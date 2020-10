Á hậu Huyền My tiết lộ bí kíp làm sáng da với Dongsung khiến chị em lùng mua bằng được

Đối với My, làn da đặc biệt quan trọng và My luôn chú ý chăm sóc cho da mỗi ngày. Nhưng với lịch trình dày đặc, thường xuyên phải trang điểm và tiếp xúc nhiều với ánh nắng khi chơi golf, nám da vẫn gõ cửa tìm bé Mỳ những tháng cuối 2019 khiến My mất tự tin. My thực hiện chăm da rất kỹ nhưng vẫn không tránh được những đốm màu đáng ghét. Tìm nhiều cách chữa không thành, cho đến một lần vô tình được mách dùng thử Dongsung Rannce – kem dưỡng giúp làm sáng da thì phép màu đã đến

Chia sẻ trong video mới nhất, My vẫn còn chưa hết phấn khích: "Kết quả sử dụng phải nói là vô cùng bất ngờ. My bôi tuần đầu còn chưa thấy da thay đổi, sau tìm hiểu mới biết kem này giúp da bật tông theo chu kỳ 28 ngày tái tạo da. Và sau chừng 1 tháng, da My lên tông, mềmm ịn và trắng sáng hơn. Thành phần thiên nhiên nên cực yên tâm, không lo tác dụng phụ gì cho da."

Giới thiệu cho bạn bè mua Dongsung tại Việt Nam, My không quên chia sẻ các tip hữu ích để mua được đúng sản phẩm chính hãng. Rõ ràng ai cũng muốn mình sở hữu làn da đẹp đều màu tự nhiên nhưng hãy luôn nhớ không phải để mặc, không chăm sóc mà da bỗng tự nhiên đẹp. Nếu bạn cũng muốn sở hữu da đẹp không nám như bé Mỳ, hãy bỏ túi ngay các tip mua Dongsung chính hãng này của My nhé:

Kem dưỡng trắng dành cho da nám Dongsung Rannce chỉ có duy nhất 01 mẫu hộp bán cầu. Hộp in sắc nét, tông màu đen chủ đạo có viền vàng gold sáng bóng và chắc chắn. Hộp luôn kèm thìa nhựa trong giúp lấy kem dễ dàng tiện dụng

Chất kem be nhạt, thơm tự nhiên, khá đặc nhưng dễ thẩm thấu vào da. Kem fake thường lỏng hơn, mùi hắc.

Trên hộp có QR code tra cứu xuất xứ rõ ràng (khi quét ra link co.kr) với dấu hiệu chữ R móc là sản phẩm đã được đăng ký bản quyền. Năm sản xuất 2020 hết hạn 2023 nên không thể có mẫu nào khác mới hơn. Mọi mẫu mã khác được người bán truyền thông là mẫu mới đều không phải Dongsung chính hãng

Trước Á hậu Huyền My, Make up artist (Chuyên gia trang điểm) Nhung Sweet cũng từng chia sẻ Dongsung Rannce giúp cô nàng bật tộng da và khuyên mọi người lưu ý nhận biết sản phẩm chính hãng khi mua Dongsung tại Việt Nam

Vậy là chỉ cần để ý một chút, cũng đừng tiếc rẻ mua theo những lời mời giảm giá sốc của người bán là chị em có thể yên tâm mua được sản phẩm chính hãng và tận hưởng những thay đổi tuyệt vời của làn da mình.

