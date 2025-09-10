7 kem chống nắng Nhật viral châu Á: Chất lượng đỉnh ơi là đỉnh, nguyện seeding cả đời!

"Điểm đặc biệt của kem chống nắng Nhật là công thức hướng tới việc hòa hợp với làn da. Sản phẩm không chỉ chống nắng mà còn dưỡng ẩm, nuôi dưỡng và bảo vệ lâu dài. Trong triết lý làm đẹp của Nhật, từng bước chăm sóc đều có chủ đích", chuyên gia làm đẹp Kyoko Getz - Giám đốc Đào tạo của Shiko Beauty chia sẻ. Kem chống nắng Nhật từ lâu đã nổi tiếng vì kết cấu nhẹ tênh như sữa dưỡng, vừa cấp ẩm, vừa bảo vệ da mà không để lại cảm giác nặng mặt. Lý do là bởi các hãng mỹ phẩm Nhật luôn chú trọng đến trải nghiệm là phải thoải mái ngay cả trong mùa hè nóng ẩm.

Dưới đây là 7 sản phẩm kem chống nắng Nhật được chuyên gia và makeup artist tại Tokyo khuyên dùng, phù hợp cho từng loại da và nhu cầu.

1. Toàn diện nhất: Bioré UV Aqua Rich Watery Essence

- Điểm mạnh: Kết cấu siêu nhẹ, cấp ẩm tốt, không gây bí da, không để lại vệt trắng.

- Phù hợp: Mọi loại da, kể cả da nhạy cảm.

Là kem chống nắng drugstore quốc dân, cực hot toàn châu Á, Bioré UV Aqua Rich luôn nằm trong list "must-buy" của khách du lịch. Em này có kết cấu dạng essence trong suốt, thấm nhanh, có chứa hyaluronic acid giúp da "ngậm" nước mà vẫn ráo mịn. Điểm cộng lớn là cực kỳ hợp khi dùng dưới lớp makeup vì không gây bết dính hay vón cục.

Jenifer Calle, biên tập viên của Glamour chia sẻ: "Tôi thường dùng sản phẩm này cho mặt, cổ và cả tay khi chạy bộ. Sản phẩm bảo vệ tốt với SPF50 nhưng lại nhẹ như không để lại làn da bóng khỏe tự nhiên mà không hề nặng mặt".

2. Đỉnh nhất cho da khô: Anessa Perfect UV Skincare Milk

- Điểm mạnh: Kết cấu sữa siêu mỏng nhẹ nhưng giữ ẩm lâu, chống trôi mồ hôi.

- Phù hợp: Da thường đến da khô.

Anessa từ lâu đã được mệnh danh là "ông vua kem chống nắng" với vị trí top 1 ở Nhật. Phiên bản Skincare Milk có thêm chiết xuất trà xanh, vitamin E và glycerin để giữ da mềm mượt. Với SPF50+ PA++++, sản phẩm chống nắng bền bỉ, đặc biệt là trong điều kiện nóng ẩm.

Makeup artist Miki Ishida tại Tokyo nhận xét: "Kết cấu của sản phẩm lỏng, mướt, dễ tán và bám tốt ngay cả khi da ra mồ hôi. Tôi thích vì em này còn có thể đóng vai trò như lớp lót makeup".

3. Đỉnh nhất cho da "glow": Clé de Peau Beauté UV Protective Cream

- Điểm mạnh: Kết cấu kem sang trọng, giàu dưỡng, cho hiệu ứng da căng bóng.

- Phù hợp: Da khô, da trưởng thành, dùng vào mùa lạnh.

Là "nữ hoàng" trong giới mỹ phẩm cao cấp Nhật, Clé de Peau mang đến trải nghiệm dưỡng da và chống nắng 2 trong 1. Công thức của em này chứa chiết xuất thực vật Nhật Bản (tía tô, bạc hà…) giúp cấp ẩm sâu, đồng thời làm da mịn màng như có lớp cushion tự nhiên. Điểm đặc biệt là thành phần chứa ngọc trai biển tạo hiệu ứng da "glow" nhẹ nhàng, căn mịn sáng khỏe chứ không bóng dầu. Nhìn chung, đây là lựa chọn hoàn hảo cho ai thích makeup nền mỏng nhẹ, sang xịn.

4. Đỉnh nhất để làm nền cho lớp trang điểm: Canmake Mermaid Skin Gel UV

- Điểm mạnh: Có bản trong suốt và các bản chỉnh sắc tố da (mint, tím…), vừa chống nắng vừa làm kem lót.

- Phù hợp: Da thường, da ít khuyết điểm, người thích makeup tự nhiên.

Canmake vốn nổi tiếng là thương hiệu drugstore chuyên makeup nên kem chống nắng của hãng cũng tối ưu cho việc làm nền. Canmake Mermaid Skin Gel UV được hội mêm làm đẹp yêu thích bởi kết cấu gel mỏng nhẹ, dễ tán, lại có thêm chức năng cấp ẩm nhờ sodium hyaluronate và hoa anh thảo dầu.

5. Kem chống nắng dạng thỏi đỉnh nhất: Shiseido Clear Sunscreen Stick

- Điểm mạnh: Dạng thỏi tiện lợi, dễ thoa lại trong ngày, không để lại vệt trắng.

- Phù hợp: Mọi loại da, đặc biệt khi cần dặm lại lớp chống nắng.

Shiseido Clear Sunscreen Stick SPF50+ là lựa chọn gọn nhẹ nhưng siêu xịn cho những ai hay cần thoa lại kem chống nắng trong ngày. Với khả năng chống trôi đến 80 phút, thỏi kem này dễ dàng dùng trực tiếp lên da hoặc trên lớp makeup mà không hề làm xê dịch nền, bạn cũng không cần ngại việc phải chạm tay lên mặt nếu tay không sạch.

Điểm cộng lớn nằm ở kết cấu trong suốt, lướt mượt trên da, tạo lớp finish matte mềm mại mà không nhờn dính. Ngay cả vùng khó như cánh mũi hay quanh mắt cũng được che phủ gọn ghẽ. Nhờ vậy, sản phẩm đặc biệt phù hợp cho cả da dầu lẫn da tối màu mà không lo vệt trắng hay bết dính khó chịu.





6. Đỉnh nhất cho da dễ lên mụn: Tatcha The Silk Sunscreen

- Điểm mạnh: Dạng sữa mịn, cân bằng dầu nhờn.

- Phù hợp: Da dầu mụn, da hỗn hợp, da nhạy cảm.

Tatcha The Silk Sunscreen SPF50 là phiên bản nâng cấp từ dòng Silken Sunscreen đình đám, nay "thân thiện" hơn với cả da mụn lẫn da nhạy cảm. Nhờ thành phần niacinamide, sản phẩm không chỉ hỗ trợ kiểm soát dầu vùng chữ T mà còn giúp cải thiện bề mặt da, cho cảm giác mịn màng và cân bằng hơn.

Theo biên tập viên Glamour Talia Abbas, kết cấu của sản phẩm “nhẹ như kem dưỡng ẩm có màu”, tạo lớp nền glowy tự nhiên mà không hề nặng mặt. Đặc biệt, công thức oil-free và non-comedogenic đảm bảo không gây bí tắc lỗ chân lông là một điểm cộng lớn cho những ai có làn da dễ nổi mụn.





7. Đỉnh nhất cho da dầu: Sekkisei Herbal UV Defense Gel

- Điểm mạnh: Dạng gel nước, thấm nhanh, không nhờn dính, có chiết xuất thảo mộc.

- Phù hợp: Da dầu, da hỗn hợp, dùng hằng ngày.

Sekkisei Herbal UV Defense Gel là đại diện tiêu biểu của dòng Sekkisei vốn nổi tiếng với các chiết xuất thảo dược truyền thống Nhật như ý dĩ, cam thảo và nha đam. Không chỉ làm tốt nhiệm vụ chống nắng, em này còn làm dịu và hỗ trợ làm sáng da, mang lại cảm giác vừa được chăm sóc vừa được bảo vệ.

Theo chuyên gia Kyoko Getz, điểm cuốn hút nhất của sản phẩm chính là kết cấu gel mỏng nhẹ như nước, thấm nhanh, không để lại vệt trắng. Sau khi thoa, làn da có hiệu ứng glow trong trẻo, tự nhiên, đúng chuẩn vẻ đẹp tối giản nhưng tinh tế của mỹ phẩm Nhật.

Nguồn: Glamour