Ăn chuột đồng, 3 chị em ngộ độc thuốc diệt chuột

Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP Hồ Chí Minh) vừa tiếp nhận ba chị em, gồm một bé gái 10 tuổi, một bé gái 9 tuổi và bé trai 7 tuổi, trong tình trạng rối loạn đông máu, xuất huyết.

Theo bệnh sử, khoảng một tuần trước khi nhập viện, cả ba trẻ được gia đình nấu thịt chuột đồng cho ăn liên tục. Đến ngày thứ 7, các trẻ xuất hiện đau bụng, nôn, tiêu chảy và nhiều vết bầm tím rải rác trên cơ thể. Riêng bé trai 7 tuổi có biểu hiện nôn ra máu, tiểu máu và bụng chướng.

Các trẻ được đưa đến bệnh viện địa phương, chẩn đoán ngộ độc thức ăn, rối loạn đông máu. Kết quả xét nghiệm cho thấy cả ba đều có thời gian đông máu kéo dài, chỉ số INR tăng cao nên được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán các trẻ bị ngộ độc thuốc diệt chuột, nghi nhóm siêu warfarin - chất kháng vitamin K có tác dụng kéo dài, có thể gây rối loạn đông máu trong nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng.

Các trẻ được điều trị bằng vitamin K1, theo dõi chức năng đông máu hằng ngày và điều chỉnh các rối loạn chuyển hóa. Riêng bé trai 7 tuổi bị xuất huyết nặng, tràn máu màng phổi hai bên gây suy hô hấp, phải đặt nội khí quản, thở máy, truyền huyết tương và máu. Hình ảnh chụp chiếu còn ghi nhận tình trạng tiểu máu, tụ máu quanh thận và khoang sau phúc mạc.

Sau gần 3 tuần điều trị, sức khỏe cả ba trẻ dần ổn định, không còn biểu hiện xuất huyết, các chỉ số đông máu cải thiện. Bé trai được cai máy thở. Các trẻ tiếp tục được uống vitamin K1 và theo dõi sau điều trị do độc chất nhóm siêu warfarin có thể tồn tại lâu trong cơ thể.

Theo các bác sĩ, warfarin và nhóm siêu warfarin là các chất kháng vitamin K, thường được sử dụng trong một số loại thuốc diệt chuột. Trong đó, các chất như brodifacoum, bromadiolone, coumatetralyl, difenacoum có thể gây rối loạn đông máu kéo dài, dẫn đến xuất huyết nghiêm trọng và đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.

Ngoài nhóm siêu warfarin, một số loại thuốc diệt chuột khác cũng có thể gây tổn thương đa cơ quan, rối loạn nhịp tim, suy hô hấp, suy gan, suy thận hoặc co giật.

Qua trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm soát an toàn. Không sử dụng các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc, đặc biệt là động vật có nguy cơ tiếp xúc với hóa chất diệt chuột. Khi trẻ xuất hiện nôn, đau bụng, tiêu chảy kèm bầm tím, chảy máu hoặc các dấu hiệu bất thường sau khi ăn thực phẩm nghi nhiễm độc, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được kiểm tra và xử trí kịp thời.