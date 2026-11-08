8 điều mẹ đơn thân cân nhắc kỹ trước khi bước vào mối quan hệ mới

Dưới đây là những điều quan trọng cần chú ý:

Đừng bỏ qua phản ứng của con, nhưng cũng đừng kết luận chỉ sau một lần gặp

Nếu con khóc, né tránh, bám chặt lấy mẹ hoặc không muốn ở gần người ấy, hãy quan sát thêm, có thể con chỉ lạ người. Nhưng nếu lần nào gặp cũng căng thẳng, sợ hãi, hoặc người đàn ông kia cứ cố ôm, bế, chạm vào con dù con đã né, thì cần dừng lại và tìm hiểu kỹ.



Trẻ nhỏ chưa nói rõ được điều mình khó chịu, chúng chỉ cảm nhận năng lượng, người lớn có trách nhiệm lắng nghe tín hiệu ấy, đừng bắt con phải thân thiết để làm vui lòng người khác.

Quan sát cách anh ấy cư xử khi con làm phiền cuộc hẹn

Con có thể khóc, đòi mẹ, làm đổ nước hoặc khiến hai người phải về sớm. Anh ấy có bình tĩnh chờ bạn chăm con không, hay cau có, mỉa mai, tỏ vẻ con là gánh nặng? Một người có thể chưa quen với trẻ nhỏ, nhưng không nên khiến bạn thấy mình có lỗi vì đã làm mẹ.

Để ý xem anh ấy có tôn trọng tốc độ làm quen của con không

Người mới quen không cần vội ôm hôn, mua quà lớn hay gọi mình là “ba”. Nếu anh ấy cứ đòi gần gũi, muốn ở riêng với con hoặc giận khi bạn chưa cho phép, hãy xem đó là dấu hiệu cần thận trọng.

Xem anh ấy phản ứng thế nào khi bạn ưu tiên con

Bạn hoãn buổi hẹn vì con sốt, phải đón con hoặc dành cuối tuần cho con. Anh ấy có thông cảm và cùng tìm lịch khác, hay trách bạn “lúc nào cũng lấy con làm lý do”, bắt bạn chứng minh tình yêu bằng cách chọn anh ấy? Đây là lúc bạn nhìn rõ anh ấy có chấp nhận hoàn cảnh thật của mình hay chỉ thích một phiên bản bạn không vướng bận.

Quan sát cách anh ấy nói về cha của đứa trẻ.

Hai người có thể không ưa nhau, nhưng nếu anh ấy liên tục xúc phạm, kích bạn gây chiến, hoặc muốn bạn cắt mọi liên hệ cần thiết với cha của con, hãy cẩn trọng. Không cần thân thiết với người cũ, nhưng cần hiểu rằng việc cùng nuôi dạy con đôi khi đòi hỏi giao tiếp bình thường và có trách nhiệm.

Đừng chỉ nhìn cách anh ấy đối xử với con lúc có mặt bạn.

Anh ấy có thể rất dịu dàng trước mặt bạn, nhưng điều quan trọng là anh ấy có tôn trọng ranh giới và quy tắc bạn đặt ra không. Nếu bạn nói “đừng cho con ăn món đó, con bị dị ứng”, “đừng bế khi con không muốn”. Chê con bám mẹ, gọi con là hư, đem con ra so sánh hoặc trêu về ngoại hình, rồi bảo “anh chỉ đùa thôi”, thì vấn đề nằm ở việc anh ấy không tôn trọng lời bạn.

Giữ những cuộc gặp đầu tiên ở nơi bạn dễ quan sát và chủ động

Đừng vội để anh ấy trông con một mình, đưa con đi riêng hoặc ngủ lại nhà bạn khi bạn chưa hiểu rõ con người ấy. Đây không phải là buộc tội ai, đó là cách bạn bảo vệ con trong lúc mối quan hệ còn mới.

Tin vào điều mình quan sát được, không chỉ vào lời anh ấy giải thích

Nếu bạn thường xuyên phải tự nhủ “chắc anh ấy không có ý đó”, “chắc mình nghĩ nhiều”, trong khi con ngày càng sợ gặp anh ấy hoặc bạn thấy bất an, hãy tạm dừng việc đưa anh ấy đến gần con.

Đừng để đến lúc con gặp chuyện mới bảo vệ con thì khi ấy đã muộn rồi.