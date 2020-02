Khi "tham lam" diện chung 2 kiểu áo khoác thanh lịch này, bạn sẽ được cây đồ ấm áp gấp đôi, "chanh sả" gấp đôi. Để ghi điểm phong cách, việc bạn cần làm là phối màu sao cho thật ăn nhập, như trong trường hợp này là áo dạ màu nâu + blazer màu be. Một số công thức khác mà bạn có thể tham khảo là áo dạ màu đen + blazer màu ghi, áo dạ màu be + blazer họa tiết kẻ, áo dạ màu kem + blazer màu be...