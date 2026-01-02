Ai đã hại Tống Thiến?

Thời gian gần đây, Tống Thiến liên tục trở thành tâm điểm tranh luận mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện. Thay vì nhận về những lời khen cho visual hay thần thái, nữ diễn viên lại vướng không ít ý kiến trái chiều xoay quanh phong cách thời trang ngày càng khó hiểu. Nhiều bộ trang phục bị cho là kén dáng, phom dáng lỗi thời, cách phối thiếu hài hòa khiến tổng thể trở nên nặng nề, dìm visual đáng kể. Trên MXH, không ít cư dân mạng còn cho rằng Tống Thiến chính là “thảm họa thời trang mới của Cbiz”, hay hài hước đặt câu hỏi liệu cô có “thù” gì với stylist hay không mà sao liên tục bị dìm như vậy. Thậm chí, nhiều người còn so sánh với hình ảnh khi mỹ nhân sinh năm 1987 làm idol ở Hàn để cho thấy đẳng cấp khác biệt.

Hình ảnh khiến nhiều người không còn nhận ra Tống Thiến đang lan truyền trên MXH gần đây. (Nguồn: Weibo)

Đỉnh điểm phải kể đến 1 sự kiện gần đây, khi nữ diễn viên xuất hiện với chiếc váy màu nâu đỏ cùng chất liệu mỏng, nhẹ chẳng khác nào đồ ngủ. Thiết kế phom dáng sến cùng bề mặt thêu hoa li ti khiến tổng thể trang phục trông lỗi thời, mang màu sắc cũ kỹ. Đặt trong bối cảnh tham dự sự kiện, thiết kế này càng trở nên thiếu sự chỉn chu, thời trang, ngay đến cả việc tôn dáng cũng không đạt.

Chưa dừng lại ở đó, kiểu tóc xoăn ngắn cùng mái lưa thưa lại càng “phản chủ”, khiến Tống Thiến trông như “bà thím”, già đi cả chục tuổi. Phải chăng, nữ diễn viên thuê nhầm stylist của đối thủ chứ không thể nào nghĩ ra được tạo hình không có 1 ưu điểm nào đến vậy.

Qua video, tạo hình của Tống Thiến cũng không khá hơn là bao. (Nguồn: Weibo)

Cộng đồng mạng không khen nổi phong cách của Tống Thiến vì nữ diễn viên trông già dặn, vóc dáng cũng kém thon gọn.

Trước đó, khi góp mặt tại một sự kiện lớn như Tinh Quang Đại Thưởng - nơi dàn mỹ nhân Cbiz mang đến những bộ cánh lộng lẫy, phong độ của Tống Thiến cũng nhận về nhiều ý kiến. Cả hai outfit đều bị nhận xét rườm rà, nhiều lớp chi tiết nhưng thiếu sự kết nối, khiến tổng thể trở nên nặng nề và kém hài hòa. Cách phối đồ lạc quẻ, các tiểu tiết tưởng chừng cầu kỳ lại vô tình phản tác dụng, không giúp tôn dáng hay khí chất vốn có của nữ nghệ sĩ. Thay vì tạo dấu ấn trên thảm đỏ, những lựa chọn trang phục này lại khiến diện mạo Tống Thiến trông kém sắc, đứng tuổi tại sự kiện tầm cỡ.

2 tạo hình của nữ diễn viên tại Tinh Quang Đại Thưởng vừa qua cũng tạo tranh cãi, nhất là cách phối phụ kiện rườm rà, rối mắt. (Nguồn: Weibo)

Thời còn hoạt động dưới trướng SM Entertainment, Tống Thiến luôn ghi điểm với diện mạo sang chảnh, cá tính và thần thái cuốn hút. Những lần xuất hiện tại sự kiện của cựu trưởng nhóm f(x) thường ghi điểm với những outfit hiện đại, phom dáng gọn gàng, đôi khi tối giản nhưng vẫn đủ nổi bật. Chính sự tiết chế ấy lại giúp cô tỏa sáng theo cách rất riêng. Kể từ khi rời công ty và tập trung hoạt động tại quê nhà, giao diện lẫn phong cách của Tống Thiến dần mất đi sự sắc sảo, có gout thẩm mỹ.