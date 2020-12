7 chai nước hoa dành riêng cho mùa Đông: Ngọt ngào, ấm áp và lưu hương cực kỳ ổn

Ai đó đã từng nói: "Con người rồi cũng sẽ rời xa, chỉ có mùi hương vẫn mãi quyến luyến". Cho đến giờ, câu nói này vẫn chứng minh được độ chính xác, bởi ai cũng muốn tìm cho bản thân một mùi hương đặc trưng. Đến nỗi chỉ cần ngửi mùi hương, người đối diện không cần nhìn cũng biết đó là ai.



Về hương thơm, mỗi người đều có những sở thích khác nhau và phân loại theo từng mùa. Nếu bạn thích những nốt hương ngọt ngào, ấm áp và đang đi tìm "hương thơm chân ái" của bản thân, bài viết dưới đây sẽ gợi ý đến 7 chai nước hoa dành riêng cho mùa Đông. Đảm bảo chiều ý hội chị em cho mà xem!

Armaf - Club de Nuit (Khoảng 1.400.000 VNĐ/105ml)

Ấn tượng ban đầu của Armaf Club De Nuit là làn hương dịu nhẹ của Cam Bergamot cộng thêm một chút thoáng đãng từ Bưởi, Đào và Cam truyền thống, mang tới âm hưởng tươi mới, thơm ngát của mùa xuân xuyên suốt các tầng hương. Sự chuyển hương giữa các tầng nhẹ nhàng đến mức bạn khó thể nhận ra nếu không theo sát nó. Đó chính là sự nhẹ nhàng của hoa Phong lữ được tỉ mỉ gấp chung ngay ngắn với hương Vải và hoa Nhài. Nhưng sự nhẹ nhàng ấy lại quyến rũ, yêu kiều khó thể rời đi bằng hương hoa Hồng ở cuối cùng.

(Nguồn: Internet)

Amaf Club de Nuit mở ra một bức tranh mùa xuân, mà ở đó, một cô gái yêu kiều, dịu dàng dạo chơi trong khu vườn xanh mướt và tự do. Tại sao ư? Bởi ngoài hương hoa và trái cây ngọt ngào, mùi thơm của Cỏ hương bài, Xạ hương, Hoắc hương và Hương vanilla cũng trở thành điểm nhấn không thể thiếu.

Hương đặc trưng

- Hương đầu: Cam Bergamot, Bưởi, Đào, Cam

- Hương giữa: Hoa Phong lữ, hoa Nhài, Vải, hoa Hồng

- Hương cuối: Xạ hương, Hoắc hương, Vanilla, Cỏ hương bài

Burberry London - Women (Khoảng 1.700.000 VNĐ/100ml)

Burberry London for Women mang trong mình mùi hương đặc trưng của thành phố London, nhiệt huyết của tuổi trẻ đương thời và lặng lẽ của những lâu đài ngàn năm. Burberry London for Women chứa đựng hương hoa theo phong cách cổ điển, mát mẻ, sắc nét, sạch sẽ và có sự nồng nhiệt của Xạ hương.

(Nguồn: Internet)

Cô nàng Burberry London dịu dàng, thanh lịch và trẻ trung với hương hoa Nhài làm chủ đạo, cùng với hoa Kim ngân và hoa Mẫu đơn, hương thơm của sự cuốn hút và nữ tính được tôn vinh một cách tinh tế. Burberry London for Women không phải là một chai nước hoa dành cho tất cả mọi người, bởi những cô nàng nhút nhát sẽ cảm thấy ái ngại khi có quá nhiều sự quan tâm bất ngờ hướng tới mình khi mặc Burberry London lên người.

Hương đặc trưng

- Hương Đầu: hoa Hồng, hoa Kim ngân, Quýt

- Hương giữa: hoa Nhài, hoa Mẫu đơn, hoa Tiare

- Hương cuối: Xạ hương, gỗ Đàn hương

Carolina Herrera - 212 Sexy (Khoảng 1.700.000 VNĐ/100ml)

212 Sexy thừa hưởng sự tươi mát từ phiên bản 212 gốc, với lớp hương đầu được chiết xuất từ Cam Chanh được điểm xuyết thêm với hương ấm nồng của hương Hồ tiêu hồng và sự kích thích của hương Cam bergamot.

(Nguồn: Internet)

Cứ như thế mùi hương đặc biệt của 212 Sexy được tô điểm thêm với hương hoa Dành dành và hoa Phong lữ trong lớp hương giữa. Cuối cùng tất cả điều tinh túy nhất của dòng sản phẩm này được giữ lại bởi lớp hương cuối ấm áp và sâu lắng, nơi dành cho hương thơm ngọt của Kẹo bông gòn với Vani hấp dẫn phát huy công dụng của chúng cùng một chút hòa trộn với gỗ Đàn hương và Xạ hương e ấp sự gợi cảm mà bí ẩn. 212 Sexy có thể được xem là một vũ khí bí mật độc đáo của tất cả các bạn nữ ưa chuộng sự tự tin, sôi động.

Hương đặc trưng

- Hương đầu: Hồng tiêu, Quýt hồng, Cam Bergamot

- Hương giữa: hoa Sơn chi, Thiên trúc quỳ, kẹo Bông gòn, Hương của hoa

- Hương cuối: Xạ hương, Vani, gỗ Đàn hương

Narciso Rodriguez - For Her (Khoảng 2.500.000 VNĐ/100ml)

Narciso Rodriguez for Her Eau de Parfum, ra mắt vào năm 2006 và luôn nằm trong top đầu danh sách những chai nước hoa bán chạy nhất của nhà Narciso cho đến tận bây giờ. Narciso Rodriguez - For Her mở đầu bằng sự tươi mới của Trái đào, phảng phất hương thơm đầy hấp dẫn của hoa Hồng. Chưa dừng lại ở đó, Narciso Rodriguez for Her sẽ khiến mọi cô gái phải bất ngờ với sự kết hợp của Xạ hương và Hổ phách.

(Nguồn: Internet)

Tất cả tạo nên một mùi hương "cuốn hút vô điều kiện". Sự quyến rũ của Xạ hương lan tỏa dần tới hương cuối, cùng sự giao thoa của gỗ Đàn hương, sẽ khơi gợi sự gần gũi trước khi kết thúc bằng cây Hoắc hương. Narciso Rodriguez for Her - một làn hương không sến, dành cho những cô gái yêu thích sự ngọt ngào nhưng vẫn cá tính và trẻ trung.

Hương đặc trưng

- Hương đầu: hoa Hồng, Đào

- Hương giữa: Xạ hương, Hổ phách

- Hương cuối: gỗ Đàn hương, cây Hoắc hương

Chlóe - Chloe EDP (Khoảng 1.650.000 VNĐ/100ml)

Chloé khơi dậy mùi hương thuần khiết trong trẻo nhưng đằm thắm, quyến rũ lạ lùng, đại diện cho hình ảnh người phụ nữ hiện đại tự tin, cá tính nhưng ẩn sâu trong tâm hồn là sự dịu dàng, gợi cảm. Chloe EDP bật mở trong giai điệu hoa cỏ êm dịu đến từ chiết xuất hoa Mẫu đơn, Vải và Lan Nam Phi của mùa xuân.

(Nguồn: Internet)

Nhưng đừng tưởng bở, vì "cô gái" Chloe sẽ tiếp tục dẫn dắt khoang mũi của bạn đắm chìm trong hương vị phóng khoáng đầy gọi mời của hoa Hồng. Sau cùng là sự ấm áp đan xen của Hổ phách và Tuyết tùng. Đây là dòng nước hoa hết sức linh hoạt với chủ đích sản xuất cho nhu cầu sử dụng hằng ngày hơn là trở thành hương thơm mang tính đại diện cho bất kỳ ai.

Hương đặc trưng

- Hương đầu: hoa Mẫu đơn, hoa Lan Nam Phi, Vải

- Hương giữa: hoa Linh lan thung lũng, hoa Hồng, hoa Mộc lan

- Hương cuối: Hổ phách, gỗ Tuyết tùng Virginia

Versace - Bright Crystal (Khoảng 1.800.000 VNĐ/90ml)

Một trong những thiết kế "nữ tính" nhất của Versace, nhưng Versace Bright Crystal không chỉ đẹp về thiết kế, mà nó còn đẹp về mùi hương. Bạn sẽ dễ dàng bị hấp dẫn bởi hương thơm của trái Yuzu và quả Lựu tươi được tắm trong một dòng nước mát lạnh. Hương hoa Sen, hoa Mộc lan và một chút hoa Mẫu đơn mang lại cho bạn cảm giác ngọt ngào rõ ràng hơn sau khi lớp hương đầu bay đi. Kết thúc bằng hương Gỗ rất tròn trịa pha lẫn một ít Xạ hương.

(Nguồn: Internet)

Versace Bright Crystal không phải là vũ khí hạ gục một ai đó ngay lần gặp đầu tiên, nhưng nó lại từ từ lẩn khuẩn vào tâm trí, đến khi giật mình nhận ra, ta đã vấn vương và nhớ nhung nó tự lúc nào.

Hương đặc trưng

- Hương đầu : Lựu

- Hương giữa : Hoa Sen, hoa Mẫu đơn

- Hương cuối : Hổ phách

Victoria's Secret - Very Sexy (Khoảng 1.700.000 VNĐ/100ml)

Nước hoa Very Sexy 2018 của Victoria's Secret được hãng ra mắt vào năm 2018, và nhiều người đã nhầm tưởng nó giống với mùi hương của Very sexy 2012, chỉ thay đổi về ngoại hình cũng như năm sản xuất. Khi tiếp xúc thực tế với Very Sexy 2018, sự khác biệt lớn sẽ làm bạn thấy bất ngờ bởi mùi hương hoàn toàn mới lạ của cô nàng này so với người chị đi trước của mình.

(Nguồn: Internet)

Thay vì để hương Tiêu đen và quả Mâm xôi thống trị các tầng hương đầu tiên như phiên bản cũ, Very Sexy 2018 trở nên gai góc và táo bạo hơn với hương thơm của hoa Tú cầu cùng cây Xương rồng. Việc cây Xương rồng được đưa vào làm hương đầu của Very Sexy 2018 đã là một bất ngờ lớn, nhưng thống trị hương giữa lại là cả một vườn hoa, với sự góp mặt của hoa Trà Camellia và hoa Phong lan, biến bất kỳ ai khoác lên mình Very Sexy 2018 không chỉ ngọt ngào mà còn rất "đàn bà".

Hương đặc trưng

- Hương đầu: Quýt, Cà phê Cappuccino, cây Xương rồng, Tiêu đen

- Hương giữa: hoa Tú cầu, hoa Trà (Camellia), hoa Phong lan

- Hương cuối: hương Gỗ, Mâm xôi đen, Xạ hương