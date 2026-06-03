Sau cú nổ The Glory, Lim Ji Yeon trở lại Netflix tháng 5/2026 với bộ phim My Royal Nemesis, tiếp tục đóng đinh hình ảnh "ác nữ đẹp nhất màn ảnh Hàn". Nhưng điều khiến giới mộ điệu phát sốt không chỉ là diễn xuất, mà còn là gu mặc đời thường, cô biến chiều cao khiêm tốn 167cm thành tỷ lệ chân dài như người mẫu sàn diễn.

Một vai diễn ác nữ, hai thế kỷ và rất nhiều outfit đáng học hỏi

My Royal Nemesis lên sóng SBS và Netflix từ ngày 8/5/2026, kéo dài 14 tập, phát hai tập mỗi cuối tuần và kết thúc vào ngày 20/6. Phim do đạo diễn Han Tae Sub (Cheer Up) cầm trịch, biên kịch Kang Hyun Joo chấp bút, kể câu chuyện xuyên không pha hài đen: Kang Dan Sim, "yêu nữ" khét tiếng triều Joseon bị ban thuốc độc xử tử, tỉnh dậy trong cơ thể nữ diễn viên vô danh Shin Seo Ri ba trăm năm sau, rồi vướng vào mối quan hệ "kẻ thù hoá người thương" với thiếu gia tài phiệt lạnh lùng Cha Se Gye (Heo Nam Jun).

Bên cạnh hai vai chính, dàn phụ cũng đáng chú ý với Jang Seung Jo trong vai Choi Mun Do, Kim Min Seok vai quản lý Baek Gwang Nam, Lee Se Hee vai ngôi sao top đầu Yun Ji Hyo và "bà nội quốc dân" Kim Hae Sook vai Nam Ok Sun. Chính nhờ thần thái lạnh lùng phim trường mà gu mặc đời thường nhẹ nhàng, nữ tính của Lim Ji Yeon trên Instagram càng được chú ý gấp bội: hai thái cực nhưng chung một điểm, cả hai đều "ăn ảnh" và rất dễ học theo.

1-2. Khí chất thiếu nữ và tiểu thư tài phiệt, công thức "lên đời" của mọi tủ đồ nữ tính

Lim Ji Yeon đặc biệt mạnh tay với váy. Trong một set đồ tiêu biểu, cô diện chiếc váy đen ngắn tối giản phối cùng cardigan đỏ tươi, mang lại cảm giác trẻ trung, hạ tuổi rõ rệt. Điểm thông minh nằm ở đôi loafer đế dày, chi tiết tưởng nhỏ nhưng kéo dài tuyến chân tức thì, giúp tổng thể nhìn cao hơn so với con số 1m67 trên giấy.

Khi muốn phong thái sang trọng hơn, cô chuyển sang công thức "tiểu thư tài phiệt": Cardigan dệt kim trắng kem khoác hờ trên váy maxi trắng, đi cùng giày cao gót cùng tông. Bảng màu trùng sắc độ tạo hiệu ứng kéo dáng theo chiều dọc, hào quang quý tộc tỏa ra rất tự nhiên mà không hề cố gắng. Đây cũng là công thức rất đáng tham khảo cho các buổi tiệc trà chiều, gặp mặt đối tác hay du lịch nghỉ dưỡng cao cấp.

Gợi ý mua sắm: Một chiếc váy đen ngắn dáng cơ bản, một cardigan đỏ tươi chất liệu dệt kim mỏng và một bộ đôi áo len trắng kem cùng váy dài cùng tông sẽ là khoản đầu tư có hiệu suất sử dụng cao, dễ phối với cả giày bệt lẫn cao gót.

3-4. Hải đảo nghỉ dưỡng và denim phóng khoáng cho ngày bay nhảy

Ngoài hình ảnh "điên nữ" trên phim, Lim Ji Yeon còn có một mặt "em gái ngọt ngào" rất riêng khi đi du lịch. Cô chọn váy hoạ tiết mang hơi thở hải đảo, độ dài hé lộ phần bắp chân tới mắt cá, đi cùng sandal quai hậu, nhờ vậy tỷ lệ tổng thể nhẹ nhõm, đầy sức sống. Mẹo nằm ở độ dài váy: dừng ở vị trí mảnh nhất của bắp chân thay vì cắt ngang phần lớn, một chi tiết tưởng nhỏ nhưng quyết định tỷ lệ.

Phong cách denim của cô cũng rất đáng ngắm. Bộ jumpsuit denim cổ chữ V phối cùng áo len chuyển sắc hồng nhạt cho thêm lớp lang nhẹ nhàng, điểm nhấn dồn vào đôi bốt cao cổ. Kỹ thuật "tucking" - giấu ống quần vào trong cổ bốt giúp tuyến chân được kéo dài liền mạch, vừa cá tính vừa pha chút hoài cổ kiểu modern retro. Bí kíp này áp dụng được với mọi quần ống đứng và mọi đôi bốt cao cổ trong tủ đồ mùa thu đông sắp tới.

Gợi ý mua sắm: Một chiếc váy maxi hoạ tiết tropical chiều dài ngang bắp chân, một bộ jumpsuit denim form vừa và một đôi bốt cao cổ trơn màu nâu hoặc đen sẽ phục vụ tốt cho cả những chuyến đi ngắn lẫn lịch trình thường ngày.

5-6. Công sở quyền lực và sự "high taste" trong tối giản

Đỉnh cao của Lim Ji Yeon nằm ở những bộ tối giản trắng đen. Tại sự kiện của Loewe, cô diện sơ mi trắng phối thắt lưng bản to, ngay lập tức nhấn được vòng eo và đẩy tỷ lệ lên cao. Phần dưới là quần ống suông đen cùng giày cao gót, đường cắt phom dọc liền mạch khiến tổng thể vừa thanh thoát vừa giàu khí chất.

Ở phiên bản nhẹ nhàng hơn cho ngày thường, cô chọn áo len hồng pastel làm tôn da, kết hợp quần jeans ống đứng và một chiếc thắt lưng nhỏ ở eo. Không cần khoe chân trực diện, chỉ cần đường cắt sạch và điểm thắt eo đúng vị trí, đôi chân vẫn "dài có chủ ý".

Đây chính là phần giáo khoa thực dụng nhất với phụ nữ công sở: bảng màu trung tính, phụ kiện tinh chế, đường cắt khoẻ khoắn. Một chiếc sơ mi trắng cotton, một quần ống suông đen, một chiếc belt bản to và một đôi cao gót mũi nhọn là combo "không thể sai" trong tủ đồ đi làm.

Điều thú vị ở Lim Ji Yeon là cô không phụ thuộc vào những món đồ hiệu xa xỉ hay phom dáng cầu kỳ. Toàn bộ "thuật kéo chân thêm 5cm" của cô xoay quanh ba nguyên tắc rất dễ học: chọn độ dài váy/quần kết thúc ở vị trí thon nhất của chân, sử dụng giày đế dày hoặc bốt cao cổ kết hợp kỹ thuật "tucking" để liền mạch tuyến chân, và đánh dấu eo bằng thắt lưng để đẩy tỷ lệ cơ thể về kiểu chân dài thân ngắn.

Với phụ nữ Á Đông có chiều cao trung bình, đây chính là phần đáng giá nhất từ tủ đồ của "ác nữ" Lim Ji Yeon: không phải mua sắm thật nhiều, mà là mặc thật thông minh.