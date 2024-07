8 serum vitamin C làm sáng da, mờ thâm và ngừa lão hóa được giảm giá mạnh dịp 7/7

Serum vitamin C là 1 trong những sản phẩm dưỡng da không thể thiếu trong chu trình skincare. Thành phần vitamin C trong sản phẩm có khả năng làm sáng da, mờ thâm nám và chống oxy hóa, hạn chế các dấu hiệu lão hóa. Trong dịp 7/7 này, có nhiều lọ serum vitamin C đang được giảm giá mạnh, tặng thêm quà mà bạn có thể tham khảo ngay.



Serum viên nang vitamin C sáng da INNISFREE Green Tea Enzyme Brightening Serum được nhiều người yêu thích vì thành phần lành tính, lám sáng da mà không gây kích ứng. Sản phẩm thẩm thấu nhanh đưa hoạt chất vào da hiệu quả, cải thiện vết thâm sau 7 ngày sử dụng liên tục. Em nó không cần bảo quản tủ lạnh nên khá tiện dụng khi sử dụng hàng ngày.

Nơi mua: INNISFREE

Tinh chất vitamin C dưỡng trắng, mờ thâm cao cấp Melano CC Premium Whitening Essence là sản phẩm bình dân được nhiều cô gái yêu thích. Thành phần sản phẩm chứa 4X dẫn xuất vitamin C giúp mờ thâm nám, đốm nâu, tàn nhang, thâm mụn, làm sáng và đều màu da chỉ sau 7 ngày; vitamin E kết hợp Allantoin, chiết xuất chanh bưởi giúp dưỡng ẩm, làm dịu và kháng khuẩn hiệu quả cho da. Sản phẩm đang được tặng kèm kem chống nắng bảo vệ da hiệu quả.

Nơi mua: Melano CC

Dưỡng chất ban ngày làm sáng da [Vitamin C + Niacinamide] Garnier Bright Comple Booster Serum giúp tăng cường bảo vệ da trước các gốc tự do, đồng thời dưỡng sáng da vượt trội. Sản phẩm có kết cấu mỏng nhẹ, thẩm thấu nhất vào da, thích hợp cho nhiều loại da và người mới bắt đầu sử dụng Vitamin C nhờ cơ chế hòa tan được trong cả nước và dầu.

Nơi mua: Garnier

Serum dưỡng trắng da, mờ đốm nâu, đều màu da - Vitamin C, Vitamin E, Bisabolol - NNO VITE Mega We Care có thiết kế dạng viên nang tiện dụng. Thiết kế này vừa giúp bảo quản sản phẩm, hạn chế tác động của môi trường, nhiệt độ lên thành phần; đồng thời sản phẩm còn vô cùng tiện dụng, dễ dàng mang theo khi đi du lịch, công tác.

Nơi mua: Mega We Care

Tinh chất sáng da căng bóng chứa AHA/PHA giúp da săn chắc rạng rỡ OHUI Miracle Toning giúp loại bỏ phần da bị lão hóa và củng cố hàng rào bảo vệ da mạnh mẽ hơn; đồng thời còn giúp làm sáng da, mờ vết thâm nám, giữ nước và cải thiện nếp nhăn, duy trì độ đàn hồi của làn da. Sản phẩm phù hợp với mọi loại da, đặc biệt là da nhạy cảm và da dễ kích ứng khi dùng các sản phẩm đặc trị.

Nơi mua: OHUI

Serum Vitamin C Zakka Naturals GlowFruit+ Brightening có chứa tổ hợp chống oxy hóa mạnh mẽ giúp trung hòa gốc tự do gây hại cho da, bao gồm: 15% 3-O-Ethyl Ascorbic Acid, Phloretin, từ táo xanh cùng công nghệ L-Ascorbic Acid tinh khiết bọc vàng giúp tăng khả năng thẩm thấu đến 2,5 lần và xác định đúng vị trí cần sửa chữa.

Nơi mua: Zakka

Tinh chất MURAD Vita-C Glycolic Brightening Serum có chứa phức hợp vitamin C độc quyền giúp tăng cường sự ổn định của L-ascorbic acid và khả năng làm sáng da; Glycolic acid giúp loại bỏ đi các tế bào chết, các tế bào xỉn màu đồng thời hỗ trợ làn da dễ dàng hấp thụ Vitamin C. Công thức sản phẩm không chứa hương liệu và màu nhân tạo; rất lý tưởng cho mọi tông da và loại da, từ da dầu đến da khô.

Nơi mua: MURAD

Skinceuticals Serum C E Ferulic là dòng sản phẩm trứ danh. Sản phẩm được điều chế từ 15% Vitamin C nguyên chất (L-Ascorbic Acid), 1% Vitamin E (Alpha Tocopherol) và 0,5% Ferulic Acid giúp bảo vệ da trước hư tổn do ảnh hưởng từ các gốc tự do sản sinh từ yếu tố môi trường như ô nhiễm khí quyển, tia UVA/UVB và bức xạ hồng ngoại (IR).