8 item làm đẹp "tẩm ngẩm tầm ngầm" hot nhất làng beauty xứ Kim Chi, chị em kháo nhau mua như vỡ chợ!

Ở Hàn Quốc, nếu Olive Young là địa chỉ mua sắm "quốc dân" thì Hemeko lại được xem là điểm đến mới mẻ cho các tín đồ làm đẹp. Bắt đầu từ một trang bán hàng online, Hemeko hiện đã có cửa hàng thực tế ngay tại Hàn Quốc. Dù số lượng thương hiệu bày bán ở đây không nhiều nhưng đều là những cái tên được giới make up artist và nhiều ngôi sao Hàn tin dùng. Tại Hemeko, không khó để bắt gặp những sản phẩm do chuyên gia trang điểm của Jennie, aespa hay Kim Ji Won sáng lập, hoặc món đồ yêu thích mà BLACKPINK, Karina và nhiều sao Hàn dùng ngoài đời.

Nếu có dịp ghé Hemeko, đừng quên bỏ túi 8 món làm đẹp hot hit dưới đây nhé!

1. AOU - Kem má hồng hình trái tim

Thương hiệu AOU do chuyên gia trang điểm Jo Eun Bi sáng lập - người đồng hành cùng Jennie và aespa trong nhiều tạo hình đẹp chấn động. Thiết kế siêu dễ thương cùng chất kem mềm mịn khiến má hồng AOU nhanh chóng thành hot item. Sản phẩm không hề bị bột, khi tán vào nền sẽ tiệp mịn, tạo hiệu ứng da căng bóng tự nhiên.

Nơi mua: AOU

2. Courcelles - Bút che khuyết điểm

Sản phẩm này được mệnh danh là "cây bút thần thánh" của giới make up artist Hàn. Thiết kế nhỏ gọn, đầu bút mảnh nên dễ xử lý chi tiết như quầng thâm, vết mụn hay vùng đỏ quanh mũi. Chất kem mỏng nhưng độ che phủ cao, bám lâu mà không gây lộ phấn hay đọng nếp. Ngoài che khuyết điểm còn có thể dùng để chỉnh lớp nền sau khi makeup, hoặc chọn màu sáng để tạo hiệu ứng highlight, màu hồng để vẽ bọng mắt giả hay viền môi.

Nơi mua: Courcelles

3. A.chi - Son tint hiệu ứng làm mờ rãnh môi

Được ví như lớp "filter cho môi", khi thoa son A.chi sẽ tạo hiệu ứng làm mờ rãnh môi, cho bề mặt mịn mướt như nhung. Chất son nhẹ, không dính, màu #01 Daily là best seller vì vừa che được sắc môi gốc vừa dễ phối cùng màu khác. Dùng riêng thì cho hiệu ứng nude trong trẻo, dùng làm base thì giúp các màu sau chuẩn và đều hơn.

Nơi mua: Hemeko

4. Glow - Phấn mắt nhũ dạng lỏng

Sản phẩm này được nhiều chuyên gia Hàn yêu thích khi cần tạo hiệu ứng lấp lánh cho idol trên sân khấu. Dạng lỏng nên không lo bị bay phấn, hạt nhũ cực mịn, dễ tán và bám lâu. Chỉ cần chấm ở bầu mắt hoặc đuôi mắt rồi tán nhẹ là đã có đôi mắt sâu và sáng rực rỡ, đặc biệt chống trôi mồ hôi và ánh đèn sân khấu.

Nơi mua: Glowtime

5. teo and the - Kem bắt sáng

Là một brand nhỏ nhưng nổi lên nhờ sản phẩm bắt sáng "Yoonseul", lấy cảm hứng từ ánh trăng phản chiếu trên mặt nước. Chất kem mềm, tiệp da, tạo hiệu ứng da căng bóng tự nhiên chứ không bị lộ phấn. Khi dùng ở gò má, sống mũi hay xương quai xanh, ánh sáng phản chiếu dịu nhẹ giúp gương mặt thêm sắc nét.

6. TOOQ - Chì kẻ viền môi

Đât là một trong những món đồ hot khi trào lưu vẽ môi đầy đặn nở rộ ở Hàn. Chì có đầu tròn dễ kẻ, đi nét mượt mà. Đặc biệt, một đầu có thêm mút tán để làm hiệu ứng ombre tự nhiên, tránh cảm giác môi giả. Công thức lâu trôi, chống nước, chống dầu nên ngay cả khi đeo khẩu trang hoặc ăn uống, đường viền môi vẫn giữ nguyên.

Nơi mua: YOONS

7. HAUA - Nhẫn massage mặt

Chiếc nhẫn nhỏ gọn này từng được Kim Ji Won và Ningning (aespa) giới thiệu. Dù bé xíu nhưng công dụng khá thần kỳ: massage vùng mắt, rãnh cười hay đường hàm, giúp lưu thông máu, giảm sưng và tăng độ săn chắc. Khi dùng cùng tinh chất hoặc dầu dưỡng, hiệu quả hấp thụ càng rõ rệt. Nhờ thiết kế nhỏ gọn, món này có thể mang đi bất cứ đâu để tự "spa mini" cho da mặt.

Nơi mua: Shopee

8. HAUM - Kẹp định hình tóc

HAUM vốn là thương hiệu từ một salon tóc nổi tiếng. Kẹp định hình tóc của HAUM được làm bằng chất liệu dẫn nhiệt, thiết kế phẳng nên có thể cố định ở chân tóc khi sấy, giúp tạo độ bồng bềnh mà không để lại vết kẹp. Từ mái thưa, tóc tách ngôi đến tóc dễ bẹp đều có thể xử lý nhanh. Đây là món đồ được thợ tóc Hàn cực chuộng vì giúp khách có ngay mái tóc chuẩn chỉnh ngay tại nhà.

Nơi mua: Oh My Glow

Theo Beauty321