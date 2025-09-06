6 thiên thần Victoria's Secret 2025 lộ diện toàn "thứ dữ": Kim cương đen đẹp nhất thế giới, mỹ nhân chuyển giới của năm

Đã gần một năm trôi qua kể từ khi Victoria’s Secret Fashion Show (VSFS) chính thức hồi sinh vào tháng 10/2024, sau 6 năm im ắng. Màn trở lại được ngày đó được trông đợi càng nhiều, thất vọng càng lớn. Mang trở lại dàn line-up toàn sao khủng gạo cội, cùng những "công thức" mới giúp đẩy nhiệt dữ dội như Lisa, Tyla cũng không giúp show nội y đình đám bị nhận xét mất chất. Không ít dự đoán đã cho rằng quả "bom xịt" này của Victoria’s Secret sẽ là điểm nghỉ cho một cú lặn tiếp theo, nhưng không. Mới đây, trên Instagram chính thức, Victoria’s Secret đã tung đoạn clip trailer nhá hàng màn trở lại cho show mới 2025. VSFS năm nay được ấn định ngày diễn chính thức - vẫn như cũ là ngày 15/10 tại New York.

Hơn 1 tháng nữa show nội y được mong chờ nhất thế giới sẽ trở lại.

Kèm theo đó, 6 gương mặt đầu tiên của show năm nay cũng được công bố, phải nói toàn là "thứ dữ": Adriana Lima, Lily Aldridge, Joan Smalls, Anok Yai, Alex Consani, Yumi Nu. Trong 6 cái tên đầu tiên được công bố có 5 chân dài đã từng ít nhất 1 lần xuất hiện trong các mùa trước, ngoại trừ Yumi Nu, nữ người mẫu lần đầu ra mắt trên sàn diễn Victoria's Secret.

6 chân dài đầu tiên lộ diện cho mùa VSFS 2025.

Cái tên đầu tiên đã đủ khiến fan "gào thét" chính là sự trở lại của Adriana Lima. "Chị đại" không tuổi này debut từ 1999 và là một trong những thiên thần kỳ cựu của Victoria's Secret. Tính cả show năm vừa qua, Adriana đã catwalk trên sàn diễn VSFS tròn 20 năm, cũng là thiên thần gắn bó lâu nhất với hãng. Nói đến Adriana là nói đến đôi mắt xanh hút hồn, gương mặt sexy khó thở và thần thái chỉ cần bước ra sàn đã đủ hạ gục khán giả.

Năm ngoái, Adriana Lima tái xuất ở VSFS 2024 cũng với vai trò quảng bá chủ chốt, màn ép cân "lột xác" để trở lại của "nữ hoàng" này cho thấy cô là mảnh ghép không thể thiếu của thương hiệu. Năm nay, Adriana một lần nữa hiện diện trong đội hình thiên thần như một điều đảm bảo mà Victoria's Secret có thể làm để trấn an người hâm mộ.

Adriana Lima trên sân khấu tạm biệt năm 2018 và màn comeback năm 2024.

Nếu Adriana Lima là quá khứ huy hoàng, thì Anok Yai chính là hiện tại lấp lánh của Victoria's Secret. Người đẹp gốc Sudan từng làm nên lịch sử khi trở thành người mẫu da màu thứ 2 được mở màn show Prada kể từ sau siêu mẫu Naomi Campbell năm 1997. Anok là hiện thân cho vẻ đẹp châu Phi quyền lực: làn da như cẩm thạch, ánh mắt sắc lẹm, gương mặt tựa tượng điêu khắc. Mỹ nhân này cũng là nhân vật thường xuyên gây sốt qua các mùa Met Gala gần đây với những bộ trang phục đặc biệt nổi bật.

Debut ở VSFS 2024, Anok lập tức gây sốt. Không chỉ catwalk lạnh lùng như nữ thần, cô còn được cộng đồng thời trang gọi là "Black Diamond" - viên kim cương đen sáng nhất thế hệ. Việc Victoria's Secret giữ Anok ở đội hình 2025 là nước cờ cực thông minh: vừa khẳng định tính đa dạng, vừa mang lại một năng lượng high fashion mới mẻ khó ai bì.

Anok Yai siêu ấn tượng khi trình diễn tại VSFS 2024 (trái) và Met Gala 2024 (phải).

Đại diện cho sự can đảm và khác biệt, Alex Consani là cái tên khiến cả sàn runway phải lặng im năm ngoái. Cô là một trong 2 người mẫu chuyển giới đầu tiên từng sải bước cho Victoria's Secret, phá vỡ mọi định kiến. Mới 22 tuổi, Alex đã xuất hiện trên Vogue, campaign Marc Jacobs, Balenciaga, và tất nhiên, cả VSFS 2024. Cùng năm ngoái, Alex Consani đã làm nên lịch sử khi trở thành nữ người mẫu chuyển giới đầu tiên được đề cử và thậm chí thắng giải "Model of the year" (người mẫu của năm).

Năm nay, cô trở lại và "chạm trán" Adriana Lima - một sự đối lập thú vị: một bên là huyền thoại của quá khứ, bên còn lại là biểu tượng cho tương lai.

Alex Consani là nhân tố khác biệt và sáng giá của làng mẫu.

Ba gương mặt còn lại của đội hình angel năm nay cũng toàn những cái tên khiến fan không thể ngồi yên. Lily Aldridge - thiên thần 2010 từng một thời gắn liền với hình ảnh ngọt ngào kiểu Mỹ sẽ tái xuất sau nhiều năm vắng bóng. Lily chính là người từng diện Fantasy Bra năm 2015, một trong những khoảnh khắc huy hoàng của Victoria's Secret thời kỳ đỉnh cao.

Song hành cùng Lily là Joan Smalls, siêu mẫu đến từ Puerto Rico một trong những gương mặt tiên phong đưa làn gió Latin bùng nổ trên các sàn diễn quốc tế.

Lily Aldridge (trái) và Joan Smalls (phải) đều từ những gương mặt kỳ cựu từ dàn thiên thần cũ trở lại.

Cuối cùng là Yumi Nu, tân binh hứa hẹn sẽ tạo nên dấu ấn khác biệt. Người mẫu ngoại cỡ mang 2 dòng máu Nhật và Hà Lan này nổi tiếng trong làng mốt với thông điệp tôn trọng mọi hình thể. Sự hiện diện của Yumi chính là tuyên ngôn rõ ràng nhất cho thấy Victoria's Secret 2025 đang không chỉ làm mới đội hình, mà còn mạnh mẽ đi xa hơn với thông điệp tôn vinh mọi vẻ đẹp.

Cô mẫu ngoại cỡ sẽ xuất hiện ở VSFS năm nay.

Ngay sau khi Victoria's Secret nhá hàng dàn thiên thần mới cho show 2025, phần bình luận trên Instagram của hãng lập tức nóng lên với hàng loạt lời nhắn gửi từ các fan trung thành. Điều dễ thấy nhất là công chúng vẫn còn quá thương nhớ "thời hoàng kim" của VSFS.

Những yêu cầu của rất nhiều người hâm mộ chính là hãy mang trở lại sàn runway lấp lánh kim tuyến, những mái tóc blonde bồng bềnh và cả những đôi cánh thiên thần khổng lồ - hình ảnh đã từng làm nên thương hiệu cho Victoria's Secret suốt thập niên 2000. Ngoài ra, khán giả còn nhắc tên loạt "chị đại" như Candice Swanepoel, Doutzen Kroes, Alessandra Ambrosio hay Barbara Palvin, hy vọng họ sẽ tái xuất trên sân khấu lần này.

Có thể nói, dù đã bước sang một kỷ nguyên mới, áp lực từ cái bóng huyền thoại quá lớn vẫn đang bủa vây màn comeback năm nay của Victoria's Secret.