8 món skincare Nhật Bản giúp da bạn thăng cấp năm 2020: Chất lượng xịn sò mà giá cực tốt, dùng rồi là cứ muốn mua tiếp thôi

Nổi tiếng với công dụng chuyên trị lỗ chân lông to, lotion dạng nước hơi đặc Labo Labo do bác sĩ Labo sáng chế thật sự đã làm mưa làm gió trong giới yêu làm đẹp. Và nếu bỏ công tìm hiểu thì bạn sẽ bắt gặp loạt nhận xét "có cánh" dành cho lọ nước hoa hồng này, người thì ngợi ca em nó là toner đỉnh của đỉnh, chính xác là "cứu tinh" của team lỗ chân lông to, người khẳng định dùng đến lọ thứ n cũng chưa có ý định thay đổi sang sản phẩm khác vì càng dùng càng mê.