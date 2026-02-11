7749 kiếp nạn làm nail Tết: Chị em khốn khổ trăm bề, vừa mất tiền lại rước bực

Mỗi dịp cận Tết, bên cạnh làm tóc, mua áo váy mới thì làm nail cũng trở thành chủ được bàn luận nhiều nhất trên mạng xã hội. Không những phải đặt lịch từ rất sớm mà muốn có bộ nail ưng ý, hội chị em phải nghiên cứu rất kỹ từ màu sơn, form dáng, họa tiết,... trước khi đi "độ móng" chơi xuân. Nhưng cũng giống như nhiều màn làm đẹp khác, bộ môn này không phải lúc nào cũng diễn ra suôn sẻ. Ai may mắn thì làm được nail ưng ý, ai xui thì gặp kiếp nạn, phát sinh vô số tình huống khó lường mà chỉ biết khóc thét, cay đắng vì vừa mất tiền, vừa rước bực vào người.

"Dở khóc dở cười" vì làm nail

Bộ nail hàng order - hàng nhận được của vị khách này chia sẻ trên TikTok đã nhận hơn 2,4 triệu lượt xem chỉ trong 2 ngày. Theo đó, cô gái muốn sơn móng tay màu nước gạo trong ánh nhũ nhẹ, đã đưa ảnh mẫu chi tiết từ màu sơn đến nước sơn lấp lánh cho từng móng, nhưng kết quả nhận được lại không giống. Đó là chưa kể bông hoa hot trend mà shop nặn cũng được vị khách đánh giá là gắn lệch và thô, quê, có giá 100K cho 2 bông, sau cùng cô phải nhờ khách gỡ ra và "sơn đại cái gì vào". Cái giá phải trả cho "kiếp nạn" này là 530K.

Một cô gái khác đưa ảnh nail box ra làm mẫu, biết là độ khó cao nên đã hỏi kỹ quán là có làm được không, nhận được câu trả lời chắc chắn mới triển khai. Nhưng cái kết lại "khác một trời một vực, chán không muốn nói". So với bộ nail mà cô muốn thì khi lên tay, từ họa tiết, màu sắc đều lệch tương đối nhiều. Quá thất vọng, cô đành cầu cứu cộng đồng mạng xin địa điểm mới để đi "độ" lại móng.

Ở một kiếp nạn màu nước gạo khác, gam màu trắng hồng đục nhẹ nhàng khi lên tay lại chuyển thành tone xi măng, xanh xám khiến vị khách than mạnh. "Ai có nail màu nước gạo thì coment cho tôi so sánh với chứ tiệm người ta vẫn cãi đổ do tôi chán màu nên bắt đền", cô gái kể. Bộ nail 250K này sau khi được lên sóng cũng nhận thêm nhiều ý kiến trái chiều từ các "nail thủ", hết chê form dũa kém sang, trang trí "hài" đến vẽ móng cũng thất bại toàn tập.

Ở một diễn biến khác, cô gái mất 480K để làm móng cuối cùng lại phải đi quán khác làm lại bộ mới. Lần này không chỉ khác "sương sương" mà so với hình mẫu mà hàng nhận về phải nói là một trời một vực, khác từ màu sơn, ánh nhũ, đến nét vẽ màu cũng lem nhem, "yếu nghề". Những trường hợp như thế này có thể nói là tiền mất tật mang, vừa tốn công vừa tốn thời gian, chị em nào gặp được thì đúng xui.

"Trời má ơi mình chơi nail không biết bao nhiêu bộ rồi, mọi tầm giá luôn. Đây là bộ nai 305K mình cọc nhất. Từ khâu dịch vụ hơ đèn không có kem chống nắng, không bao tay, hơ đưa vào đèn hơ thôi không bấm giây nên không biết bao lâu luôn. Dũa form như hình, tạo cầu cho mình thì bè mẹ móng, sơn vị tràn, trán gương hột li ti lỏm chỏm. Trời ơi tức!", một cô gái khác tuy làm nail tráng gương đơn giản nhưng cũng không may rước bực vào người. Chưa nói đến màu sơn nhưng riêng khoản form móng bị bè đến tạo cầu lồi lõm khiến tay trông thô hơn cũng đủ để mất Tết nếu cứ giữ bộ nail này.

Lời khuyên khi đi làm nail cận Tết

Sau một loạt tình huống trớ trêu khi làm nail chơi Tết thì phải thừa nhận một điều là khi làm nail, nhiều khi hỏng hay không cũng là do may rủi, nhất là vào cuối năm đông khách. Có thể do tay nghề của thợ, cũng có thể do mẫu bạn thích không hợp khi lên tay của bạn thì chuyện "sai sai" vẫn xảy ra. Vậy nên khó có lời khuyên nào giúp tránh hết rủi ro mà chỉ là để giảm bớt phần nào cảm giác hụt hẫng nếu chẳng may gặp "kiếp nạn".

Thứ nhất, nếu có thể, đừng quá phá cách so với những kiểu nail bạn hay làm. Tết là lúc tiệm đông, thời gian gấp, chọn một kiểu quen tay quen mắt đôi khi lại an toàn hơn những mẫu quá nhiều chi tiết. Không phải vì mẫu cầu kỳ không đẹp, mà vì chỉ cần lệch một chút là tổng thể đã dễ "toang" ngay.

Thứ hai, khi ra tiệm, bạn hãy nói rõ mong muốn của mình nhưng cũng nên chuẩn bị sẵn tinh thần là thành phẩm có thể không giống 100% tưởng tượng. Nail lên tay mỗi người khác nhau, thêm ánh sáng, góc nhìn và cảm giác cá nhân nên có những thứ chỉ tới lúc làm xong mới thấy rõ.

Cuối cùng, bạn nên đi những tiệm nail "ruột" mà bạn thấy hợp, tay nghề của thợ khiến bạn hài lòng. Đừng quá phụ thuộc vào thợ mà hãy theo dõi và tham gia góp ý ngay trong quá trình làm để chỉnh sửa kịp thời. Với những người lâu lâu mới làm nail một lần hoặc làm lần đầu thì nên tham khảo những chỗ uy tín, tốt nhất là nghe giới thiệu từ người quen để an tâm hơn.

Nguồn: Tổng hợp