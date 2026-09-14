Actidem tại Hội nghị Da liễu Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 2026

Từ câu chuyện chăm sóc da mụn đến kết nối cùng chuyên ngành da liễu

Mụn là một trong những vấn đề khá phổ biến, đặc biệt ở những làn da có tình trạng tăng tiết dầu, bít tắc lỗ chân lông hoặc nhạy cảm với các tác động từ môi trường và mỹ phẩm. Tuy nhiên, chăm sóc da mụn không đơn thuần là tìm kiếm một sản phẩm có khả năng hỗ trợ giảm mụn. Một routine phù hợp còn cần cân bằng giữa làm sạch, kiểm soát dầu, chăm sóc vùng da có vấn đề và duy trì hàng rào bảo vệ da.

Đây cũng là lý do Actidem lựa chọn phát triển theo hướng chuyên biệt cho da dầu, da mụn và da nhạy cảm. Theo định hướng thương hiệu, Actidem ưu tiên ứng dụng những thành phần đã được nghiên cứu và có lịch sử sử dụng trong lĩnh vực chăm sóc da, đồng thời chú trọng đến tính an toàn và khả năng dung nạp của sản phẩm.

Việc Actidem tham gia Hội nghị Da liễu Nam Trung Bộ & Tây Nguyên 2026 vì thế không chỉ mang ý nghĩa giới thiệu thương hiệu. Đây còn là cơ hội để Actidem kết nối với cộng đồng chuyên môn, cập nhật những xu hướng mới trong lĩnh vực da liễu và tiếp tục lắng nghe những nhu cầu thực tế của làn da dầu mụn.

Không chỉ nói về khoa học, Actidem chú trọng kiểm nghiệm sản phẩm

Một trong những yếu tố ngày càng được người tiêu dùng quan tâm khi lựa chọn mỹ phẩm là cơ sở đứng sau những thông tin mà thương hiệu đưa ra.

Thay vì chỉ dựa vào cảm nhận chủ quan, các thử nghiệm trên người có thể cung cấp thêm dữ liệu để đánh giá khả năng dung nạp, độ an toàn hoặc một số đặc tính của sản phẩm trong điều kiện thử nghiệm cụ thể.

Ellead là một trong những viện nghiên cứu hàng đầu tại Hàn Quốc, chuyên cung cấp các giải pháp nghiên cứu và kiểm nghiệm tiên tiến cho ngành công nghiệp mỹ phẩm và hàng tiêu dung . Bên cạnh đó, Ellead cũng thực hiện nhiều thử nghiệm đánh giá hiệu quả chăm sóc da như dưỡng ẩm, làm dịu và hỗ trợ hàng rào bảo vệ da.

Đối với Actidem Derma Extra Gel, thông tin được công bố trên website chính thức của Actidem cho biết sản phẩm đã được thực hiện patch test trên 30 người có làn da nhạy cảm dưới sự kiểm soát của chuyên gia, với kết quả đánh giá kích ứng ở mức Negligible ( không đáng kể ) .

Đây là một trong những cơ sở giúp Actidem củng cố định hướng phát triển sản phẩm theo hướng chú trọng khả năng dung nạp, đặc biệt với nhóm khách hàng có làn da dầu mụn và nhạy cảm – những đối tượng thường có nhiều lo ngại khi lựa chọn sản phẩm chăm sóc da.

Kiểm nghiệm không phải để thay thế chuyên môn chuyên sâu

Với Actidem, việc tham gia một hội nghị chuyên ngành và thực hiện các thử nghiệm sản phẩm không nhằm thay thế vai trò của chuyên gia hay các phương pháp can thiệp chuyên sâu.

Ngược lại, đây được xem là một phần trong quá trình thương hiệu xây dựng sản phẩm có cơ sở rõ ràng hơn, từ việc lựa chọn thành phần, xây dựng công thức đến đánh giá khả năng dung nạp trên người.

Đặc biệt, với làn da mụn, một sản phẩm tốt không chỉ nằm ở việc hỗ trợ cải thiện tình trạng mụn mà còn cần được cân nhắc về trải nghiệm sử dụng, khả năng dung nạp và tình trạng hàng rào bảo vệ da.

Đó cũng là lý do Actidem xây dựng hệ sản phẩm xoay quanh nhiều nhu cầu khác nhau của da dầu mụn: từ làm sạch, hỗ trợ kiểm soát dầu, chăm sóc vùng da có mụn đến dưỡng ẩm và phục hồi.

Từ Hội nghị Da liễu đến hành trình xây dựng niềm tin với người dùng

Sự xuất hiện của Actidem tại Hội nghị Da liễu Nam Trung Bộ & Tây Nguyên 2026 có thể được nhìn nhận như một bước tiếp nối trong hành trình đưa câu chuyện chăm sóc da mụn đến gần hơn với cộng đồng chuyên môn.

Với một thương hiệu chuyên biệt cho da dầu mụn, niềm tin không chỉ đến từ hình ảnh thương hiệu hay những lời quảng cáo. Niềm tin cần được xây dựng từ sản phẩm, thành phần, quy trình nghiên cứu và những dữ liệu kiểm nghiệm phù hợp.

Và với Actidem, hành trình đó đang được tiếp tục thông qua việc kết nối cùng các chuyên gia , đầu tư vào nghiên cứu – kiểm nghiệm sản phẩm và từng bước đưa những tiêu chuẩn khoa học đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam.

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI DƯỢC MỸ PHẨM DERMA FOYER

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