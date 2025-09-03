7 sữa rửa mặt Hàn Quốc viral toàn lục địa: Sạch sâu đến từng lỗ chân lông, da mềm mịn mướt như miếng thạch!

Dù skincare routine của bạn đơn giản hay cầu kỳ thì một loại sữa rửa mặt phù hợp sẽ giúp làm sạch dịu nhẹ, hỗ trợ dưỡng chất hấp thụ tốt hơn. Và khi nói đến sữa rửa mặt, mỹ phẩm Hàn Quốc luôn được nhắc tên đầu tiên nhờ công thức hiện đại, đa dạng nhu cầu từ da dầu, da khô đến da nhạy cảm.

Dưới đây là 7 sản phẩm được biên tập viên làm đẹp và chuyên gia da liễu đánh giá cao nhất, bạn có thể tham khảo.

1. Beauty of Joseon Green Plum Refreshing Cleanser: "All-rounder" cho mọi loại da

Được đánh giá là lựa chọn số 1, em này phù hợp với tất cả loại da, từ khô, dầu cho đến nhạy cảm. Công thức chứa acid dịu nhẹ giúp cân bằng pH, làm sạch nhưng vẫn giữ ẩm, hoàn toàn không gây khô căng. Điểm cộng còn nằm ở chiết xuất mận xanh, đậu xanh và trà xanh - bộ 3 giàu chất chống oxy hoá để thanh lọc và làm dịu da hiệu quả.

Sữa rửa mặt Beauty of Joseon Green Plum Refreshin có texture dạng gel trong, tạo bọt nhẹ, rửa xong da vẫn mềm mượt và sẵn sàng cho các bước toner, serum tiếp theo. Nhìn chung, đây là kiểu sữa rửa mặt "all-rounder" đích thực, phù hợp cho mọi loại da, từ khô, dầu đến nhạy cảm mà bạn có thể gắn bó dài lâu.





Nơi mua: Beauty of Joseon

2. Anua Rice Enzyme Brightening Cleansing Powder: Công thức 2 trong 1 đỉnh nhất

Anua Rice Enzyme Brightening Cleansing Powder gây ấn tượng ngay từ kết cấu dạng bột enzyme độc đáo. Khi dùng với nước, em này hoạt động như một loại sữa rửa mặt hằng ngày, còn nếu trộn đặc hơn thì biến thành mặt nạ dịu nhẹ để làm sáng và mịn da.

Thành phần chính gồm nước gạo giúp sáng da, acid lactic tẩy da chết nhẹ nhàng và ceramide phục hồi hàng rào bảo vệ. Không hương liệu, không gây rát, sản phẩm cực kỳ thân thiện với da nhạy cảm. Chỉ cần một lượng nhỏ, da sau khi rửa đã thấy sáng hơn, đều màu và căng bóng. Thêm điểm cộng là dùng rất tiết kiệm, một lọ có thể đồng hành khá lâu.

Nơi mua: ANUA Official Store

3. Biodance Collagen Mask to Foam Cleanser: Đỉnh nhất cho da hỗn hợp

Biodance Collagen Mask to Foam Cleanser gây ấn tượng ngay từ texture độc lạ: dạng gel đàn hồi như kem chứa dịch ốc sên, khi tiếp xúc với nước sẽ nhanh chóng biến thành lớp bọt mịn bông. Cảm giác khi dùng là vừa vui tay, vừa mang lại hiệu quả làm sạch vượt trội, loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa và bã nhờn mà không làm tổn hại hàng rào da.

Bên cạnh đó, sản phẩm còn bổ sung hyaluronic acid giúp cấp ẩm, giữ da căng mướt và mềm mại sau khi rửa. Nhờ sự kết hợp này, em này trở thành lựa chọn hoàn hảo cho da hỗn hợp, kể cả những làn da nhạy cảm hay có mụn nhẹ cũng yên tâm sử dụng.

Nơi mua: Biodance

4. CosRx Low pH Good Morning Gel Cleanser: Lựa chọn kinh điển giá mềm

CosRx vốn đã quá quen mặt với dòng kem dưỡng ốc sên nhưng em sữa rửa mặt gel pH thấp này cũng là một trong những best-seller toàn cầu của hãng. Sản phẩm duy trì độ pH lý tưởng 5 - 6, giúp làm sạch bụi bẩn, dầu thừa và lớp makeup nhẹ mà không làm tổn hại hàng rào bảo vệ tự nhiên của da.

Thành phần nổi bật có tinh dầu tràm trà giúp kháng viêm, giảm mụn, đồng thời bổ sung thêm acid tự nhiên để tẩy tế bào chết dịu nhẹ, hỗ trợ làm da mịn màng và sáng khỏe hơn. Với mức giá dễ chịu, dễ tìm mua, đây là sự lựa chọn kinh điển dành cho team học sinh sinh viên hoặc những ai muốn một sản phẩm vừa lành tính vừa hiệu quả mà không lo "cháy ví".





Nơi mua: COSRX Official Store

5. Aestura Atobarrier365 Gentle pH-Balancing Foaming Cleanser: Dịu nhất cho da nhạy cảm

Với những làn da "khó chiều", thường xuyên rơi vào tình trạng kích ứng, mẩn đỏ hay dễ bị khô rát, sản phẩm này chính là giải pháp an toàn. Kết cấu em này dạng bọt xốp, mịn như mây giúp nhẹ nhàng cuốn trôi bụi bẩn, dầu thừa mà vẫn duy trì cảm giác mềm mại, không hề căng kéo sau khi rửa.

Thêm vào đó là công thức được bổ sung glycerin cấp ẩm, kết hợp cùng chiết xuất trà xanh làm dịu và hỗ trợ bảo vệ và phục hồi hàng rào da. Điểm cộng lớn là sản phẩm không hương liệu, không màu nhân tạo, mang lại trải nghiệm làm sạch lành tính tuyệt đối.





Nơi mua: AESTURA VN OFFICIAL STORE

6. Dr. Althea Green Relief Amino Gel Cleanser: Dịu nhẹ, cân bằng cho da mụn nhạy cảm

Công thức của em này tập trung vào các thành phần làm dịu và phục hồi: chiết xuất diếp cá giúp giảm sưng đỏ, trà xanh giàu chất chống oxy hóa có tác dụng kháng viêm, trong khi betaine bổ sung độ ẩm để da không bị khô căng sau khi rửa.

Với độ pH cân bằng, sản phẩm nhẹ nhàng làm sạch bụi bẩn, dầu thừa mà không gây tổn thương những nốt mụn viêm. Kết cấu gel trong, tạo bọt mịn dịu, thẩm thấu sâu vào lỗ chân lông, mang lại cảm giác sạch thoáng nhưng da vẫn duy trì được độ ẩm cần thiết. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai có da mụn, nhạy cảm đang tìm kiếm sản phẩm làm sạch lành tính, vừa hiệu quả vừa an toàn.





Nơi mua: Korean Skincare

7. Anua Heartleaf Quercetinol Pore Deep Cleansing Foam: Làm sạch sâu, "chân ái" cho da dầu

Là sản phẩm best-seller quốc dân tại Hàn, dòng sữa rửa mặt này ghi điểm nhờ khả năng làm sạch sâu lỗ chân lông, loại bỏ dầu thừa mà vẫn giữ da ẩm mịn, không gây khô căng khó chịu. Công thức nổi bật với 0.5% BHA giúp tẩy tế bào chết dịu nhẹ, kết hợp chiết xuất diếp cá làm dịu, kháng viêm và quercetinol - chất chống oxy hóa mạnh mẽ để hỗ trợ củng cố hàng rào da, ngăn ngừa lão hóa sớm.

Kết cấu dạng kem đặc, tạo bọt bông mịn, chỉ cần một lượng nhỏ đã đủ làm sạch toàn bộ khuôn mặt. Cảm giác sau khi rửa là sạch bong kin kít nhưng da không bị mất nước. Đây là lựa chọn lý tưởng cho da dầu và hỗn hợp thiên dầu thường xuyên gặp tình trạng bít tắc, bóng nhờn và cần cảm giác sạch thoáng lâu dài.





Nơi mua: ANUA Official Store

Nguồn: Glamour