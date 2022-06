Làng thời trang có chiếc váy nhiệm màu mang tên "Little black dress" - được cố nhà tạo mốt Hubert de Givenchy và "huyền thoại" Gabrielle Bonheur Coco Chanel sáng tạo. "Little black dress" đã trở thành niềm tự hào của nữ giới, tôn vinh nét đẹp phái yếu trong thiết kế đơn giản mà tinh tế không ngờ.

Và mới đây thôi, "Little black dress" mới được giao phó thêm một sứ mệnh to lớn không tưởng, đó là mang tới vận may cho nữ diễn viên Amber Heard trong phiên toà xét xử vì tội phỉ báng hôm 1/6.

Amber Heard chọn diện mẫu váy tay lửng kèm giày cao gót mũi nhọn. Cô không quên tô điểm diện mạo với vòng và dây chuyền vàng, xen kẽ là hoa tai kim cương xa xỉ

Công chúng dễ nhận ra đây chính là chiếc váy nữ nhân này từng mặc vào năm 2020. Thuở ấy, khi tham dự phiên tòa diễn ra tại Anh với tư cách nhân chứng đưa ra lời khai ủng hộ cho một trang tin gọi Johnny Depp là "kẻ đánh vợ", Amber Heard từng mặc thiết kế này. Lúc đó, Johnny Depp hoàn toàn thua trong vụ kiện đối với tờ tin tức trên

Thảm thương hơn, chiếc váy từng gắn liền với hình ảnh Amber Heard thất thần, tiều tuỵ cùng vết bầm dập to như chiếc cốc trên má. Khi đó, nữ diễn viên đệ đơn lên tòa án, đề nghị tòa đưa ra một lệnh cấm tiếp xúc áp dụng đối với chồng cũ - tài tử Johnny Depp. Hình ảnh Amber của ngày ấy được cư dân mạng so sánh với tạo hình của Rosamund Pike trong phim Gone Girl

Vậy là, sau 6 năm ròng rã, Amber Heard lại tìm tới chiếc đầm đen đơn giản để diện trong phiên toà cuối cùng, Trong khi các nhân vật showbiz khác chọn "Little Black Dress" tựa như "Đầm báo thù", thì vợ cũ Johnny Depp lại tìm kiếm vận may ở chiếc váy đen tang tóc ấy

Và rồi, vận may đã không đến với Amber Heard ở lần thứ 3. Nếu cô tranh thủ được sự đồng cảm, xót xa từ citizen/netizen trong lần diện váy năm 2016; hay giành được chiến thắng ở phiên toà năm 2020, thì ở lần này, cô thua đau đớn và phải trả chồng cũ hơn 10 triệu USD (231 tỷ đồng) tiền bồi thường thiệt hại.

Quả là một đòn "chí mạng" cho cái tôi của Amber Heard cũng như phong trào #Metoo. Mỉa mai thay, cũng là Amber và câu chuyện áo quần khi dự phiên toà, cô từng bị chỉ điểm việc bắt chước phong cách của chồng cũ, dù cho không ít lần thẳng thừng chê anh "kém sang".

Thẳng thắn cho rằng chồng cũ không có gu ăn mặc, nhưng Amber vẫn chọn cà vạt Gucci y hệt tài tử, đồng thời diện suit bespoke lên toà

Nếu Amber ghét gu ăn mặc của chồng tới vậy, cớ sao cứ phải cố trở thành bản sao của anh?

Nhiều ý kiến cho rằng, đây là chiêu thức để nữ diễn viên áp đảo tâm lý đối phương

Nhưng dù chiêu thức đó có là gì, thì sau cùng, áo váy và lối phục sức cũng không cứu được cô khỏi sự ê chề

