Tại Met Gala vừa qua, trong khi mặc một bộ lễ phục phong cách cổ điển của Ralph Lauren cho chủ đề "Gilded Glamour and White Tie", Blake Lively lại gây ấn tượng trong chiếc váy Versace được đặt may riêng lấy cảm hứng từ phong cách nghệ thuật Art Deco và ẩn chứa các chi tiết về một số địa danh nổi tiếng nhất của thành phố New York. Đặc biệt hơn, thiết kế này có 2 mặt và có thể diện theo 2 kiểu khác nhau