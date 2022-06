7 quy tắc khi mang phụ kiện thời trang, giúp bạn tránh trở thành "tủ treo đồ di động"

Phụ kiện tuy nhỏ nhưng có vai trò quan trọng trong việc định hình nên phong cách, giúp hình ảnh của bạn thêm phần chỉn chu, sang trọng. Tuy nhiên, bạn cũng cần cân nhắc khi chọn phụ kiện nếu không muốn bản thân trở nên lòe loẹt, rối mắt như một chiếc "tủ treo đồ di động". Dưới đây là 7 lưu ý khi mang phụ kiện mà nhiều quý cô thường vô tình mắc phải, khiến hình ảnh kém đẹp đi vài phần.



1. Chỉ nên mang 2 – 3 món phụ kiện to bản

Với những món phụ kiện to bản như đồng hồ mặt to, vòng cổ đính đá cầu kỳ, vòng tay bản lớn thì bạn nên cân nhắc không mang quá nhiều. Việc mang quá nhiều phụ kiện bản to sẽ khiến hình ảnh của bạn trở nên rối mắt, không có điểm nhấn cụ thể và đương nhiên cũng kém sang đi vài phần. Bạn chỉ nên giới hạn mang 2 – 3 món phụ kiện to bản trong 1 set đồ mà thôi. Trong trường hợp không thực sự tự tin vào trình mix đồ của bản thân thì giới hạn 1 – 2 món phụ kiện sẽ là con số hợp lý giúp bạn có được hình ảnh thu hút nhất.

2. Đừng mang khăn quàng quá lớn

Một chiếc khăn quàng lớn, che kín mặt dễ khiến phần cổ trông to sụ, tạo cảm giác người mặc thiếu chỉn chu, cẩu thả khi ra đường. Thay vào đó, bạn chỉ nên dùng khăn có kích cỡ vừa phải; với những cô nàng có gu thời trang ấn tượng thì bạn có thể tận dụng luôn phần cổ bẻ đứng của áo khoác để hình ảnh thêm phần sang chảnh, phong cách.

3. Dùng set phụ kiện nhỏ

Với những món phụ kiện theo set, bạn nên tránh dùng những set có kích thước lớn, đính kết cầu kỳ. Một set phụ kiện nhỏ sẽ tạo cảm giác tinh tế, thanh tao cho chủ nhân. Còn với những set phụ kiện lớn, bạn có thể tách nhỏ, chỉ dùng 2 – 3 món cho mỗi set đồ; điều này sẽ giúp tránh cảm giác bí bức, rối mắt.

4. Tránh dùng giày – túi cùng mang màu neon

Nhiều người thường mặc định rằng giày và túi phải có cùng màu để tạo cảm giác đồng bộ. Vậy nhưng với những bộ giày – túi có tông màu neon quá nổi thì chúng sẽ gây chói mắt, lòe loẹt, thiếu tinh tế. Thay vào đó, bạn chỉ nên chọn 1 trong 2 item, giày hoặc túi có màu nổi mà thôi.

5. Nhẫn bản to không dành cho tất cả mọi người

Những chiếc nhẫn kim loại bản to dễ khiến ngón tay trông thô cứng và to bè hơn. Do đó, bạn nên cân nhắc trước khi mua những kiểu nhẫn này. Ngược lại, nhẫn bản nhỏ lại khá tinh tế, không kén dáng tay nên ai cũng có thể sử dụng được.

6. Tránh đi giày đen khi mặc đồ màu pastel

Tông màu pastel được nhiều cô nàng yêu thích vì tạo cảm giác ngọt ngào, nữ tính. Tuy nhiên về khoản giày dép bạn nên tránh chọn giày đen đi cùng trang phục pastel. Tông đen truyền thống dễ tạo cảm giác cứng nhắc, không phù hợp với màu pastel mềm mại. Thay vào đó, giày tông nâu hoặc xám, trắng sẽ phù hợp với màu pastel hơn. Quy luật này cũng có thể áp dụng tương tự với các món phụ kiện khác như túi xách, kính râm, vòng vèo…

7. Đừng diện đồng hồ với váy dạ hội

Đồng hồ vốn là món phụ kiện được nhiều người yêu thích vì sẽ giúp hình ảnh thêm phần chỉn chu, thanh lịch. Vậy nhưng bạn không nên diện đồng hồ với váy dạ hội. Những mẫu váy dạ hội vốn gợi cảm, lộng lẫy và đầy nữ tính; trong khi đó đồng hồ kim loại lại có phần lạnh lùng, mạnh mẽ; sự kết hợp này không thực sự ưng mắt chút nào. Thay vào đó, khi diện đồng hồ, bạn nên diện cùng những bộ cánh năng động, trẻ trung thì sẽ phù hợp hơn.

https://afamily.vn/7-quy-tac-khi-mang-phu-kien-thoi-trang-giup-ban-tranh-tro-thanh-tu-treo-do-di-dong-20220627170122438.chn