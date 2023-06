Adele, Lady Gaga tự tin khoe ‘mặt mộc’ nhiều khuyết điểm

Bạn có thể tin rằng Charlie Chaplin đã từng giành vị trí thứ ba trong một cuộc thi, nơi mọi người hóa trang thành Charlie Chaplin không?

Đó chính là sức mạnh của trang điểm. Nó có thể thay đổi hoàn toàn diện mạo của một người và mang lại cho họ một danh tính hoàn toàn mới.

Đôi khi, danh tính mới đó trở nên có ảnh hưởng đến mức ngay cả hầu hết những người nổi tiếng cũng khó từ bỏ. Tuy nhiên, có một vài trường hợp các ngôi sao lại chọn tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên và cho chúng ta thấy khía cạnh kém quyến rũ hơn của họ.

Adele

Adele luôn tự tin khoe nhan sắc không trang điểm trước công chúng. Đặc biệt, trên Instagram của cô ấy luôn tràn ngập những bức ảnh tự sướng không dùng mỹ phẩm tự phát xuất hiện bất cứ khi nào nữ ca sĩ cảm thấy thích.

Lady Gaga

Lady Gaga là một tắc kè trang điểm. Ý kiến của mọi người về phong cách của cô ấy có thể khác nhau, nhưng nữ ca sĩ đã được rất nhiều ngưỡng mộ ngay cả khi không trang điểm.

Jennifer López

Jennifer Lopez là một phụ nữ đa tài. Cô có thể diễn xuất, hát, nhảy và thiết kế thời trang.

Bức ảnh cho thấy Jennifer Lopez không trang điểm trước khi biểu diễn trên sân khấu. Thật khó để xác định khi nào cô ấy trông đẹp hơn: J.Lo khi trang điểm hay không trang điểm?

Britney Spears

“Công chúa nhạc pop” là một biểu tượng nhạc pop và được cho là đã hồi sinh nhạc pop tuổi teen. Mặc dù hiếm khi thấy Britney Spears không trang điểm, nhưng cô ấy thích ở nhà mà không trang điểm hơn.

Gal Gadot

Khi không giải cứu thế giới với vai Wonder Woman, Gal Gadot thích dành thời gian cho 2 cô con gái hơn. Mặc dù không thể nhận ra so với nhân vật Wonder Woman của cô ấy, nhưng Gal vẫn trông tuyệt đẹp trong bức ảnh này khi xem The Cat in the Hat cùng con gái.

Cindy Crawford

Là một trong những siêu mẫu nổi tiếng nhất thập niên 1980 và 1990, Cindy Crawford đã hơn 500 lần xuất hiện trên trang bìa của các tạp chí danh tiếng nhất, bao gồm Elle, People và Vogue.

Do đó, hầu như không thể tưởng tượng được rằng cô ấy sau khi tẩy trang sẽ thế nào. Thật may mắn cho chúng tôi, khi cô ấy đã chia sẻ bức ảnh sau khi đi spa.

Carrie Underwood

Người chiến thắng 3 giải Grammy, Carrie Underwood là sự kết hợp độc đáo giữa sắc đẹp và tài năng. Mặc dù không thể nhận ra do không trang điểm, nhưng cô ấy trông thật lộng lẫy trong bức ảnh này khi đổ mồ hôi tại phòng tập thể dục.

Drew Barrymore

Drew Barrymore muốn giữ cho vẻ ngoài của mình chân thực nhất có thể khi cô ấy không quay phim và đây không phải là trường hợp duy nhất máy ảnh chụp được cô ấy khi không trang điểm.

Jessica Alba

Đối với một người đã quen với việc trang điểm lộng lẫy từ năm 13 tuổi và cũng có thương hiệu làm đẹp của riêng mình, thật ngạc nhiên khi thấy cô ấy không trang điểm. Tuy nhiên, cô ấy trông vẫn xinh đẹp như mọi khi.

Tyra Banks

Tyra Banks đã được Time xếp hạng là một trong những người có ảnh hưởng nhất và không phải không có lý do. Sự tự tin của Tyra Banks đã giúp cô ấy quyết định chia sẻ một bức ảnh selfie hoàn toàn không trang điểm trên Instagram.

Sharon Stone

Là một biểu tượng gợi cảm theo đúng nghĩa của cô ấy, Sharon Stone cố gắng trông tuyệt đẹp không kém ngay cả khi không trang điểm, mặc dù cô ấy hơi khó nhận ra.

Zoe Saldana

Sau khi phải trang điểm đậm cho vai diễn Neytiri trong phim Avatar, không có gì ngạc nhiên khi thấy cô ấy cố gắng tránh trang điểm. Nhưng chúng tôi thực sự mong muốn nữ diễn viên quay lại với vai diễn của mình trong phần tiếp theo của Avatar 2.

Gwyneth Paltrow

Trong khi mọi người có xu hướng trang điểm đủ kiểu để trông xinh đẹp nhất trong ngày sinh nhật thì Gwyneth Paltrow lại chọn cách làm khác.

Trong bức ảnh được chia sẻ vào sinh nhật lần thứ 44 của cô ấy, chúng ta phải đồng ý rằng cô ấy trông khác biệt nhưng rất duyên dáng.

Naomi Watts

Naomi Watts thường xuyên góp mặt trong nhiều danh sách “người đẹp nhất” là điều dễ hiểu. Nhưng chắc chắn nếu bạn gặp Naomi Watts ngoài đường mà không trang điểm thì khó mà nhận ra cô ấy.