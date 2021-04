82X The Pink Collagen - “Cơn lốc màu hồng” trên thị trường làm đẹp Việt

Cuối tuần vừa qua, không gian khách sạn Intercontinental Hanoi Landmark 72 trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết với sự xuất hiện đồng loạt của phái đẹp trong sắc hồng vô cùng cá tính. Được biết đây là sự kiện ra mắt sản phẩm mới "82X The Pink Collagen" của thương hiệu nước uống làm đẹp 82X Nhật Bản.

Bất ngờ ngọt ngào mang tên Hồ Ngọc Hà

Thời điểm tham dự sự kiện đánh dấu đúng tròn 6 tháng sau khi Hồ Ngọc Hà hạ sinh 2 bé Leon và Lisa. Thế nhưng, nhan sắc và ngoại hình không tì vết của nữ ca sĩ dường như chưa hề chịu một sự tác động nào từ sinh nở. Bà mẹ 3 con khéo léo khoe đôi gò bồng đảo căng đầy cùng vòng eo con kiến đẹp ngỡ ngàng khi diện bộ váy hồng phong cách ladylike với điểm nhấn là phần cổ vuông khoét sâu được chiết eo gọn ghẽ.

Nữ ca sỹ có mặt tại sự kiện với tư cách là Đại sứ thương hiệu của 82X, trong đó có dòng sản phẩm mới 82X The Pink Collagen. Bà mẹ 3 con khiến những người có mặt không thể rời mắt bởi nhan sắc quyến rũ và thần thái hút mắt.

Trong bộ đầm hồng mang phong cách ladylike, Hà Hồ phô diễn đường cong cơ thể cực kì duyên dáng.

Sau khi xuất hiện chớp nhoáng trên thảm đỏ, Hà Hồ tiếp tục gây bất ngờ với khoảnh khắc xuất thần trên sân khấu khi vén tấm khăn nhung – chính thức giới thiệu sản phẩm TPBVSK 82X The Pink Collagen mà cô là gương mặt đại diện.

Hồ Ngọc Hà chia sẻ, việc cô trở thành Đại sứ thương hiệu của 82X, mà trong đó bao gồm 82X The Pink Collagen giống như "cuộc hẹn hò đầu tiên nhưng đồng thời, cũng là một cuộc hội ngộ tri kỷ" bởi cô đã tin tưởng sử dụng 82X trong suốt nhiều năm. Cô tìm thấy sự đồng điệu giữa tinh thần sống mạnh mẽ, khao khát được là chính mình, không ngừng tiến về phía trước để khẳng định bản thân với tinh thần và giá trị thương hiệu mà 82X đã luôn nỗ lực xây dựng trong suốt thời gian qua.

Hồ Ngọc Hà chính thức trở thành Đại sứ Thương hiệu của The Pink – dòng sản phẩm thuộc thương hiệu nước uống làm đẹp da 82X Nhật Bản.

Bên cạnh sự xuất hiện nóng bỏng của Hà Hồ, Nam ca sĩ Isaac cũng khuấy động bầu không khí của sự kiện với 4 bản hit cùng vũ điệu sôi động.

82X The Pink Collagen – "Cơn lốc màu hồng" đã có mặt tại Việt Nam

82X The Pink Collagen, hay còn gọi là The Pink - là dòng sản phẩm được thương hiệu nước uống làm đẹp da 82X Nhật Bản cho ra mắt trong năm nay với phiên bản nhỏ xinh, tiện lợi. Đây được đánh giá là dòng sản phẩm collagen chuẩn healthy hàng đầu hiện nay khi sở hữu bảng thành phần "vàng" như collagen peptide, chiết xuất thực vật lên men, chiết xuất quả dứa, vitamin C… và đặc biệt không hề chứa đường, chất béo hay chất bảo quản.

The Pink mang sắc hồng chủ đạo thể hiện cho tinh thần tươi mới, tràn đầy năng lượng của phụ nữ hiện đại. Đêm ra mắt The Pink cũng ngập tràn sắc hồng với phong cách thời trang cá tính của các khách mời. The Pink không chỉ kiến tạo sắc hồng cho làn da rạng rỡ mà hình thành phong cách sống mạnh mẽ: khuyến khích phụ nữ hướng đến những giá trị tích cực, luôn tự tin là chính mình và làm điều khiến mình cảm thấy hạnh phúc.

Tham dự sự kiện, những đối tác cao cấp cũng vô cùng quyến rũ, đọ sắc trong những bộ đầm hồng thời thượng. Không chỉ là những quý cô xinh đẹp, họ còn rất thành công trong lĩnh vực kinh doanh sản phẩm làm đẹp tại Việt Nam. Đêm tiệc "Tinh hoa hội tụ" ra mắt sản phẩm The Pink cũng là nơi họ được tôn vinh với những đóng góp nổi bật trong quá trình xây dựng và phát triển 82X trở thành thương hiệu làm đẹp hàng đầu tại thị trường nội địa.

Những đối tác chiến lược của 82X trước giờ G ra mắt sản phẩm mới – 82X The Pink Collagen.

12 đối tác chiến lược của 82X Nhật Bản nhận cúp vinh danh trên sân khấu vì những đóng góp nổi bật trong thời gian qua.

82X là thương hiệu vốn nổi tiếng với 2 dòng sản phẩm chính là 82X Collagen và 82X Placenta với tác dụng làm đẹp da, ngăn ngừa lão hóa. Sau thành công của bộ đôi này, 82X mong muốn mang đến một sản phẩm phù hợp với đại đa số người tiêu dùng như chia sẻ của người đại diện của thương hiệu 82X: Với The Pink, mỗi phụ nữ đều có quyền làm đẹp, đều được trải nghiệm những sản phẩm làm đẹp da cao cấp mà không phải quá đắn đo về chi phí.



