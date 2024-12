Nếu chị em đang tìm kiếm một sản phẩm dưỡng ẩm tốt mà giá cả vẫn "hạt dẻ" thì có thể tham khảo ngay top 7 kem dưỡng ẩm bán chạy nhất Olive Young 2024, được gái Hàn tôn vinh "đỉnh nóc, kịch trần" này. Đảm bảo toàn item "ngon - bổ - rẻ" cho làn da nàng "ngậm nước" mà giá chưa đến 300K thôi đấy.

1. Aestura Atobarrier 365 Cream

Mở đầu phải là em kem dưỡng Aestura Atobarrier 365 Cream - top 1 kem dưỡng "ngon" nhất Olive Young 2024. Em này có thành phần là Ceramide, Niacinamide và chiết xuất rau má nên không chỉ cấp nước tức thì, dưỡng ẩm sâu mà còn giúp xây dựng hàng rào bảo vệ da mạnh mẽ.

Chất kem đặc nhưng dễ thẩm thấu, giúp da mềm mịn mà không cảm thấy bết dính, rất thích hợp để sử dụng hàng ngày, kể cả những ngày đông buốt lạnh. Với mức giá loanh quanh 300k, đây là một sản phẩm vô cùng kinh tế mà vẫn hiệu quả, giúp làn da luôn khỏe mạnh, rạng rỡ quanh năm.





Gợi ý shopping: AESTURA VN OFFICIAL STORE - Giá: 334.000đ

2. Torriden Dive-in Soothing Cream

Torriden là 1 trong những cái tên cực kỳ hot trong năm qua đối với các tín đồ làm đẹp. Bên cạnh serum, mặt nạ thì em kem dưỡng Dive-in Soothing Cream cũng được chị em săn lùng, nhận định đây chính là cứu tinh cho làn da khô ráp.

Với công thức 5 loại Hyaluronic Acid, kem dưỡng Torriden giúp cung cấp độ ẩm tận sâu trong từng tế bào da. Thành phần chiết xuất thực vật như cây lưu ly, hoa thanh cúc, hoa oải hương, hoa cúc La Mã... đến Panthenol không chỉ dưỡng ẩm mà còn làm dịu da, giảm tình trạng mẩn đỏ hiệu quả. Chất kem mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh mà không gây bết dính, cực kỳ phù hợp để sử dụng cả ngày lẫn đêm.

Gợi ý shopping: VN_Torriden Official Store- Giá: 316.000đ

3. Cetaphil Moisturizing Cream

Đây là sản phẩm "quốc dân" với bảng thành phần lành tính như Glycerin giúp giữ nước, Stearate và Tocopheryl Acetate chống lão hóa, Propylene Glycol hỗ trợ làm mềm mịn da. Không chứa cồn, Paraben hay hương liệu, kem dưỡng Cetaphil Moisturizing Cream phù hợp với cả da nhạy cảm và trẻ em.

Điểm hay ho là chất kem dày mịn, thoa một lớp là bạn sẽ cảm nhận ngay sự "ngậm nước" của làn da. Dùng ban đêm là hợp lý nhất vì dưỡng sâu, giúp chị em thức dậy với làn da ẩm mịn như "baby skin". Hơn nữa, em này còn được bác sĩ da liễu khuyên dùng cho cả da mặt và cơ thể – tiện dụng và kinh tế vô cùng.

Gợi ý shopping: Cetaphil Official Store - Giá: 180.000đ

4. COSRX Advanced Snail 92 All in One Cream

Chỉ hơn 300k mà kem dưỡng này lại chứa đến 92% dịch nhầy ốc sên – thành phần vàng trong làng phục hồi da! COSRX Advanced Snail 92 All in One Cream đúng chuẩn là "bảo bối" giúp cấp ẩm sâu, làm dịu da và cải thiện các vết thâm mụn hiệu quả. Chất kem mỏng nhẹ như sương, thấm nhanh mà không hề gây bết dín, chẳng trách được các gái đẹp lựa chọn làm người bạn đồng hành hoàn hảo cho mùa đông hanh khô.

Ưu điểm lớn của em này chính là khả năng tái tạo, giúp da trở nên căng bóng, mịn màng, đúng chuẩn "glass skin" mà ai cũng mơ ước. Dù bạn là team da khô, da tổn thương hay da "dễ dỗi" thì sản phẩm này cũng đều chiều chuộng cực kỳ.





Gợi ý shopping: COSRX Official Store - Giá: 344.000đ

5. Some By Mi AHA-BHA-PHA 30 Days Miracle Cream

Đúng như tên gọi, Some By Mi AHA-BHA-PHA 30 Days Miracle Cream không chỉ dưỡng ẩm đơn thuần mà còn làm sạch, tái tạo và cải thiện toàn diện chỉ trong 30 ngày. Với bộ ba AHA-BHA-PHA quyền năng, kem giúp loại bỏ tế bào chết nhẹ nhàng, làm sạch lỗ chân lông và cân bằng dầu thừa. Điểm nhấn đặc biệt là chiết xuất rau má và tràm trà làm dịu da mụn và giảm kích ứng tức thì.

Chất kem mỏng nhẹ, không gây nhờn rít, thoa lên da mát rượi như một lớp màng bảo vệ. Nếu bạn đang vật lộn với làn da khô rát vào mùa đông, mụn ẩn hay da không đều màu, em này chính là "cứu tinh" xuất sắc. Với giá chỉ dưới 300k, đây là lựa chọn đáng đầu tư cho làn da đẹp chuẩn Hàn.

Gợi ý shopping: Some By Mi Official Store- Giá: 264.775đ

6. Goodal Green Tangerine Vita C Cream

Là một sản phẩm dưỡng da và cấp ẩm sâu nổi bật với khả năng cung cấp vitamin C tự nhiên cho da sáng và đều màu. Với chiết xuất từ quýt xanh, em này không chỉ giàu vitamin C mà còn chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường, đồng thời tăng cường sản xuất collagen, cải thiện độ đàn hồi và làm mờ các vết thâm nám.

Goodal Green Tangerine Vita C Cream có kết cấu kem mỏng nhẹ, dễ thấm, không gây nhờn rít, lý tưởng cho mọi loại da. Với mức giá hợp lý dưới 300k, chị em có thể tham khảo em này để bổ sung vào chu trình dưỡng da hàng ngày, giúp da khỏe mạnh và tươi trẻ hơn kể cả trong tiết trời hanh khô, khó chịu.

Gợi ý shopping: CLIO COSMETICS OFFICIAL - Giá: 351.200đ

7. Round Lab 1025 Dokdo Cream

Round Lab 1025 Dokdo Cream là một "ngôi sao sáng" trong phân khúc kem dưỡng giá rẻ. Được chiết xuất từ nước biển sâu đảo Ulleung, kem không chỉ cấp ẩm mà còn cung cấp khoáng chất thiết yếu cho làn da khỏe mạnh. Thành phần Betaine tự nhiên và dầu thực vật giúp nuôi dưỡng làn da mềm mại, mịn màng.

Sản phẩm không chứa hương liệu, Paraben nên cực kỳ an toàn cho da nhạy cảm. Đơn giản nhưng hiệu quả, "cứu cánh" lý tưởng vào mùa đông là đây chứ đâu!

Gợi ý shopping: Round Lab Official Store - Giá: 436.000đ