: protein, selenium, vitamin D3 và B cũng sẽ góp phần giúp bạn có được mái tóc bóng mượt, dày dặn.

Khoai lang

Khoai lang chứa nhiều beta-carotene. Cơ thể của bạn sẽ chuyển hóa chất này thành vitamin A để tăng cường sức khỏe cho mái tóc. Chưa kể, vitamin A còn giúp điều tiết sản xuất bã nhờn, giúp cho mái tóc của bạn có được độ bóng khỏe.

Quả bơ

Quả bơ là siêu thực phẩm luôn xuất hiện trong chế độ ăn lành mạnh. Loại quả này còn rất tốt cho tóc. Quả bơ chứa vitamin E giúp vô hiệu các gốc tự do, bảo vệ tóc khỏi bị hư tổn, gãy rụng. Chưa kể, quả bơ còn chứa chất béo tốt, giúp mái tóc của bạn từ khô xơ thành mượt mà, có sức sống.

Các loại hạt

Hãy chọn các loại hạt làm món ăn vặt, hoặc bổ sung cho bữa sáng để không chỉ sức khỏe được hưởng lợi, mà mái tóc của bạn cũng đẹp lên. Các loại hạt hạnh nhân, hạt óc chó, mắc-ca giúp cung cấp cho cơ thể nhiều loại vitamin và khoáng chất như: acid béo, kẽm, vitamin B để ngăn tóc gãy rụng, kích thích tóc mọc khỏe hơn.

