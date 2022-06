Ai có dáng người quả lê nên diện 5 món đồ sau, đảm bảo sẽ mảnh mai và thanh thoát hơn đáng kể

Đối với những dáng người quả lê có phần thân dưới to thô, chọn trang phục không khéo sẽ khiến cơ thể nhìn nặng nề và luộm thuộm. Vậy dáng người này chọn đồ làm sao để "hack" dáng, giúp cơ thể cao ráo và thanh thoát hơn? Bí quyết nằm 5 "must have" item sau, vẫn là quần và váy nhưng chọn đúng kiểu dáng trang phục sẽ giúp cơ thể bạn cân đối hẳn lên đó.



1. Bermuda shorts oversized

Những năm gần đây, dù là đông hay hè thì kiểu quần shorts lửng oversized vẫn luôn là item được các chị em thi nhau diện bất chấp thời tiết. Kiểu dáng quần rộng và thoáng với phần đáy và ống quần may rộng sẽ che đi vòng 3 một cách hoàn hảo, để lộ ra ngoài nửa đùi thon thả, giúp cơ thể nhìn mảnh mai và thon gọn hơn. Với item này, các chị em dáng quả lê nên chọn kiểu quần cạp cao, sơ vin với áo để tăng thêm hiệu quả "hack" dáng

2. Váy liền chiết eo

Với những cô nàng có vóc dáng chưa được cân đối thì váy liền chắc chắn là trang phục dễ mặc và tiện lợi nhất! Nó có thể che đi hoàn toàn phần thân dưới nặng nề, hơn nữa người mặc cũng không cần nhọc công suy nghĩ cách phối đồ khi diện váy liền. Để tỷ lệ cơ thể hài hòa và thon thả, chị em nên chọn những mẫu váy có phần chiết eo cao trên rốn để tạo hiệu ứng thị giác chân dài và cơ thể nhẹ nhàng. Hoặc, bạn có thể sử dụng thắt lưng dáng mảnh thắt trên rốn giúp điều chỉnh tổng thể vòng eo

3. Quần ống rộng

Nói đến dáng người quả lê đùi - mông to, quần ống rộng là item không thể bỏ qua. Quần ống rộng có khả năng giấu đi hoàn toàn phần đùi và bụng dưới. Khi mix với áo crop top, áo dáng lửng... set đồ này còn giúp tập trung tầm nhìn vào vòng eo thon thả, tạo tỷ lệ cơ thể 3 - 7 khoe ra chiều dài của đôi chân. Trong trường hợp không muốn để lộ bụng, chị em có thể sơ vin hoặc chọn áo có đường cut-out để cơ thể thêm phần cao ráo

4. Chân váy chữ A

Váy chữ A chắc chắn là món đồ cần phải có trong tủ đồ của những cô nàng có thân hình quả lê! So với váy bó hông và váy đuôi cá tôn vóc dáng thì thiết kế chữ A dáng côn có công dụng làm nổi bật vòng eo nhỏ nhắn, kiểu dáng xòe dần về phía dưới còn giúp che đi đôi chân to. Dù là váy dài truyền thống hay váy ngắn trẻ trung, chỉ cần nó có thiết kế chữ A thì chắc chắn trông cơ thể sẽ gầy hơn

5. Jeans ống đứng

Kinh điển trong các loại trang phục kinh điển, jeans ống đứng suốt bao năm vẫn luôn là món đồ không thể thiếu được với các chị em. Kiểu quần ôm vừa phải không những che được đôi chân thiếu cân đối mà còn có khả năng chỉnh dáng chân cong, chân vòng kiềng... Để chọn được mẫu quần jeans hợp dáng, chị em nên chọn quần có kích thước vừa vặn, không quá rộng gây luộm thuộm và không quá bó tố cáo nhược điểm chân to

Ảnh: Instagram

https://kenh14.vn/ai-co-dang-nguoi-qua-le-nen-dien-5-mon-do-sau-dam-bao-se-manh-mai-va-thanh-thoat-hon-dang-ke-20220602161707663.chn

https://kenh14.vn/ai-co-dang-nguoi-qua-le-nen-dien-5-mon-do-sau-dam-bao-se-manh-mai-va-thanh-thoat-hon-dang-ke-20220602161707663.chn