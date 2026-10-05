AEON Việt Nam chính thức khai trương AEON Hải Dương - Trung tâm thương mại quy mô vừa đầu tiên tại khu vực Đồng Bằng Sông Hồng

Công ty TNHH AEON Việt Nam (sau đây gọi là “AEON Việt Nam”) chính thức tổ chức Lễ Khai trương Trung tâm Thương mại AEON Hải Dương (sau đây gọi là “Trung tâm”) vào ngày 03 tháng 10 năm 2026 tại phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng.

Lễ Khai trương Trung tâm Thương mại AEON Hải Dương vinh dự đón tiếp Ông Trần Văn Quân - Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; Ông Ito Naoki - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam; Ông Tezuka Daisuke - Thành viên Ban Điều hành Tập đoàn AEON, Trưởng đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam kiêm Tổng Giám đốc AEON Việt Nam, cùng đông đảo đối tác, khách hàng và cộng đồng địa phương.

AEON Hải Dương là Trung tâm thương mại quy mô vừa thứ ba của AEON tại Việt Nam, nối tiếp AEON Tân An và AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê. Việc ra mắt Trung tâm nằm trong chiến lược tăng tốc mở rộng mạng lưới của Tập đoàn tại Việt Nam. Dự án có tổng diện tích sàn khoảng 38.100 m², bao gồm 3 tầng nổi tích hợp giữa khu vực kinh doanh trực tiếp của AEON và 37 cửa hàng chuyên doanh phong phú. Tọa lạc tại vị trí đắc địa thuộc phường Thạch Khôi, ngay trên trục giao thông huyết mạch kết nối Thủ đô Hà Nội với trung tâm thành phố cảng Hải Phòng, AEON Hải Dương sẵn sàng phục vụ khoảng 330.000 dân cư trong bán kính di chuyển 15 phút, hướng đến các gia đình trẻ, nhân viên văn phòng, nhân sự tại các khu công nghiệp và sinh viên.

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Tezuka Daisuke, Thành viên Ban Điều hành Tập đoàn AEON, Trưởng đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam kiêm Tổng Giám đốc AEON Việt Nam nhấn mạnh: “Ngày hôm nay, Trung tâm mua sắm AEON Hải Dương chính thức tổ chức lễ khai trương và cùng người dân địa phương mở ra một chương phát triển mới. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình đóng góp vào sự phồn vinh của cộng đồng, làm phong phú thêm cuộc sống của người dân và đồng hành cùng sự phát triển của các đối tác.”

Ông Trần Văn Quân, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chia sẻ tại buổi lễ: “Với kinh nghiệm, uy tín của Tập đoàn AEON, sự đồng hành của thành phố và sự đón nhận của Nhân dân, tôi tin tưởng Trung tâm thương mại AEON Hải Dương sẽ hoạt động hiệu quả, trở thành điểm đến hấp dẫn của người dân và du khách; đóng góp tích cực vào phát triển thương mại, dịch vụ của Hải Phòng và quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản.”

Ông Ito Naoki - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam tin tưởng cho rằng: “Việc khai trương Trung tâm Thương mại AEON Hải Dương sẽ mang lại sự tiện nghi, thuận lợi, niềm vui cũng như động lực phát triển mạnh mẽ hơn nữa cho người dân và người lao động tại địa phương, góp phần mang đến thêm nhiều sắc màu tươi mới và nụ cười rạng rỡ trong cuộc sống hàng ngày cho con người nơi đây.”

THÔNG TIN TỔNG QUAN VÀ SƠ ĐỒ TẦNG TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI AEON HẢI DƯƠNG

AEON Hải Dương được định vị trở thành "Điểm đến của cả gia đình", nơi ba thế hệ có thể cùng nhau tận hưởng trọn vẹn một ngày thông qua không gian dịch vụ mua sắm, ẩm thực và giải trí liền mạch. Với ý tưởng chủ đạo "A Paradise for 3-Generation Families" (Thiên đường dành cho gia đình ba thế hệ), Trung tâm hướng đến việc kết nối hài hòa nhu cầu của ông bà, cha mẹ và con trẻ trong cùng một điểm đến.

Hệ thống trải nghiệm tại AEON Hải Dương được kiến tạo với không gian “Năm thế giới” độc đáo, kết hợp giữa khu vực bán hàng trực tiếp của AEON và 37 cửa hàng chuyên doanh, mang lại trải nghiệm mua sắm - giải trí theo phong cách đô thị hiện đại ngay tại địa phương mà không cần di chuyển đến Hà Nội.

Không gian Trung tâm được phân bổ tối ưu qua 3 tầng nổi. Tầng 1 tập trung cho Ẩm thực, Làm đẹp và Thời trang với Siêu thị thực phẩm, khu Delica & Bakery, các nhà hàng, cà phê, khu vực chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, thời trang, thể thao, sản phẩm du lịch và Sảnh sự kiện trung tâm. Tầng 2 dành riêng cho Thời trang, phong cách sống, đồ dùng gia đình, sách, không gian Mẹ & Bé Kids Republic, cùng hai trung tâm giải trí hàng đầu là KID’S BOX JUMBO và GiGO. Tầng 3 là khu vực không gian giải trí cao cấp với cụm rạp chiếu phim AEON Beta Cinema, tích hợp cùng hệ thống bãi đỗ xe và trạm sạc xe điện EV hiện đại.

TRẢI NGHIỆM “5 THẾ GIỚI” & DỊCH VỤ TIỆN ÍCH NỔI BẬT

1. Thế giới Ẩm thực (FOOD WORLD)

Thế giới Ẩm thực (FOOD WORLD) đáp ứng trọn vẹn nhu cầu từ mua sắm hằng ngày đến ăn uống gia đình. Khu vực siêu thị cung cấp nông sản an toàn đạt chuẩn VietGAP, GLOBALG.A.P.

Tại khu vực thủy hải sản, Siêu thị tăng cường các ngành hàng thường có lựa chọn hạn chế tại chợ truyền thống, gồm cá hồi, sashimi và hải sản đông lạnh. Các sản phẩm sơ chế sẵn "Ready-to-Cook", món ăn nấu sẵn "Ready-to-Eat", nhiều đặc sản vùng miền như vải sấy, ổi đặc sản cũng được AEON tăng cường giới thiệu.

Khu Delica sở hữu 180 chỗ ngồi (gồm 20 chỗ sàn nâng) cung cấp đa dạng món ăn, gồm sushi được yêu thích tại AEON, quầy salad, các món mì Việt Nam và Nhật Bản, cơm hộp bento, lẩu, gà rán, oden cùng buffet các món chiên và xào.

Khu vực Bakery cũng được bố trí 90 chỗ ngồi, phục vụ hơn khoảng 200 sản phẩm mỗi ngày, tập trung vào bánh mì kiểu Pháp, bên cạnh bánh mì mặn, pizza, bánh tart, món tráng miệng và bánh kem. Khách hàng cũng có thể thưởng thức sinh tố và các món trong thực đơn cà phê.

Các cửa hàng chuyên doanh quy tụ tại AEON Hải Dương còn có tên tuổi của nhiều thương hiệu ẩm thực danh tiếng như Highlands Coffee, TAMBA Coffee, Gong Cha, Đảo Matcha, Langfarm, Texas Chicken, Chimax, Gogi House, Manwah, Dookki, Long Wang, Texas Chicken, Chả Cá Hàng Sơn và Thai Express.

2. Thế giới Trẻ em & giải trí (KIDS & ENTERTAINMENT WORLD)

Tiếp theo, Thế giới Trẻ em & giải trí (KIDS & ENTERTAINMENT WORLD) đặt tại tầng 2 và 3 mang đến không gian học tập, vui chơi toàn diện. Cửa hàng Kids Republic cung cấp danh mục sản phẩm toàn diện hỗ trợ từng giai đoạn phát triển của trẻ, từ đồ dành cho mẹ bầu, trẻ sơ sinh đến các sản phẩm dành cho lứa tuổi tiền thiếu niên. Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm chăm sóc trẻ sẽ tư vấn, giúp các gia đình tự tin và an tâm lựa chọn sản phẩm.

Điểm nhấn nổi bật là khu vui chơi KID’S BOX JUMBO phiên bản “Tropical Fruit Version” rộng 1.000 m² - khu vui chơi trong nhà được trang bị các tổ hợp trò chơi quy mô lớn và các hoạt động trải nghiệm thực tế cho trẻ nhỏ, trung tâm giải trí GiGO chuẩn Nhật Bản – trung tâm giải trí cung cấp các trò chơi gắp gấu và máy chơi game arcade; cùng cụm rạp chiếu phim AEON Beta Cinema sở hữu thiết kế kiến trúc độc đáo lấy cảm hứng từ núi Phú Sĩ - nơi khách hàng có thể thưởng thức những bộ phim mới nhất.

Bên cạnh các khu vực vui chơi, Trung tâm Thương mại sẽ mang đến nhiều chương trình đa dạng hướng đến gia đình, bao gồm các buổi workshop cuối tuần, hội thảo nuôi dạy con và chụp ảnh gia đình. Các tiện ích nâng cấp như phòng chăm sóc em bé và nhà vệ sinh gia đình sẽ hỗ trợ tốt hơn cho các gia đình, hướng tới mục tiêu trở thành “Điểm đến dành cho Trẻ em & Gia đình” được cộng đồng yêu thích, nơi “trẻ em muốn quay lại và cả gia đình muốn trở về”.

3. Thế giới Thời trang (FASHION WORLD)

Đối với nhu cầu mua sắm, Thế giới Thời trang mang đến các giải pháp thời trang đáp ứng phong cách sống của ba thế hệ, từ các vật dụng thiết yếu hằng ngày đến những xu hướng mới nhất.

Tại khu vực kinh doanh trực tiếp của AEON, hàng hóa được phân chia theo các phong cách bao gồm Basic (Cơ bản), Casual (Thường ngày), Business (Công sở), Gen Z và Sports Style (Thể thao). Các khu vực riêng dành cho đồ lót theo chức năng và sản phẩm du lịch cũng được giới thiệu. Bên cạnh chất lượng và mức giá hợp lý, danh mục sản phẩm còn mang đến những thiết kế phản ánh xu hướng thời trang mới nhất.

Điểm đến nổi bật tại đây là MYCLOSET - cửa hàng chuyên doanh thời trang nữ của AEON Việt Nam, nơi khách hàng có thể khám phá các gợi ý phối đồ theo mùa lấy cảm hứng từ ba chủ đề thời trang chính: Urban Casual (Thường ngày thành thị), Street (Phố phường) và Feminine (Nữ tính).

Ngoài ra, danh mục các cửa hàng chuyên doanh còn bao gồm các thương hiệu thể thao như ADIDAS, SKECHERS và MAXX SPORT, cũng như các thương hiệu thời trang casual bao gồm LEVI’S, U.S. POLO ASSN., HLA và IEF, CROCS, PUCINI, PNJ, MEGANE PRINCE.

4. Thế giới Sức khỏe & Sắc đẹp (BEAUTY & WELLNESS WORLD)

Lấy Glam Beautique, cửa hàng chuyên doanh chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, làm trung tâm, Thế giới Sức khỏe & Sắc đẹp mang tới những giải pháp đa dạng cùng những xu hướng mới cho nhóm khách hàng theo đuổi phong cách sống trẻ trung, hiện đại .

Tại Glam Beautique cung cấp đa dạng sản phẩm trang điểm, chăm sóc da, nước hoa, cùng các sản phẩm tự nhiên và hữu cơ. Các dịch vụ trải nghiệm như phân tích da và kiểm tra sức khỏe cũng đang được lên kế hoạch, tạo môi trường để khách hàng dễ dàng trao đổi về làm đẹp và sức khỏe, đồng thời tìm thấy sản phẩm, dịch vụ phù hợp với bản thân.

5. Thế giới Không gian sống (LIVING WORLD)

Cuối cùng, Thế giới Không gian sống mang đến giải pháp toàn diện cho tổ ấm thông qua nhãn hàng riêng HÓME CÓORDY, khu vực Nhà cửa & Đời sống giới thiệu các sản phẩm chăn ga gối đệm, đồ nội thất, dụng cụ bàn ăn & nhà bếp, khăn tắm và các sản phẩm gia dụng khác được thiết kế phù hợp với từng nhu cầu phong cách sống và hoàn cảnh sinh hoạt khác nhau.

Bên cạnh đó, Trung tâm sẽ giới thiệu các Gói sản phẩm Khởi đầu cuộc sống mới được thiết kế nhằm hỗ trợ những cá nhân bắt đầu cuộc sống tự lập, bao gồm công nhân viên làm việc tại các khu công nghiệp lân cận và sinh viên. Bằng cách đóng gói các vật dụng gia đình thiết yếu thành các bộ sản phẩm tiện lợi với mức giá hợp lý, những gói khởi đầu này sẽ giúp khách hàng dễ dàng mua sắm mọi thứ cần thiết khi chuyển đến nhà mới hoặc lần đầu tiên sống tự lập.

Danh mục các cửa hàng chuyên doanh bao gồm Kohnan - siêu thị trang trí và cải tạo nhà cửa đến từ Nhật Bản; Mr. DIY - nhà bán lẻ từ Malaysia cung cấp đa dạng nhu yếu phẩm hằng ngày và sản phẩm DIY (tự làm); Samsonite - thương hiệu hành lý & du lịch nổi tiếng toàn cầu; và Elmich - thương hiệu đồ điện gia dụng và dụng cụ nhà bếp.

6. Hạ tầng tiện ích nổi bật

AEON Hải Dương tích hợp nhiều công nghệ hiện đại như quầy thanh toán bán tự động, cân tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), ki-ốt tự đặt món & thanh toán, nhãn giá điện tử - giúp giảm thời gian chờ đợi khi thanh toán và đặt hàng. Trung tâm cũng hỗ trợ nền tảng trực tuyến qua ứng dụng AEON E-Shop cùng dịch vụ giao hàng. Khách hàng có thể dễ dàng đặt mua những sản phẩm thiết yếu từ xa hoặc khi đang di chuyển, mang lại sự tiện lợi và đáp ứng lối sống đa dạng.

Các dịch vụ chăm sóc khách hàng cũng được chú trọng qua các dịch vụ chu đáo như giao hàng mễn phí, gói quà, tủ đồ nhận diện khuôn mặt, cấp đá bọc hàng miễn phí, khắc laser quà tặng miễn phí, Wi-Fi phủ sóng toàn tòa nhà, phòng chăm sóc em bé, nhà vệ sinh gia đình. Bảng chỉ dẫn song ngữ Anh - Việt rõ ràng và đồng nhất cũng sẽ được lắp đặt trong toàn bộ khuôn viên, tạo ra một môi trường nơi khách hàng lần đầu ghé thăm và khách hàng quốc tế có thể mua sắm một cách tự tin và dễ dàng.

ĐỒNG HÀNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÙNG CỘNG ĐỒNG

Song hành cùng hoạt động kinh doanh, AEON Việt Nam mong muốn gắn kết chặt chẽ và đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của cộng đồng địa phương thông qua 3 trụ cột cốt lõi: Con người, Kinh tế địa phương và Môi trường.

Dự án TTTM AEON Hải Dương trực tiếp tạo ra khoảng 900 cơ hội việc làm cho lao động trên địa bàn, trong đó có 450 nhân sự làm việc trực tiếp tại khu vực kinh doanh TT BHTH & ST AEON Hải Dương. Đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản theo tiêu chuẩn dịch vụ tận tâm và chuyên nghiệp của Nhật Bản, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong ngành dịch vụ - thương mại tại Hải Phòng.

Với mục tiêu thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm và kinh tế vùng miền, AEON Hải Dương đóng vai trò là cầu nối thương mại quan trọng, ưu tiên kết nối và đưa các sản phẩm nông sản, hàng hóa đặc sản địa phương (như vải sấy, ổi đặc sản) vào hệ thống phân phối hiện đại. Điều này không chỉ giúp gia tăng giá trị cho nông sản Hải Phòng mà còn hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã địa phương mở rộng thị trường tiêu thụ.

AEON Việt Nam tiếp tục lan tỏa lối sống xanh thông qua các hoạt động giảm thiểu rác thải nhựa, phủ xanh không gian quanh trung tâm với hơn 13.000 cây xanh. Đặc biệt, công trình đang trong quá trình hoàn thiện các tiêu chuẩn khắt khe để hướng tới đạt hai chứng nhận công trình xanh uy tín là EDGE Advanced và LOTUS, khẳng định cam kết tối ưu hóa năng lượng và giảm thiểu phát thải carbon ra môi trường.