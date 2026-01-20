Ai cũng hỏi cô gái này là ai?

Những khoảnh khắc cam zoom cận mặt vốn là nỗi “ám ảnh” với không ít ngôi sao vì dễ tố cáo mọi khuyết điểm trên da, đường nét hay thần thái thật. Tuy nhiên, mới đây, 1 mỹ nhân thế hệ mới đã khiến cộng đồng mạng phải nán lại "xin info" với khoảnh khắc zoom cận visual khi ra sân bay. Đó chính là Gawon – thành viên nhóm MEOVV với sắc vóc cùng thần thái ấn tượng. Trong khoảnh khắc zoom cận mặt, thay vì lộ khuyết điểm, Gawon lại ghi điểm nhờ thần thái lạnh lùng, đường nét sắc bén cùng biểu cảm tự tin, khiến nhiều người không tiếc lời khen ngợi.

Gawon vượt qua bài test cam zoom cận của truyền thông Hàn. (Nguồn: everyonereview)

Gawon gây ấn tượng mạnh bởi visual cá tính, sang chảnh. Gương mặt nhỏ gọn, đường nét hài hòa cùng sống mũi thanh thoát giúp nữ idol dễ dàng “ăn ảnh” ngay cả khi không cần tạo dáng cầu kỳ. Mỹ nhân sinh năm 2K5 xuất hiện với layout theo hướng tự nhiên nhưng có chiều sâu: lớp nền mỏng mịn, tiệp da, đôi má ửng hồng nhẹ tạo cảm giác trong trẻo; điểm nhấn nằm ở đôi mắt được kẻ liner mảnh, kéo dài tinh tế, kết hợp mi cong nhẹ khiến ánh nhìn thêm phần sắc sảo nhưng không hề mang cảm giác dữ dằn. Cô nàng lựa chọn màu son nude cam đào, làm nổi bật khí chất dịu dàng, thanh lịch. Bên cạnh đó, điều khiến người xem khó có thể rời mắt khỏi Gawon chính là thần thái – ánh nhìn sâu cuốn hút, biểu cảm tiết chế, toát lên vẻ lạnh lùng mang hơi hướng rất model.

Gawon toát ra vibe lạnh lùng, cuốn hút khiến người đối diện khó lòng rời mắt. Làn da của nữ idol cũng láng mịn, hầu như không chút khuyết điểm.

Netizen đua nhau "xin info" Gawon vì nhan sắc cùng làn da cuốn hút.

Từ khi chính thức ra mắt trong đội hình MEOVV, Gawon nhanh chóng trở thành cái tên được cộng đồng fan Kpop đặc biệt chú ý nhờ diện mạo sắc nét, vừa lạnh lùng vừa cá tính, khiến nhiều người liên tưởng đến Park Min Young. Không chỉ dừng lại ở visual, nữ idol sinh năm 2005 còn khiến netizen trầm trồ bởi chiều cao vượt trội 1m73, tỉ lệ cơ thể đẹp như được “đo ni đóng giày”, kết hợp thần thái tự tin chẳng kém người mẫu chuyên nghiệp.

Nhờ sở hữu vóc dáng "trời cho" cùng visual cuốn hút, Gawon dễ dàng "cân đẹp" mọi bộ trang phục. Khí chất high fashion của nữ idol đang được kỳ vọng sẽ trở thành một fashion icon Gen 5 Kpop, khiến công chúng phân vân không biết nên gọi cô là "Pretty Idol" (thần tượng xinh đẹp) hay "Pretty Model" (người mẫu xinh đẹp).

Visual sắc nét cùng khí chất của Gawon được ví như model. (Nguồn: Instagram)

Mới đây, Gawon cũng 1 lần nữa thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại show diễn Menswear Fall/Winter 2026/2027 của Prada với outfit “nhẹ mà nặng đô”, phô diễn vóc dáng một cách tinh tế. Nữ idol layering chiếc bra đỏ rực bên trong áo sweater cổ chữ V xám, để lộ khoảng hở vừa đủ khiến tổng thể trở nên gợi cảm, nổi bật. Điểm nhấn nằm ở chân váy xuyên thấu họa tiết hoa mỏng nhẹ, giúp đôi chân và đường cong cơ thể hiện lên lấp ló đầy mê hoặc. Mẫu túi Prada Wish silk duchesse xanh lá tạo điểm nhấn cá tính, cùng giày bệt mũi nhọn chung hòa thêm nét nữ tính và hiện đại.

Gawon tiếp tục chứng minh khả năng "cân đồ cùng gout thẩm mỹ tốt khi tham dự show Prada. (Nguồn: Instagram)