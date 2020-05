9 em áo sơ mi oversize nhẹ tênh, mỏng mát nàng béo hay gầy diện đều "auto" xinh, ưng nhất là giá chỉ từ 200k

Bên cạnh chất liệu xuyên thấu sexy và màu be cực "tây", mẫu áo của Mad & More còn có điểm nhấn là chi tiết túi ngực rất hay ho, do đó bạn có thể mix đồ tối giản mà vẫn nổi bật. Giá của item này là 265k.