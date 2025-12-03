"Ác nữ" nổi tiếng nhất châu Á mặc đẹp không trượt phát nào

Trong vài năm trở lại đây, phim Hàn liên tục tạo nên cơn sốt với loạt nhân vật nữ phản diện được xây dựng với tính cách sắc lạnh và ám ảnh. Khi nhắc đến những ác nữ thành công nhất màn ảnh Hàn, cái tên không thể bỏ qua chính là Lim Ji Yeon, người đã hóa thân thành Park Yeon Jin đầy độc địa trong bộ phim The Glory.

Trước khi gây bão với hình tượng phản diện này, Lim Ji Yeon vốn đã là nữ diễn viên thực lực của màn ảnh Hàn. Cô ghi dấu qua nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình, nổi bật với khả năng biến hóa đa dạng và chiều sâu cảm xúc. Tuy nhiên, phải đến khi The Glory lên sóng, danh tiếng của mỹ nhân sinh năm 1990 mới thực sự bùng nổ. Vai Park Yeon Jin giúp Lim Ji Yeon trở thành một trong những ác nữ ấn tượng nhất châu Á. Sự lạnh lùng, tàn nhẫn cùng ánh mắt đầy ngạo nghễ của cô tạo nên một phản diện vừa đáng ghét vừa khó quên.

Lim Ji Yeon là "ác nữ" thành công của màn ảnh Hàn với vai diễn Park Yeon Jin trong phim The Glory

Trái ngược với hình ảnh ác nữ gai góc trong The Glory, ngoài đời Lim Ji Yeon lại là người hướng ngoại, vui vẻ và dễ gần. Trên phim đẹp theo kiểu sắc lạnh, còn ở đời thực, Lim Ji Yeon toát lên vẻ dịu dàng và nữ tính. Bên cạnh nhan sắc ấn tượng, style ăn vận của mỹ nhân sinh năm 1990 cũng được đánh giá cao nhờ sự tinh tế, trẻ trung và thanh lịch.

Ngắm style thu đông của Lim Ji Yeon, thật khó tìm ra điểm nào để chê. Lướt một vòng Instagram, chị em sẽ dễ dàng "bỏ túi" hàng loạt cách phối đồ vừa sành điệu vừa nữ tính của nữ diễn viên.

Diện váy đen, Lim Ji Yeon khéo léo phối cùng cardigan đỏ để tạo sự nổi bật, giúp tổng thể trang phục trông hài hòa và có điểm nhấn. Cách kết hợp này đơn giản nhưng hiệu quả, dễ áp dụng cho street style hàng ngày

Gợi ý mua sắm: Cardigan

Diện quần jeans đen, Lim Ji Yeon kết hợp áo thun trắng với áo khoác dạ, tạo set đồ năng động, giữ ấm tốt mà vẫn rất thời thượng

Gợi ý mua sắm: Áo khoác

Ngay cả khi đi siêu thị, Lim Ji Yeon vẫn thu hút mọi ánh nhìn. Cô khéo mix quần jeans với áo khoác lông dáng lửng, tôn lên tỷ lệ cơ thể cân đối, trong khi chiếc túi xanh trở thành điểm nhấn nổi bật, mang đến set đồ vừa trẻ trung vừa tinh tế

Quần jeans là món đồ không thể thiếu trong tủ đồ thu đông của Lim Ji Yeon. Khi dạo phố trời Tây, cô kết hợp cùng áo khoác da và sneaker, tạo nên outfit năng động và cực sành điệu

Gợi ý mua sắm: Áo khoác da

Phối đồ nhiều màu sắc, Lim Ji Yeon chọn layer áo xanh nõn chuối với blazer màu be. Tổng thể hài hòa, nổi bật, toát lên gu thẩm mỹ tinh tế của nàng "ác nữ" màn ảnh

Gợi ý mua sắm: Blazer

Lim Ji Yeon duyên dáng trong set áo tweed kết hợp chân váy dài màu trắng, mang đến vẻ thanh lịch, thướt tha và đầy nữ tính. Style điệu đà này là gu của rất nhiều chị em vì dễ phối lại còn tôn dáng, nịnh da

Ăn vận giản dị xuống phố, Lim Ji Yeon chọn mix cardigan hồng cùng quần jeans. Combo này vừa trẻ trung vừa thoải mái, dễ áp dụng cho nhiều hoàn cảnh

Gợi ý mua sắm: Cardigan hồng

Một outfit xinh xắn khác của Lim Ji Yeon là áo cổ lọ tím kết hợp chân váy xám, vừa ngọt ngào vừa thanh lịch. Dù style đơn giản, set đồ nào cũng giúp mỹ nhân 1990 tôn lên vẻ nữ tính và tinh tế.

Gợi ý mua sắm: Áo cổ lọ tím



