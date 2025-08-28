6 retinol Vogue khen nức nở: Bôi 1 phát da bật chế độ "hồi sinh", tuổi tác chỉ biết câm nín!

Retinol là hoạt chất không chỉ giúp làm mờ nếp nhăn, cải thiện kết cấu da, mà còn hỗ trợ làm đều màu và tăng độ săn chắc, khiến làn da trở nên trẻ trung hơn theo thời gian. Tuy nhiên, với vô số sản phẩm retinol trên thị trường, việc chọn ra loại phù hợp nhất, đặc biệt cho làn da trưởng thành lại là điều không hề đơn giản. Mới đây, tạp chí Vogue đã đánh giá và bình chọn những sản phẩm retinol tốt nhất, dựa trên đánh giá chuyên môn của các bác sĩ da liễu hàng đầu. Nếu đang cần tìm retinol cho chu trình dưỡng da, danh sách 6 sản phẩm sau đây sẽ giúp bạn chọn lựa dễ dàng.

1. Sản phẩm được đánh giá tổng thể tốt nhất: SkinMedica Age Defense Retinol Complex 0.25

Thành phần chính: Vitamin E, niacinamide, ceramide.

Lý do Vogue yêu thích: Sản phẩm thuộc dòng retinol với nhiều nồng độ khác nhau, giúp người dùng dễ dàng tăng liều lượng khi da đã quen với retinol. Bác sĩ da liễu tại New York đánh giá cao công thức của sản phẩm nhờ bổ sung chất chống oxy hóa, giúp trung hòa các gốc tự do - những phân tử bất ổn sinh ra từ ánh nắng và ô nhiễm, có thể làm tổn hại collagen và elastin. Đồng thời, sản phẩm còn chứa các thành phần làm dịu da như ceramide và niacinamide, giúp giảm kích ứng và duy trì làn da khỏe mạnh.

Nơi mua: Vua hàng hiệu

2. Sản phẩm nhà thuốc được đánh giá tốt nhất: RoC Retinol Correxion Line Smoothing Night Serum Capsules

Thành phần chính: Ceramide, dầu đậu nành, dimethylmethoxy chromanol

Lý do Vogue yêu thích: Thay vì dạng kem hay hũ truyền thống, sản phẩm sử dụng viên nang riêng biệt được niêm phong kín, giúp bảo quản retinol luôn tươi mới và giữ hiệu quả tối đa. Công thức còn có ceramide - lipid quan trọng giúp bảo vệ hàng rào da và dimethylmethoxy chromanol - một chất chống oxy hóa liên quan chặt chẽ đến vitamin E, giúp giảm khô và kích ứng tiềm ẩn khi dùng retinol.

Nơi mua: Mint Cosmetics

3 . Sản phẩm giúp làm sáng da tốt nhất: Peter Thomas Roth Retinol Fusion PM Night Serum

Thành phần chính: Vitamin C, vitamin E, squalane.

Lý do Vogue yêu thích: Bác sĩ da liễu đánh giá sản phẩm này là sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu quả và khả năng dung nạp của da. Mặc dù chứa nồng độ retinol khá cao, nhưng retinol được vi nang hóa, giúp thẩm thấu dần qua các lớp trên của da, vừa nhẹ nhàng vừa ổn định. Cách giải phóng chậm này giúp da thích nghi tốt hơn với retinol, giảm nguy cơ kích ứng. Ngoài ra, sản phẩm còn chứa vitamin C và vitamin E, hai chất chống oxy hóa hoạt động phối hợp, giúp da săn chắc và đều màu hơn.

Nơi mua: Vua hàng hiệu

4. Sản phẩm giúp làm mịn da tốt nhất: Skinbetter AlphaRet Overnight Cream

Thành phần chính: Lactic acid, peptide, vitamin C.

Lý do Vogue yêu thích: Đây là kem chống lão hoá được nhiều bác sĩ da liễu đánh giá cao. Mặc dù chứa nhiều hoạt chất như glycolic acid, peptide và vitamin C, sản phẩm vẫn rất dịu nhẹ nhờ sự kết hợp làm dịu của bisabolol, niacinamide và allantoin, hạn chế tối đa kích ứng da. Điểm nổi bật là công thức AlphaRet độc quyền, kết hợp giữa retinoic acid và lactic acid, giúp thẩm thấu sâu vào da để xử lý nếp nhăn và vết nám do nắng mà gần như không gây kích ứng.

Nơi mua: Pharma Cosmetics

5. Sản phẩm phù hợp cho da nhạy cảm: Iope Retinol Super Bounce Serum

Thành phần chính: Squalane, bơ shea, dầu hạt hướng dương.

Lý do Vogue yêu thích: Sản phẩm được đánh giá cao nhờ sự dịu nhẹ và hiệu quả. Công thức Quadruple Retinoid Complex kết hợp retinol thường, retinol vi nang, granactive retinoid và bio-seletinoid - tất cả ở nồng độ thấp để hạn chế kích ứng, giúp da cải thiện mà vẫn an toàn cho hàng rào bảo vệ da. Mặc dù dịu nhẹ, sản phẩm vẫn hiệu quả cao, giúp da căng mịn, mềm mại và trông đầy sức sống.

Nơi mua: Fado

6. Sản phẩm phù hợp cho da khô: Neutrogena Rapid Wrinkle Repair Retinol Pro+ 0.3% Night Cream

Thành phần chính: Glycerin, sodium hyaluronate.

Lý do Vogue yêu thích: Bác sĩ da liễu gợi ý sản phẩm phù hợp dùng cho phụ nữ trung niên có da khô hoặc nhạy cảm, vì công thức kết hợp retinol ổn định với glycerin và các chất làm mềm da, vừa hiệu quả vừa dịu nhẹ. Sản phẩm không mùi, thẩm thấu nhanh, không để lại cảm giác nhờn rít trên da. Tuy nhiên, người mới dùng retinoid hoặc da nhạy cảm vẫn nên có giai đoạn làm quen, để da thích nghi từ từ.

Nơi mua: Neutrogena

Theo Vogue