Á hậu Trần Lê Thanh Huyền:” 6 năm của NK Spa & Academy là hành trình kiên định”

Vào ngày 01/10/2020 vừa qua, tại phố đi bộ Kawazo Bạch Đằng, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, NK Spa & Academy đã tổ chức chương trình "Đêm Hội Trăng Rằm". Chương trình không chỉ là nơi để các bé được vui chơi và phá cỗ Trung Thu mà còn là dịp để tri ân tới những đối tác, khách hàng đã đồng hành cùng NK Spa & Academy trong 6 năm qua.

Sự kiện này đã trở thành dịp đặc biệt hơn nữa khi hòa chung vào không khí vui mừng của toàn quốc trong cuộc chiến chống dịch Covid 19. Bà Trần Lê Thanh Huyền, Tổng giám đốc của NK Spa & Academy, đồng thời là Á hậu 2 Thương Hiệu Việt Nam 2018, chia sẻ:"Dịch Covid 19 không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế và hoạt động chung của toàn xã hội, mà còn đặc biệt ảnh hưởng đến các em nhỏ. Để đảm bảo an toàn và tuân thủ tinh thần giãn cách xã hội của chính phủ, các em nhỏ đã bị hạn chế không gian vui chơi rất nhiều. Điều này khiến cho cá nhân tôi rất trăn trở và luôn canh cánh trong lòng là phải làm được điều gì đó cho các em. Do đó, chúng tôi đã nỗ lực hết sức để tổ chức thật nhiều hoạt động vui chơi trong Đêm Hội Trăng Rằm cho các bé nhưng cũng vẫn đảm bảo an toàn chống dịch".

Đêm Hội Trăng Rằm của NK Spa & Academy thu hút rất nhiều khách tham quan. (Nguồn: NK Spa & Academy)

Đêm Hội Trăng Rằm đã thu hút hơn 1000 quan khách tham gia. Các bé được thỏa sức vui chơi trong không gian đêm trung thu đầy màu sắc truyền thống với các hoạt động múa lân sư rồng, chú Tễu tặng quà, ảo thuật và các phần trình diễn ca múa nhạc đến từ đội văn nghệ Nhà thiếu nhi tỉnh Bình Dương…



Các bé hào hứng với những tiết mục biểu diễn đặc sắc và vui nhộn (Nguồn: NK Spa & Academy)

Ngoài ra, NK Spa & Academy còn kỳ công chế biến những món ăn vừa ngon vừa sinh động tại khu vực ẩm thực và buffet. Ngoài bánh trung thu, đầu bếp còn tạo ra những chiếc bánh nhỏ xinh có hình động vật như chim, cún con, cua, heo, bọ cánh cứng...và các loại bánh hình trái cây với đủ loại hình dáng, màu sắc. Đây chắc chắn là khu vực được nhiều quan khách và đặc biệt là các bé ghé qua nhiều nhất.



Không chỉ tạo ra sân chơi cho các bé, Đêm Hội Trăng Rằm cũng là dịp để Á hậu Trần Lê Thanh Huyền tri ân tới những khách hàng đã đồng hành cùng NK Spa & Academy trong suốt 6 năm qua. Từ những ngày đầu khó khăn khi bước vào thị trường spa và chăm sóc sắc đẹp đầy cạnh tranh, cho đến nay NK Spa & Academy đã có cho mình một hành trang vững chãi với 2 chi nhánh tại Bình Dương, chuẩn bị đón chào thêm một chi nhánh mới. Bên cạnh đó, NK Academy đã đào tạo thành công hàng trăm kỹ thuật viên với tay nghề cao, kiến thức toàn diện và tư duy dịch vụ chuyên nghiệp. Cũng trong hành trình đó, NK Spa & Academy đã tư vấn và cung cấp dịch vụ làm đẹp cho hàng ngàn phụ nữ trong và ngoài tỉnh Bình Dương. Khách hàng lần đầu chỉ đến trải nghiệm cho biết, nhưng sau đó đã chọn mặt NK Spa & Academy để "gửi vàng".

Á hậu Trần Lê Thanh Huyền - Tổng giám đốc của thương hiệu NK Spa & Academy (Nguồn: NK Spa & Academy)

Á hậu Trần Lê Thanh Huyền chia sẻ:" Trong những năm trở lại đây, ngành spa và chăm sóc sắc đẹp ngày càng phát triển theo nhu cầu của thị trường nhưng cũng đồng thời đẩy sự cạnh tranh trở nên khốc liệt. Cùng với sự biến động khôn lường và đặc biệt là đại dịch Covid 19, rất nhiều cơ sở làm đẹp đã lâm vào khủng hoảng, thậm chí phải đóng cửa dài hạn. NK Spa & Academy cũng không ngoại lệ khi phải oằn mình chống đỡ. Có lúc, tôi tự nghĩ hay mình tạm thời ngừng lại một thời gian, bởi vì áp lực quá lớn. Nhưng được đồng nghiệp, bạn bè động viên và đặc biệt là sự tin tưởng của khách hàng, NK Spa & Academy đã vững vàng vượt qua đại dịch. Đó không hẳn là bản lĩnh, mà nó bắt nguồn từ sự kiên định về tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu ngay từ ban đầu khi NK Spa & Academy ra đời".



Như người xưa đã nói, lửa thử vàng, gian nan thử sức và chỉ có áp lực mới tạo ra được kim cương, đến nay NK Spa & Academy đã trải qua 6 năm phát triển và sẽ tiếp tục hành trình này thêm nhiều lần 6 năm nữa. Á hậu Trần Lê Thanh Huyền khẳng định:" Chúng tôi luôn kiên định với tôn chỉ của mình, đó là nỗ lực không ngừng mang đến vẻ đẹp cho phụ nữ và tận tâm đào tạo cho học viên. Nó vừa là động lực và vừa là niềm tin để NK Spa & Academy vươn lên và chinh phục"./