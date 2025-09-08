7 giây làm rõ tin đồn Chu Thanh Huyền và Doãn Hải My "bằng mặt không bằng lòng"

Hôm qua 6/9, nhân ngày Rằm tháng 7, gia đình của hội cầu thủ bạn thân nổi tiếng gồm Quang Hải - Văn Hậu - Đức Chinh đã có dịp tụ tập quây quần bên nhau. Đây là nhóm cầu thủ gắn bó từ những ngày đầu lên tuyển, cùng nhau đi qua nhiều trận đấu lớn nhỏ, cùng nổi lên từ U23 Việt Nam ở Thường Châu, Trung Quốc rồi từ đó gặt hái không ít thành công. Tình bạn khăng khít ấy vẫn được duy trì đến hiện tại, ngay cả khi cả 3 đã yên bề gia thất.

Điều trùng hợp là sau khi lần lượt kết hôn với những nàng WAG xinh đẹp, cả ba cặp đôi đều đón con trai đầu lòng trong năm 2025. Ba nhóc tỳ "Rồng con" gồm Lido (con Nguyễn Quang Hải - Chu Thanh Huyền), Lúa (con Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My) và Phin (con Hà Đức Chinh - Mai Hà Trang) nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ. Hình ảnh bộ ba hot kids làng bóng đá hội tụ và cùng nhau vui đùa nhanh chóng khiến netizen rần rần thả tim vì quá dễ thương. Nhiều người còn cảm thán vì thời gian trôi qua quá nhanh khi hội cầu thủ bạn thân U23 Việt Nam được triệu người theo đuổi ngày nào nay đều đã là bố bỉm sữa của những nhóc tỳ dễ thương.

Đặc biệt, trong đoạn video được Chu Thanh Huyền đăng tải, chỉ vỏn vẹn 7 giây cũng đủ để "đập tan" tin đồn bất hoà giữa cô và Doãn Hải My. Cụ thể, vợ Quang Hải âu yếm và được con trai Doãn Hải My thơm má tình cảm. Ở một khoảnh khắc khác, Doãn Hải My lại thoải mái trò chuyện cùng cậu bé Lido nhà Chu Thanh Huyền. Không khí vui vẻ và sự xuất hiện ngày càng thường xuyên của Doãn Hải My trên trang cá nhân của Chu Thanh Huyền đã xoá đi tin đồn hai nàng hot WAG "bằng mặt không bằng lòng".

Chu Thanh Huyền và Doãn Hải My cùng Mai Hà Trang đưa ba cậu con trai tụ tập cùng nhau, cực kì thân thiết, vui vẻ

Bên cạnh khoảnh khắc tình cảm, nhan sắc của hai nàng WAG cũng khiến dân tình xuýt xoa. Chu Thanh Huyền nổi bật với gương mặt xinh đẹp ngọt ngào, làn da trắng mịn cùng nụ cười rạng rỡ chuẩn "gái một con trông mòn con mắt". Trong khi đó, Doãn Hải My lại ghi điểm bởi vẻ đẹp thanh thuần, đường nét nhẹ nhàng và phong thái dịu dàng đậm chất tiểu thư Hà thành. Đặt cạnh nhau, cả hai toát lên thần thái rạng rỡ của những bà mẹ trẻ hạnh phúc, tràn đầy năng lượng.

Sự tự nhiên, gần gũi và vui vẻ giữa hai bà mẹ bỉm đã khẳng định rằng những lời đồn "bằng mặt không bằng lòng" chỉ là suy đoán vô căn cứ của cư dân mạng. Netizen vì thế càng thêm thích thú, vừa khen ngợi độ đáng yêu của ba bé Rồng, vừa yên tâm khi thấy tình chị em WAG vẫn vô cùng bền chặt.

Ba hot kids làng bóng đá tề tựu khiến netizen cảm thán: Thời gian trôi quá quá nhanh!

Có thể nói, chỉ cần vài giây ngắn ngủi nhưng đủ để chứng minh: Chu Thanh Huyền và Doãn Hải My vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết, gắn bó, đúng như cách mà hội cầu thủ Quang Hải - Văn Hậu - Đức Chinh duy trì tình bạn đẹp suốt nhiều năm qua.

Chu Thanh Huyền và Doãn Hải My ngày càng thân thiết

Dù cả hai từng dính tin đồn không thân thiết