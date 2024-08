7 món trang sức xa xỉ nhất trong lịch sử điện ảnh, số 4 cực đặc biệt

Rất nhiều bộ phim của Hollywood để lại ấn tượng bởi những món trang sức hào nhoáng, cuốn hút và khiến cho khán giả tò mò về nguồn gốc cũng như thông tin bên lề của thương hiệu. Một số thiết kế trang sức mang giá trị khủng còn trở thành biểu tượng khi được các diễn viên đeo trên màn ảnh rộng.

1. Kim cương "Moon of Baroda" trong phim Gentlemen Prefer Blondes

Trong bộ phim Gentlemen Prefer Blondes được ra mắt năm 1953, đại minh tinh Marilyn Monroe đã có màn xuất hiện vô cùng lộng lẫy và yêu kiều trong chiếc váy hồng khi hát ca khúc bất hủ gắn liền với tên tuổi của bà: Diamond are girl's best friend.

Hình ảnh này đã đi vào lịch sử điện ảnh và trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Hollywood.

Tuy nhiên, ngoài bộ váy hồng cùng bộ trang sức lấp lánh đến từ Harry Winston, cố minh tinh còn diện một viên kim cương huyền thoại có tên "Moon of Baroda". Viên kim cương có hình quả lê nặng 24 carat mang một lịch sử lâu đời khi nó từng được sở hữu bởi những nhân vật nổi tiếng như nữ hoàng Pháp - Marie Antoinette, hay nữ quân vương duy nhất của nước Áo - Maria Theresa.

Viên kim cương này có giá trị ước tính lên tới 4 triệu USD (khoảng hơn 100 tỉ đồng).

2. Viên kim cương vàng "trấn bảo" của Tiffany & Co. trong phim Dead on the Nile



Trong bộ phim trinh thám Death on the Nile (Án mạng sông Nin), nữ diễn viên Gal Gadot ghi điểm tuyệt đối khi xuất hiện với chiếc vòng cổ kim cương vàng tuyệt đẹp đến từ Tiffany & Co.. Tuy nhiên, chiếc vòng mà mỹ nhân này diện chỉ là một bản sao được làm lại từ nguyên mẫu trang sức Lady Gaga đã diện tại lễ trao giải Oscar năm 2019.

Bản gốc của chiếc vòng cổ này được thiết kế tinh xảo với phần dây làm từ vàng trắng và kim cương tự nhiên cùng với điểm nhấn chính là viên "Tiffany Yellow Diamond" trị giá 30 triệu đô (750 tỉ đồng). Viên kim cương vàng kia chính là báu vật được mệnh danh là "trấn bảo" của Tiffany & Co. Nó mang dáng cushion, nặng 128,54 carat và có 82 mặt cắt.

Trên thế giới mới chỉ có 4 người duy nhất được diện "hàng auth" của viên kim cương này: Mary Whitehouse, Audrey Helpburn, Lady Gaga và Beyoncé

3. Vòng cổ "Toussaint" trứ danh của Cartier trong phim Ocean's 8



Năm 2018, bộ phim Ocean's 8 ra mắt và gây được sự chú ý không chỉ với những người yêu điện ảnh mà còn với nhiều tín đồ thời trang. Bên cạnh dàn cast khủng, bối cảnh xoay quanh sự kiện Met Gala, loạt váy áo sang trọng còn có sự xuất hiện của chiếc vòng cổ "Toussaint" trứ danh của Cartier khiến nhiều người thích thú.

Anne Hathaway diện mẫu vòng bản sao của Toussaint trong Ocean's 8.

Chiếc vòng cổ mang tên Jeanne Toussaint có giá trị 150 triệu USD (3,7 nghìn tỉ đồng) và được Jacques Cartier tạo ra vào năm 1931. Hiện nay, mẫu trang sức này đã không còn tồn tại nên chiếc vòng mà khán giả nhìn thấy trên màn ảnh rộng thực chất chỉ là một bản sao được các nghệ nhân ở Cartier làm ra.

Tuy không phải bản gốc nhưng chiếc vòng Anne Hathaway đeo trong bộ phim vẫn được thực hiện đầy tinh xảo bằng kim cương nhân tạo và vàng trắng.

Các thợ kim hoàn của Cartier đã phải lao động miệt mài trong suốt hơn tám tuần để làm nên sợi dây chuyền cân đối, chính xác từ những chi tiết nhỏ nhất. Kích thước của chiếc vòng cũng đã được điều chỉnh nhỏ hơn so với nguyên gốc để phù hợp với tỉ lệ cơ thể của nữ diễn viên.

4. Vòng cổ "Heart of the ocean" trong phim Titanic

Chiếc vòng cổ kim cương xanh cỡ lớn trên cổ Kate Winslet trong bộ phim Titanic là một trong những món đồ trang sức nổi tiếng nhất trong lịch sử điện ảnh. Chiếc vòng này được chế tác từ hàng loạt kim cương nhân tạo cùng vàng 18K. Được mệnh danh là "Trái tim của đại dương", mẫu trang sức này có điểm nhấn một viên kim cương màu xanh được cắt gọt tỉ mỉ thành hình trái tim lấy cảm hứng từ viên kim cương Hope nổi tiếng.

Nàng Rose và chiếc vòng "trái tim đại dương" trong Titanic.

Viên kim cương Hope nặng 45,54 carat - nguyên mẫu của "Heart of the ocean" là một báu vật huyền thoại trong lịch sử nhân loại. Tuy mang vẻ đẹp đầy mê hoặc, nhưng viên kim cương này được cho là mang lời nguyền chết chóc khi bất kì ai từng sở hữu nó đều có kết cục bi thảm. Giá trị của viên kim cương này lên đến 300 triệu USD (7,5 nghìn tỷ đồng).

Người cuối cùng sở hữu báu vật này là huyền thoại chế tác kim hoàn Harry Winston, ông đã tặng nó cho bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa kỳ vào năm 1958.

5. Vòng cổ của Nicole Kidman trong phim Moulin Rouge



Đây là một trong những món trang sức hiếm hoi làm từ kim cương thật từng xuất hiện trên màn ảnh rộng. Theo thông tin của đoàn làm phim chia sẻ, đạo diễn muốn chiếc vòng cổ này khi lên hình ảnh có được độ sáng và sắc nét như kim cương thật. Tuy nhiên, vào thời điểm 24 năm trước, chưa có công nghệ nào có thể tạo ra một viên kim cương nhân tạo mà giữ được độ nước sáng và trong như kim cương thật. Và thế là đạo diễn Baz Luhrmann đã nhờ đến nhà chế tác kim hoàn người Úc Stefano Canturi thiết kế chiếc vòng này từ chính những viên kim cương tự nhiên.

Mẫu trang sức nặng 426 gram được chế tác từ vàng trắng 18K và được nạm 1308 viên kim cương. Thiết kế này có giá trị khoảng 3 triệu USD (75 tỉ đồng).

6. Vòng cổ "Camelia Poudré" trong phim Anna Karenina



Năm 2012, bộ phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Anna Karenina được ra mắt. Nữ chính Keira Knightley đã diện một món trang sức nổi bật đến từ Chanel trong bộ phim này.

Thiết kế vòng cổ "Camelia Poudré" của Chanel.

Nhà mốt nước Pháp đã tạo ra một bộ sưu tập đặc biệt cho bộ phim, trong đó có chiếc vòng cổ kim cương Camelia Poudré với thiết kế xếp tầng cùng hai bông hoa trà là điểm nhấn chính. Cùng với sự quyến rũ và khả năng diễn xuất không thể bắt chước của Keira, món trang sức này đã trở thành một biểu tượng trong lịch sử điện ảnh. Chiếc vòng có giá trị lên đến 3 triệu USD (75 tỉ đồng).

7. Vương miện "Savoy" của Tifany & Co. trong phim The Great Gatsby

Lấy bối cảnh từ sự xa hoa, hào nhoáng của thập niên 1920 và phong cách Art Deco, Tiffany & Co, đã thiết kế những mẫu trang sức cho bộ phim nổi tiếng này. Một trong số những món đồ mang tính biểu tượng nhất của The Great Gatsby là chiếc vương miện Savoy bằng kim cương và ngọc trai nuôi cấy có giá trị khoảng 300 nghìn USD (7,5 tỉ đồng) do nữ chính Carey Mulligan diện.