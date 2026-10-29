Người hâm mộ Disney một lần nữa được sống lại những ký ức tuổi thơ khi Selena Gomez và Demi Lovato bất ngờ tái hợp trong chiến dịch quảng bá mới của Rare Beauty đúng vào dịp Halloween. Không chỉ cùng nhau tái hiện hình ảnh hai nàng công chúa trong bộ phim Princess Protection Program đình đám năm 2009, cặp bạn thân còn khiến dân tình thích thú với loạt khoảnh khắc tinh nghịch, gợi nhớ thời cả hai còn là những cô gái tuổi teen thường xuyên quay video YouTube cùng nhau. Sau gần 17 năm, Selena và Demi nay đã trưởng thành, có sự nghiệp riêng nhưng vẫn giữ được nét thân thuộc từng khiến hàng triệu khán giả yêu mến. Đặc biệt, diện mạo của Selena Gomez khiến nhiều người bất ngờ bởi những đường nét quen thuộc dường như chẳng thay đổi quá nhiều so với thời còn đóng phim Disney.

Bức hình hút gân 7 triệu lượt xem chỉ sau chưa đầy 24h đăng tải của Selena.

Trong bộ ảnh mới, Selena và Demi cùng đội vương miện, khoác lên mình những chiếc đầm mang màu sắc gắn liền với hai nhân vật Carter Mason và Công chúa Rosalinda. Selena lựa chọn thiết kế dạ hội xanh ngọc nổi bật, phần thân váy mềm mại kết hợp những chi tiết bèo nhún, tạo cảm giác vừa lộng lẫy vừa trẻ trung. Mái tóc được tạo kiểu gọn gàng, đi cùng lớp trang điểm nhẹ nhàng giúp nữ diễn viên tôn lên làn da sáng và những đường nét thanh tú. Trong khi đó, Demi Lovato xuất hiện với chiếc váy vàng rực rỡ, mang hơi hướng công chúa cổ tích với phom dáng bồng bềnh cùng chiếc vương miện nổi bật. Sắc vàng tươi tắn càng làm nổi bật vẻ rạng rỡ, mặn mà của nữ ca sĩ.

Đáng chú ý, bức hình cả hai ngồi trên những chiếc vali xếp chồng lên nhau gợi nhắc trực tiếp đến poster quảng bá bộ phim năm xưa. Cách tạo dáng, trang phục và thần thái được làm mới vừa đủ để phù hợp với hình ảnh hiện tại, nhưng vẫn giữ lại tinh thần của hai nàng công chúa từng gắn bó với tuổi thơ của nhiều khán giả. Nếu Selena mang đến cảm giác dịu dàng, thanh lịch thì Demi lại nổi bật với vẻ tự tin, tươi tắn. Hai sắc xanh và vàng đặt cạnh nhau tạo nên tổng thể hài hòa, khiến màn tái hiện không đơn thuần là một bộ ảnh quảng cáo mà còn giống như chuyến du hành ngược thời gian.

2 ngôi sao tái hiện lại poster đình đám năm nào của Princess Protection Program.

Điều khiến người hâm mộ đặc biệt thích thú chính là diện mạo của Selena Gomez. Từng là gương mặt quen thuộc của Disney Channel với Wizards of Waverly Place, nữ tỷ phú đã bước sang một giai đoạn khác của cuộc đời, nhưng những nét đặc trưng trên gương mặt cô vẫn dễ dàng được nhận ra. Đôi mắt to, hàng lông mày đậm, khuôn miệng đầy đặn cùng vẻ đẹp ngọt ngào từng làm nên sức hút của Selena thời thiếu nữ vẫn hiện diện trong những hình ảnh mới. Dù phong cách trang điểm và cách xây dựng hình ảnh ngày nay trưởng thành, chỉn chu hơn, cô vẫn giữ được nét mềm mại, gần gũi vốn có.

So với hình ảnh Carter Mason của năm 2009, Selena hiện tại mang vẻ đẹp đằm thắm và sang trọng hơn. Chiếc đầm xanh ngọc cùng vương miện giúp cô hóa thân thành phiên bản trưởng thành của nhân vật năm nào, thay vì cố gắng sao chép nguyên vẹn tạo hình cũ. Chính sự kết hợp giữa nét đẹp quen thuộc và phong thái tự tin của một ngôi sao trưởng thành khiến màn tái xuất này trở nên đặc biệt. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ cảm giác như vừa nhìn thấy cô gái từng đồng hành cùng họ qua những bộ phim Disney ngày trước, chỉ khác rằng nàng công chúa nay đã có thương hiệu làm đẹp của riêng mình.

Bộ ảnh là một phần trong chiến dịch “Still Making Each Other Blush” của Rare Beauty, thương hiệu mỹ phẩm do Selena Gomez sáng lập. Sản phẩm được giới thiệu là bộ phấn má hồng dạng lỏng phiên bản giới hạn Delena Soft Pinch Blush Bundle, gồm hai màu yêu thích của Selena và Demi: Hope với sắc hồng mauve trầm nhẹ và Virtue mang tông đào be, đi kèm cọ tán má. Tên gọi Delena cũng là cách ghép tên Selena và Demi mà người hâm mộ sử dụng để gọi tình bạn của hai nữ nghệ sĩ.

Không dừng lại ở bộ ảnh công chúa, cả hai còn cùng thực hiện một video mang phong cách vlog đời thường, tái hiện những đoạn clip YouTube tinh nghịch từng quay khi còn ở tuổi teen. Những chi tiết tưởng chừng ngẫu hứng này khiến chiến dịch quảng cáo trở nên gần gũi, như thể khán giả đang được chứng kiến hai người bạn lâu năm gặp lại nhau sau một khoảng thời gian dài.

Màn tái hợp của Selena Gomez và Demi Lovato để quảng bá cho dòng phấn má của Rare Beauty. (Nguồn: Instagram)

Selena chia sẻ rằng việc hợp tác lần này là dịp để cô nhìn lại những trải nghiệm đặc biệt đã có cùng Demi, đồng thời trân trọng con người của cả hai ở hiện tại. Demi cũng cho biết cảm giác trên trường quay khiến cô nhớ lại những ngày hai người ngồi trong phòng ngủ, quay video và nghịch mỹ phẩm cùng nhau. Tình bạn của họ từng trải qua những giai đoạn gần gũi và xa cách, nhưng màn tái hợp lần này cho thấy cả hai vẫn có thể cùng nhau tạo nên những kỷ niệm mới.

Sau gần 17 năm kể từ Princess Protection Program, Selena Gomez và Demi Lovato đã không còn là hai cô gái tuổi teen của Disney Channel. Thế nhưng, khi cùng đội vương miện, khoác lên mình những chiếc váy công chúa và tái hiện những khoảnh khắc thân thuộc, họ vẫn khiến người hâm mộ rung động như ngày nào. Với Selena, vẻ đẹp gần như vẫn giữ nguyên những nét đặc trưng từ thời thiếu nữ càng khiến màn tái hiện trở nên đáng nhớ. Còn với Rare Beauty, đây là cách quảng bá khéo léo khi biến một sản phẩm làm đẹp thành câu chuyện về tình bạn, ký ức và sự trưởng thành.

Dòng má hồng kem signature của Rare Beauty.

Ảnh: Instagram.