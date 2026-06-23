Sau khi chào đón con đầu lòng, Chế Nguyễn Quỳnh Châu khiến nhiều người không khỏi bất ngờ với màn tái xuất đầy ấn tượng khi nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn. Mới đây, đoạn video ghi lại khoảnh khắc nàng hậu trong buổi diễn tập tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi body săn chắc, đôi chân dài cùng thần thái tự tin khiến dân tình cảm thán như cô chưa từng trải qua quá trình sinh nở. Không chỉ giữ được đường cong cân đối, Quỳnh Châu còn ghi điểm với vẻ ngoài rạng rỡ, tràn đầy năng lượng mỗi khi xuất hiện. Thậm chí, ngoài những lời, netizen còn cho rằng hình ảnh hiện tại của người đẹp có nét tương đồng với Hà Tuệ – thiên thần Victoria's Secret đình đám xứ tỷ dân nhờ khả năng lấy lại vóc dáng nhanh chóng cùng khí chất cuốn hút.

Đoạn clip catwalk của Chế Nguyễn Quỳnh Châu hút gần 1 triệu lượt xem. (Nguồn: TikTok)

Trong màn trình diễn mới đây, Chế Nguyễn Quỳnh Châu tiếp tục khoe trọn lợi thế hình thể khi sải bước trên sàn catwalk với thiết kế bodysuit đen tối giản nhưng tôn dáng. Bộ trang phục ôm sát cơ thể giúp nàng hậu phô diễn vóc dáng chuẩn mẫu với đôi tay, đôi chân thon dài, mảnh mai nhưng vẫn giữ được sự săn chắc, khỏe khoắn. Đặc biệt, phần đùi có độ đầy đặn vừa phải cùng đường cong cơ thể quyến rũ giúp tổng thể hình thể của bà mẹ 1 con trở nên cân đối, nữ tính nhưng vẫn tràn đầy năng lượng. Đáng chú ý, chỉ sau gần 3 tháng sinh nở, việc lấy lại được thân hình gọn gàng, tỷ lệ cơ thể đẹp mắt như hiện tại của Quỳnh Châu khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Bên cạnh body chuẩn mẫu, người đẹp sinh năm 1994 còn ghi điểm với những bước catwalk tự tin, dứt khoát. Từng cú đánh hông, ánh mắt sắc lạnh và thần thái làm chủ sân khấu cho thấy kinh nghiệm nhiều năm trong làng thời trang.

Vóc dáng thon gọn, khỏe khoắn và quyến rũ của Chế Nguyễn Quỳnh Châu.

Nhiều người cho rằng body của cô như chưa hề trải qua cuộc sinh nở nào.

Netizen nể phục trước khả năng "về dáng" của Chế Nguyễn Quỳnh Châu, cũng nhiều ý kiến thấy cô giống với siêu mẫu Hà Tuệ.

Bà xã Trần Vỹ Đình cũng từng gây sốt MXH xứ tỷ dân khi đăng tải hình ảnh vóc dáng chỉ sau hơn 2 tháng sinh con đầu lòng. Không những nhanh chóng lấy lại body chuẩn từng centimet, nhan sắc của Hà Tuệ còn được đánh giá ngày càng rạng rỡ hơn. (Ảnh: Weibo)

Dù chưa chia sẻ quá nhiều về hành trình lấy lại vóc dáng sau sinh, Chế Nguyễn Quỳnh Châu từng tiết lộ cô không lựa chọn phương pháp giảm cân quá nhanh hay ép cơ thể phải trở lại hình thể cũ trong thời gian ngắn. Hiện tại, khi vẫn đang trong giai đoạn cho con bú, người đẹp ưu tiên việc hồi phục sức khỏe một cách từ từ, đảm bảo cơ thể có đủ năng lượng thay vì tập luyện hoặc ăn kiêng khắt khe. Á hậu sinh năm 1996 chủ yếu duy trì những bài tập nhẹ nhàng để cơ thể dần thích nghi trở lại, đặc biệt tập trung vào việc kích hoạt các nhóm cơ, nhất là vùng bụng sau sinh. Trước đó, nàng hậu cũng từng chia sẻ cô có thói quen hạn chế tinh bột, duy trì chế độ ăn uống cân bằng và giữ tinh thần thoải mái để kiểm soát cân nặng. Phương pháp giữ dáng khoa học, không nóng vội này giúp Quỳnh Châu vừa chăm sóc con nhỏ, vừa từng bước lấy lại vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn cùng nhan sắc ngày càng rạng rỡ.