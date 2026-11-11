8 kiểu tóc ngắn Hàn Quốc đáng thử năm 2027, từ bob cụp thanh lịch của Song Hye Kyo đến bob vểnh trẻ trung của IU

1. Kim Ji Won – Tóc ngắn cắt bằng, tỉa nhẹ

Mái tóc của Kim Ji Won trong Doctor X giữ đường cắt gọn, thêm vài lớp tỉa nhẹ để phần đuôi trông mềm và có độ chuyển động. Kiểu này hợp mặt tròn, mặt dài và mặt trái xoan. Khi sấy, chỉ cần nâng nhẹ chân tóc rồi để đuôi rơi tự nhiên.

2. Kim Yoo Jung – Bob uốn nhẹ kiểu retro

Tóc dài qua cằm khoảng 2–3 cm, với phần đuôi cụp và vểnh đan xen. Nếu có mặt vuông hoặc đường hàm rõ, bạn có thể để đuôi tóc qua điểm rộng nhất của hàm để đường nét trông mềm hơn. Rẽ ngôi lệch và vén một bên tai sẽ làm nổi bật vẻ cổ điển.

3. Kang Hye Yeon – Tóc lửng tỉa layer

Phần đuôi được tỉa nhẹ để tóc có độ bồng tự nhiên ngay cả khi để thẳng. Đây là lựa chọn cho người muốn cắt ngắn mà vẫn thích vài lọn tóc ôm hai bên má. Kiểu này dễ ứng dụng với mặt tròn, mặt vuông và mặt trái xoan.

4. Seol In Ah – Tóc tém mái dài

Tóc cắt trên tai, ôm theo dáng đầu và để lộ đường cổ. Phần mái dài, tỉa thoáng hoặc rẽ lệch giúp tổng thể mềm mại hơn. Với mặt trái xoan hoặc mặt trái tim, có thể tham khảo kiểu này và trao đổi với thợ cắt về độ phồng ở sau gáy.

5. Song Hye Kyo – Bob cụp đuôi

Tóc dài qua cằm và trên vai, tỉa tầng thấp để giữ phom bob. Phần đuôi chỉ cần sấy cụp nhẹ bằng lược tròn. Đây là gợi ý cho người có mặt tròn, mặt vuông hoặc gò má cao, thích mái tóc gọn gàng để đi làm.

6. Nana – Tóc ngang tai uốn xoăn lọn nhỏ

Những lọn xoăn dày tạo độ phồng hai bên, hợp với mặt dài, mặt kim cương hoặc mặt trái xoan. Nếu tóc vốn dày, nên trao đổi trước với thợ về kích thước lọn để mái tóc có độ bồng vừa ý.

7. Han So Hee – Tóc chạm vai, đuôi vểnh

Các lớp tỉa thấp giúp phần đuôi nhẹ hơn và vểnh tự nhiên khi chạm vai. Vài lọn tóc hơi lệch nhau tạo vẻ phóng khoáng. Nhuộm vàng nhạt hoặc nâu trà sữa sẽ làm đường tỉa hiện rõ hơn.

8. IU – Bob ngang cằm, vểnh nhẹ

Kiểu bob ngang cằm của IU để lộ cổ và làm nổi bật đường nét gương mặt. Khi sấy, có thể dùng lược tròn hất nhẹ vài lọn đuôi ra ngoài. Dáng tóc này hợp với mặt tròn, mặt ngắn và mặt trái xoan.