Phối màu be cho trang phục mùa Đông dễ dàng nếu bạn biết được 4 cách sau đây

Nữ tính, thanh lịch và phảng phất nét hoài cổ là những gì mà trang phục màu be mang lại. Không những thế, tông màu trung tính này còn chinh phục phái đẹp nhờ khả năng biến hóa đa dạng và phù hợp với nhiều phong cách thời trang khác nhau. Nhưng để kết hợp sao cho thật thời thượng, không bị nhàm chán thì bạn hãy tham khảo 4 cách phối đồ màu be dưới đây nhé! Biết đâu lại có thể "thổi làn gió mới" cho tủ đồ mùa Đông của các nàng đấy.



Hoạ tiết đi, ngại gì!

Sành điệu, bắt mắt và cực thu hút, hiệu ứng thị giác từ loạt họa tiết sẽ giúp tổng thể bộ trang phục gam beige trở nên ấn tượng hơn. Ai nói mặc đồ màu be là không được nổi bật nào? Từ họa tiết monogram, da động vật cho đến kẻ ô, bạn có vô vàn lựa chọn để sáng tạo cùng nhiều bản phối mới lạ.

Các hoạ tiết đồng nhất không khiến cho bộ đồ trở nên rối, trái lại, chúng hoàn thiện và đem lại sự nổi bật cho tổng thế (Nguồn: Internet)

Hoạ tiết kẻ ô cũng khiến cho set đồ bắt mắt hơn nhiều thay vì chỉ là màu be trơn (Nguồn: Internet)

Nếu diện "nguyên cây", hãy chọn hoạ tiết đồng đều giữa thân trên và thân dưới; hoặc combo áo họa tiết + quần/váy trơn hoặc ngược lại nhé.

Quần kẻ màu be là sự lựa chọn cho sự trẻ trung nhưng vẫn đảm bảo đủ lịch sự để đi làm (Nguồn: Internet)

Kết hợp nhiều sắc độ của màu be

Tuy màu be là một màu khá kén chọn các tông màu khác, nhưng vì đây là một màu trung tính, hãy phối màu be với các màu trung tính khác hoặc những sắc độ be khác (đậm hơn, nhạt hơn). Bảng màu mùa Thu - Đông 2020 được bao phủ bởi những gam màu trầm và trung tính. Vì thế hãy tận dụng nó nhé.

Cách phối màu be đơn giản nhất là kết hợp các sắc đậm nhạt của màu be (Nguồn: Internet)

Một công thức đã rất quen thuộc nhưng không lo lỗi thời đó là kết hợp màu nâu đất với màu be cùng phụ kiện tông kem, ánh vàng. Đừng lo bị lạc trong mê cung màu sắc, bạn sẽ bất ngờ với kết quả thu được đấy!



Nâu + be là công thức phối màu be cực kỳ hoàn hảo! (Nguồn: Internet)

Nắm được công thức phối, màu be sẽ không còn là bài toán khó nữa (Nguồn: Internet)

Những item oversize màu be

Bản thân màu be đã là tông màu được đánh giá là thanh lịch và nhã nhặn. Nhưng thay vì "an phận" với những bộ đồ nhàm chán, hãy khoác lên mình một chiếc áo trench coat rộng hoặc những chiếc áo blazer "cỡ của bố" với cầu vai rộng theo phong cách menswear. Những item màu be "cỡ bự" vừa giữ ấm cho cơ thể, lại khéo léo biến chủ nhân của chúng nổi bật và cá tính hơn bao giờ hết.

Một chiếc áo dạ màu be thì sao nhỉ? (Nguồn: Internet)

Khi bạn muốn "chơi lớn" để tổng thể khoẻ khoắn, cá tính hơn thì công thức sẽ là áo hoodie + oversize blazer màu be nhé! (Nguồn: Internet)

Đây là một trong những công thức phối đồ được lăng-xê nhiệt tình từ các siêu mẫu như Hailey Bieber, Gigi Hadid... (Nguồn: Internet)

Thêm phụ kiện tạo điểm nhấn

Nếu là tín đồ trung thành của phong cách thời trang tối giản và yêu thích trang phục monochrome, bạn nên ưu ái phụ kiện có thiết kế và tông màu nổi bật. Lựa chọn kính mát bản to, dây chuyền chunky hay giày cao gót gam màu tương phản sẽ giúp tổng thể trang phục ấn tượng hơn. Hoặc thêm phụ kiện trang sức ánh vàng, túi đeo vai màu nâu… để đem đến cảm giác hoài niệm, thanh lịch cho toàn bộ đồ.

Trang sức mạ vàng đem lại cảm giác hoài cổ cho bộ đồ phối màu be (Nguồn: Internet)

Nếu bạn mặc đơn sắc, thì hãy điểm thêm vài món phụ kiện cho tổng thể bộ đồ bắt mắt hơn nhé! (Nguồn: Internet)