5 cách cải thiện sạm da do ngồi văn phòng làm việc với máy tính cả ngày

Những cô nàng làm việc văn phòng với thời gian ngồi máy tính dài có thể gây ra những tác động tiêu cực tới làn da. Sạm da, xám xịt và nhiều vấn đề khác như nhăn nheo, mụn, bóng dầu có thể xuất hiện nếu bạn không chăm sóc da cẩn thận. Điều này có thể nhận thấy rõ khi làn da vào buổi chiều thường có xu hướng tối màu, đổ dầu chứ không ráo mướt, sáng mịn như vào buổi sáng. May mắn thay, có 5 cách đơn giản mà hiệu quả để cải thiện tình trạng da của bạn.



1. Bôi kem chống nắng

Ngồi trong văn phòng suốt cả ngày không có nghĩa là da bạn không cần được bảo vệ khỏi tia UV. Ánh sáng xanh từ màn hình máy tính và các thiết bị điện tử khác có thể gây hại không kém tia UV tự nhiên. Vì vậy, việc thoa kem chống nắng SPF 30 trở lên vào mỗi sáng là cần thiết để ngăn ngừa sạm da, lão hóa sớm và các vấn đề về da khác. Ngoài ra, bạn đừng quên thoa lại kem chống nắng trong ngày nếu cần.

2. Sử dụng sản phẩm có chứa chất chống oxy hóa

Các gốc tự do và stress oxy hóa do ánh sáng xanh, bức xạ và ô nhiễm gây ra là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sạm da và lão hóa sớm. Do đó, bạn hãy sử dụng các sản phẩm dưỡng da chứa các thành phần chống oxy hóa như vitamin C, vitamin E, glutathione hay CoQ10 để giúp trung hòa gốc tự do, ngăn chặn quá trình oxy hóa và từ đó cải thiện sắc tố da.

3. Dùng thêm phấn phủ để hạn chế tiết dầu

Việc ngồi văn phòng cả ngày cũng khiến da tiết nhiều dầu hơn. Điều này dẫn đến làn da trông bóng nhờn, kém sáng và dễ xuất hiện mụn. Bạn có thể kiểm soát tình trạng này bằng cách sử dụng thêm một lớp phấn phủ kiềm dầu, giúp giữ lớp trang điểm được lâu hơn và không bị bóng nhờn suốt cả ngày.

4. Uống đủ nước

Ngồi cả ngày tại bàn làm việc khiến bạn dễ bị mất nước, đây cũng là một nguyên nhân gây ra tình trạng da xỉn màu, thiếu sức sống. Hãy nhớ uống ít nhất 8 cốc nước mỗi ngày để duy trì độ ẩm cho da, giúp da luôn tươi sáng và khỏe mạnh.

5. Hạn chế đồ uống nhiều đường, cà phê

Những thức uống chứa nhiều đường như nước ngọt, trà sữa hay cà phê có thể khiến da bạn bị sạm màu và xuất hiện các vấn đề về sắc tố. Chúng cũng có thể gây mất nước và làm tăng sản xuất dầu trên da. Vì vậy, hãy thay thế chúng bằng nước lọc, trà thảo mộc hoặc nước trái cây tươi để giúp da luôn khỏe đẹp.

Bằng việc áp dụng những mẹo chăm sóc da đơn giản này, bạn có thể kiểm soát tình trạng sạm da, xám xịt do ngồi văn phòng cả ngày và giữ cho làn da luôn tươi sáng, khỏe mạnh. Hãy bắt đầu thực hiện ngay từ hôm nay để có được diện mạo rạng rỡ nhé! Dưới đây là 1 số sản phẩm bạn có thể tham khảo.

Toner [SEASON:ING] Citrus Toner làm sáng da

Serum làm sáng da Timeless Hyaluronic Acid + Vitamin C

Nơi mua: Timeless

Kem chống nắng beplain Sunmuse lai SPF 50+ PA++++ nâng tông

Nơi mua: beplain

Kem chống nắng hóa học Round Lab Birch Juice Moisturizing Sunscreen

Nơi mua: Round Lab